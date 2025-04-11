貓奴天堂！台中火車站「貓癮居」，寵物友善咖啡廳、美食與貓咪陪伴
udn走跳美食／jason
如果你是個貓奴，熱愛與貓咪相處，甚至希望在溫馨的環境中享受美食，那麼台中東區的「貓癮居」絕對是你的最佳選擇！
這家充滿日式風格的貓咪咖啡廳，不僅提供精緻美味的餐點，身邊有超多貓咪互動，可以度過一個療癒又愉快的午後。
【貓癮居】
貓癮居介紹
貓癮居位於台中市東區大勇街12號，鄰近台中後火車站，是一家以日式風格為主題的貓咪餐廳。店外設有象徵人神之間連結的「鳥居」，希望讓每位來訪的客人感受到如同進入神域般的幸福感。
貓癮居用餐環境
一走進貓癮居，迎接你的不只是香氣四溢的美食，還有一群可愛的貓咪。店內環境整潔，沒有異味，裝潢以溫暖的木質調為主，搭配柔和燈光，給人一種舒適又放鬆的感覺。
貓癮居成員介紹
每個餐桌上都有一個貓咪看板，依照貓咪的花色和特徵去手繪，方便讓客人可以辨識名字。
貓癮居的每一隻貓咪都有自己的故事，這些貓咪大多是店主從養殖場救援或收養而來，經過細心照顧與調養，才變成今天健康又親人的模樣。
貓癮居注意事項
- 店家會提供襪套可以使用
- 每人進店低消$200（非整桌合併計算），限時100分鐘。
- 禁止◎大聲喧嘩、奔跑、拍手則、逗貓棒不當使用（如：敲打地板、打貓味等⋯）
- 可以拍照，但請不要使閃光燈。
- 嚴禁嚇貓咪，若屢勸不聽本店有權請您離開，餐點一律外帶。
- 嚴禁隨意餵食貓咪，如造成貓咪身體不適，本店有權要求求償。
- 可至櫃台購賣貓咪零食，與貓味親密互動。
- 餐點請儘速食用，並注意自行餐點，若貓咪靠近食用或毛掉入，恕不更換。
- 8歲以下的兒童，須全程不可離關座位，兒童如需逗貓棒請洽工作人員
- 小朋友乖乖吃完餐點後本店會贈送肉泥乙份讓小朋友與貓咪互動，（上廁所須由成人陪同）
貓癮居菜單
菜單在這，不但有正餐的餐點也有點心和飲品。
貓癮居餐點介紹
餐點的擺設都融入貓咪和日式的元素擺盤，在正餐上之前會先提供小菜解解饞。
【麻油蛋炙燒牛五花蓋飯：280元】
麻油蛋是以麻油煎散蛋的方式呈現，另一半是以牛五花做成丼飯，口味上比較偏向中式，口味上鹹香鹹香，滿不錯。
每個餐點都會提供胡麻醬拌生黃瓜。
【老闆娘三杯雞飯：250元】
三杯雞的雞肉算是雞丁，比較跟平常帶骨的雞肉塊不一樣，摻入了很多蒜頭爆香，而三杯雞也有少許的麻油煎蛋做為搭配。
【酸菜魚冬粉：250元】
朋友點的酸菜魚冬粉供大家參考。可以選擇原味或辣味，辣味有另外準備辣椒可以斟酌添加，酸菜給的很大器，口味上也還可以。
【心軟巴斯克：180元】
這巴斯克滿好吃的，濃郁的起司香味，中間的部分還偏有融化綿密的口感，並非都是很紮實的口感，不過是好吃的。
【金沙芋泥球：100元】
金沙芋泥球的本體是偏向軟酥，就像酥皮一樣，輕輕一咬就化掉了。
裡面有包一層芋泥和爆漿的金沙醬汁。
【松露脆薯：120元】
現炸薯條撒上起司粉和松露調味，每一口都有滿滿的松露味。
【雞米花：120元】
雞米花就比較偏向一般，不過擺盤很可愛。
【玫瑰鮮奶茶：150元】
玫瑰鮮奶茶的表面還用金箔及乾燥玫瑰花瓣裝飾，喝起來有帶著玫瑰香氣，不管是視覺或味覺都滿足。
貓癮居評價
如果你是愛貓人士應該會很喜歡，超多不同品種的貓咪在你身邊穿梭。如果想要互動還可以購買肉泥餵食，餐點上的擺盤上非常精緻，都是以日本和貓咪為主題，餐點口味上算中規中矩，分享給大家。
貓癮居
營業時間：週二～週五 12:30~19:30 ｜ 週六～週日 12:00~21:00 ｜ (週一公休)
地址：台中市東區大勇街12號1樓
電話：0966-350-921
文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life
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