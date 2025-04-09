台中西區最道地「印度餐廳」！使用來自印度香料 大推「蝦仁特味飯」刺激味蕾

貪吃鬼熊熊，跟著朋友吃到人生中第一個印度菜了，位於台中市西區公益北街45號上這間Sree India Palace 斯里印度餐廳，在地經營已經１０年了，從員工一直到廚師都是真正的印度人，使用的香料更是來自於印度，熊對於店家對食材與口味的堅持，覺得相當棒，讓消費者可以吃得到正宗的印度料理，倘若您不敢吃辣，也能選擇不辣的口味，當天用餐體驗是，有種、讓味蕾有著飛到印度的新奇體驗感，您也想讓生活多點新滋味？請將這篇台中市西區美食放入您的台中美食地圖必吃名單中，安排一下去嘗鮮。

台中印度餐廳吃這間

Sree India Palace 斯里印度餐廳在那裡？

斯里印度餐廳菜單

不只可以做不辣的調味，Sree India Palace還可以做小辣、中辣、大辣，請點餐當下可以向服務生說明需求喔（別擔心～他們會說中文的）

斯里印度餐廳食記

印度香濃番茄湯（95元）

喝過義式番茄湯，人生第一次喝到印度口味的番茄湯，一喝～覺得可稱這碗為番茄界的寶萊塢巨星！

這道湯不只是一般的番茄湯，而是一場香料的舞蹈、一場味蕾的嘉年華，多層次的香料香氛，使得這一口覺得它不單單只是番茄湯而已，像是一碗充滿個性的湯品，熊覺得人生已經夠平淡了，當藥吃美食找新鮮感了，倘若您想來點不一樣的番茄湯時，不妨試試這道印度香濃番茄湯，那有戲劇張力感受，彷彿置身於寶萊塢的歌舞片中，舌頭都忍不住想跳一段。

印度扁豆湯（95元）

喝下這碗，肯定會有種懷疑人生的濃湯！！

如果在濃湯屆，有一位低調但強大的漫威英雄，那我會頒獎給印度扁豆湯，它看似普通，卻讓入口後，忍不住懷疑：「這真的只是扁豆嗎？怎麼這麼有層次？質地像是一條滑順的絲巾，並且還有個隱藏超能力〝它能讓您喝飽〞真的啦，因為扁豆的蛋白質豐富，營養滿分，讓印度人將它當日常主食，甚至連健身教練都忍不住點頭稱讚，所以，下次當你想喝湯時，請給印度扁豆湯一個機會。它可能看起來低調，但它的美味可是會「默默征服」您的！

蔬菜黃金餃（260元）

印度蔬菜黃金餃：一口咬下，味蕾環遊世界！曾以為餃子只會出現在咱們中式料理餐桌上，沒想到吃上一口蔬菜黃金餃，瞬間顛覆了熊的想像（呼呼）

過油炸後呈現出誘人的金黃色澤，酥脆得讓人忍不住想多咬幾口。當你輕輕咬下，酥脆的外皮瞬間在口中發出咔滋咔滋聲響，露出內裡豐富的餡料，這道蔬菜黃金餃彷彿是餃子界的異國冒險家，帶你踏上味蕾的環遊之旅。單吃已經覺得很棒，記得再淋上酸豆醬汁，酸酸的滋味，在口中交織出一首美味的交響曲，讓您的味蕾隨之起舞，它不僅僅是一道料理，更是一場味覺的冒險。

馬鈴薯煎餅（380元）

如果您以為馬鈴薯只能成為餐桌上的薯條或薯泥，那麼印度的馬鈴薯煎餅，將讓您大開眼界！

送上桌的一瞬間，熱氣騰騰的馬鈴薯香氣，便撲鼻而來，嚐一口，深刻覺得它可不簡單，馬鈴薯綿密、洋蔥的清脆、酸奶的微酸，讓每一口都充滿異國風情，當您想為日常餐點增添一點新鮮感時，別忘了試試這道印度馬鈴薯煎餅。它不僅美味可口，還能為著刻板印象中的馬鈴薯，口口都充滿驚喜與歡樂！

印度古味奶酪炭烤（420元）

哇！！這道印度古味奶酪炭烤，可說是奶酪的奇幻冒險！

一開始面對著菜單上，對於「奶酪」這個詞，腦海中可能浮現的是法式甜點或義大利的起司，結果～吃上一口，深刻打翻所有對於奶酪既定想法，它的口感紮實，富有彈性，重點因為有著印度香料的給予，讓人忍不住一口接一口

而附上的那綠色醬汁更是這道的靈魂所在，以香菜＋薄荷＋綠辣椒＋優格調製而成，讓印度古味奶酪炭烤，彷彿穿上了印度風情的華麗服裝，讓我們的味蕾隨之起舞。

瑪沙拉香料煎餅（360元）

當熊用刀叉，將薄薄又帶著Ｑ勁的餅皮切開，那一瞬間，熱氣騰騰的瑪沙拉餡料便展現在眼前。隨之而來的是便撲鼻香氣（好誘人呀）

不得不稱讚，印度香料就是有種魔力與魔法，它讓熟悉的馬鈴薯泥增添華麗層次感，每一口都彷彿在舌尖上跳舞，像走在印度街頭，感受著他們的熱情與活力。

記得再搭配扁豆醬、花生醬、 強尼醬，讓您的味蕾在不同風味間自由穿梭，體驗多層次的美味享受。

香料塔都魚肉塊（380元）

點一份香料塔都魚肉塊，去感受海洋與印度香料的熱情邂逅吧！

這道料理將新鮮的魚肉與柔和的香料香氣完美結合，感謝主廚將魚肉切成適口的小塊，而特殊香料的醃料，使得魚肉穿上了印度風情的華麗外衣，每一口都帶有獨特的香氛，讓人驚喜連連，喜歡吃魚的您，請記得點這道，它不僅美味可口，還能帶你領略印度的獨特風味，讓這次聚餐，成為一次味覺的冒險！

