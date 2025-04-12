沒有預訂吃不到！ 台中「小鮨事日式料理」生魚片蛋糕超浮誇，還有人氣「鮭魚哈那捲」，7種口味大滿足

之前在台中的「小鮨食事日式料理」吃到生魚片蛋糕就驚豔不已，沒想到現在竟然也有二店「小鮨事日式料理」囉！這裡不但同樣吃得到多種海鮮口味的生魚片蛋糕，也有生魚片、壽司、壽司捲與丼飯等經典日式料理。

像「七味鮭魚哈那捲」一次就能吃到7種口味，超人氣「鰻魚草蝦天麩羅丼」可以大啖肥嫩入味的誘人鰻魚，海鮮控更別錯過整艘「盛鮨事生魚片」大船，多達6種澎派海鮮新鮮送上桌，與家人朋友聚餐分享再適合不過啦！

小鮨食事日式料理在哪裡？

「小鮨事日式料理」位在台中第二市場斜對面，距離台中火車站、台中公園與中華路夜市都不遠，騎車或搭公車過來很方便，開車的話，可以繞一下附近的路旁停車格碰碰運氣。

小鮨事日式料理在門口有販售壽司餐盒，剛好店門口就有公車站牌，對於趕時間又想填飽肚子的朋友來說，也是很不錯的選擇。

小鮨事日式料理用餐環境

走進小鮨事日式料理，就會發現有整排的吧台座位，就算是自己來用餐也不怕尷尬，簡潔明亮的氛圍讓人感到輕鬆愉悅。

最裡面則有雙人座、四人座與六人座能夠選擇，不過桌數不算特別多，魚編建議最好事先訂位會比較保險哦～

這裡沒有收取服務費，另有提供調味料、茶水、面紙、餐具與置物籃，有需要都可以自取。

小鮨事日式料理菜單資訊

這裡提供小鮨事日式料理的菜單給你們參考，品項有壽司捲、生食、熟食、生魚片、壽司、沙拉、單品、手捲，以及酒水與吸物。(未滿18歲請勿飲酒)

店內還有附餐點照片的點餐目錄本，像我們預訂的生魚片蛋糕就有呈現在上面，想吃菜單上沒有的季節限定餐點，也可以直接詢問服務人員喲！

讓魚編心心念念的生魚片蛋糕終於來啦！小鮨事日式料理的生魚片蛋糕需要提前至少3天左右預訂，而且還能依客人對於海鮮的喜好去客製化。

像魚編預訂的這款「鮭魚花蛋糕」就是菜單上沒有的餐點，看到鮭魚生魚片超級新鮮的肉質與油花，搭配上蠟燭真的是儀式感滿滿！

最厲害的是將鮭魚生魚片做成花朵的造型，再撒上蝦卵、鮭魚卵、魚子醬與金箔，中間再夾入生食級干貝，實在是太奢華了！

蛋糕本體以醋飯作為基底，外面是層層肥嫩香Q的鮭魚生魚片，內餡則包入了鮮甜的龍蝦沙拉，鮮美滋味讓人難以抗拒，3-4人分享也沒問題。

盛鮨事生魚片 $798元

「盛鮨事生魚片」的出場好比「大船入港」般壯觀，整艘大船一次就能大啖6種海鮮超過癮，海鮮種類會視當日進貨狀況而定，所以不是固定的哦！

超大顆的生食級干貝滑嫩彈牙，搭配魚子醬和新鮮檸檬片更加鮮甜，旁邊的鯡魚卵也很爽彈脆口～

再來是鮮美嫩口的鮪魚，以及超酷的土魠魚生魚片！魚編還是第一次吃到土魠魚生魚片，鮮嫩又幾近入口即化，結合表面的淡雪鹽，迷人的淡淡鹹味讓人吃過就愛上！

超級肥嫩的鮭魚肚也是魚編的心頭好，厚切的肉質大塊嫩Q，每一口都能感受到油花，爽感十足！

天使紅蝦的個頭也不小，鮮嫩蝦肉帶有滿滿膠質，而且蝦身已經貼心地事先去殼，再結合爆汁的鮭魚卵，鮮美層次再翻倍！

七味鮭魚哈那捲 $428元

這道「七味鮭魚哈那捲」可以說是小鮨事日式料理的招牌必點！不但色彩繽紛，一個人獨享超級有飽足感，也很適合點來與家人朋友分享哦～

以鮭魚與起司壽司作為基底，表面搭配了明太子、松露、起司、焦糖、金箔鮭魚卵、檸檬魚子醬與蟹膏，七種口味一次就能滿足！

經過炙燒過的鮭魚哈那捲，更能襯托出魚肉本身的油脂香氣，旁邊還有附芥末、嫩薑、漬蘿蔔與金桔可以搭配，顯得鮮味十足。

魚編自己特別愛他們家的松露口味，濃郁的黑松露有著獨特的蕈菇香氣，結合了炙燒鮭魚鮮美軟嫩的肉質，整個奢華感再翻倍！

鰻魚草蝦天麩羅丼 $437元

如果不敢吃生食的朋友，這裡也有不少熟食的選擇，像這道「鰻魚草蝦天麩羅丼」就有許多熟客愛點，尤其鰻魚控更是不能輕易錯過！

大片厚實的蒲燒鰻魚，有著鮮嫩欲滴的誘人醬色，鹹甜交織的滋味真的很涮嘴，有夠下飯！而且大部份的魚刺幾乎都事先幫忙處理好了，享用時再稍微留意一下即可。

酥炸金黃的大草蝦，肉質彈牙緊實，吃起來頗有肉感；另外還搭配了炸蘿蔔、炸茄子與炸香菇等天麩羅，香脆可口又不油膩，整碗吃完也很過癮。

鹽蔥牛舌沙拉 $400元

身為牛舌控的魚編，另外還點了一份鹽蔥牛舌沙拉，牛舌烤得熟度剛剛好，不僅肉質大片，而且吃起來多汁又脆彈！

除了有鹹香滿點的鹽蔥能夠搭配，旁邊還有酸甜多汁的小番茄、酥脆迷人的蒜片，整體口感層次超級豐富。

鮮魚味噌湯 $55元

沒想到看似小小一碗的鮮魚味噌湯，裡頭竟然有這麼多魚肉！結合豆香溫順香濃的味噌湯，鮮香美味很暖胃。

花蛤味噌湯 $88元

另一碗花蛤味噌湯也不遑多讓，撈起來也是滿滿的花蛤，重點是肉質十分飽滿，咬下還會爆汁喲！分享給喜歡日式料理的朋友們，有機會不妨可以來試試哦～

營業時間：11:30–14:30，16:30–20:30

電話：04 2225 0589

地址：台中市中區臺灣大道一段320號

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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