香料雞肉咖哩（380元）

如果世界上有一種食物能讓人瞬間開胃、靈魂升天，那肯定就是印度香料雞肉咖哩了！這道料理就像是香料界的復仇者聯盟，每種香料都有自己的超能力，聯手打造出讓人無法抗拒的濃郁滋味。

嫩滑的雞肉，吸飽了所有香料的精華，每一口都像是在舌尖開派對，先是濃郁的咖哩香氣衝上來，接著微辣的勁道在嘴裡盤旋，這層次感比偶像劇的劇情還要豐富！

印度蔬菜燴起司（340元）

當蔬菜遇上起司，魔法就這樣開始了，這道可說是蔬菜界的派對，起司的奧斯卡，它不僅有健康的蔬菜，還能吃到有彈性口感的起司，每一口都能感受到它在蔬菜的旋律中跳舞，這股好味道、不禁的讓我們想拍手叫好！

記得也能搭配店裡多種烤餅一起食用，拿起烤餅沾一點印度蔬菜燴起司、香料雞肉咖哩、黃醬羊肉咖哩，感覺就像是在印度街頭攤位品嚐美食的熱情。每一口都讓你想大喊：“我愛這個派對！

黃醬羊肉咖哩（380元）

當羊肉遇見讓人陶醉的黃醬咖哩，簡直是味蕾的奢華盛宴，羊肉、香料和濃郁的醬汁在這裡融為一體，讓我們欲罷不能！

它沒有一般羊肉那麼不好咬，覺得是長時間的慢火燉煮後，將羊肉轉換成軟嫩且輕易入口，而遇見了充滿神秘香氣的黃醬後，兩者的搭配就像蝙蝠俠遇見羅賓般的，雙方相得益彰，散發出難以抗拒的魅力。

印度原味烤餅（65元）

來說說它的質地吧，烤餅的外皮脆脆的，內裡卻軟軟的，彷彿在嘴巴裡開了一場熱情的舞會。吃上一口，你會發現，原來這麼簡單的東西可以這麼好吃！它不會像那些普通麵包一樣讓你覺得「嗯…有點膩」，相反的，讓你每咬一口都想再來一口，簡直是麵粉界的天菜！

接著，最厲害的是，它不僅自己好吃，還是咖哩、燉菜的超級搭檔！用它來沾咖哩醬，瞬間升級成為餐桌上的明星，它就是那種吃了一次，然後覺得自己怎麼這麼幸運遇到的食物，整個人都充滿了滿足感，讓你想大喊：「來！再來一份！

印度起司烤餅（120元）

以為烤餅只是印度餐桌上的配角？哈～個人覺得並不然喔，當它遇上起司，立刻變身為主角，成為味蕾的明星！

烤餅，經過發酵後，外皮酥脆，內裡柔軟，而融化起司的加入，讓味蕾有著絲滑口感以及香氣四溢的奶香，每一口都被濃郁的起司與麵粉香包圍。

印度蒜味烤餅（90元）

當蒜頭和麵粉約會，奇蹟就發生了！當香脆的烤餅和濃郁的蒜味不期而遇，那種味道，簡直讓人一口接一口，停不下來！

超愛手工做的烤餅，吃上一口，彷彿嘴巴在跳舞，與原味烤餅不同的是濃烈的蒜香，每一口都全方位的香氣攻擊，簡直對我們的鼻子和味蕾都是雙重誘惑，它都會讓你陷入蒜香的深淵，試問誰能抵擋得住這股魔力？

印度炒茴香米飯（100元）

來一口印度炒茴香米飯吧！這道米飯不僅香氣四溢，還有那股讓你瞬間愛上的茴香味，吃了根本不想停。別小看它的名字，這可是讓你一口接一口的「瘋狂美味」！

首先，印度進口的米粒，口感可說是粒粒分明，彷彿每一顆米粒都在跳舞，跟著茴香一起在嘴裡嗶嗶叫，哇～茴香的魔力，那獨特的香氣，讓你無法停止咀嚼。

印度美味蝦仁特味飯（380元）

各位，印度美味蝦仁特味飯，簡直是餐桌上的一部浪漫大片！這道菜的蝦子跟香料可是演出了一場愛情故事，每一口都是情感的高潮，，吃了讓你幸福到想哭！

每顆蝦仁都大大的、鮮嫩的，然後、這些蝦仁可不是孤軍奮戰，它們跟香料們的配合可是天衣無縫，特別是那濃郁的香料味，還帶有微微的辣勁，讓人每一口都超級過癮，完全就是在刺激你的味蕾啊！

再來，這道飯的米粒每一顆都分明，散發著香料的味道，超級誘人，它跟蝦仁的搭配，簡直是天作之合！這道美味飯，簡直像是調皮的情侶，互相牽引著你每一口，讓您一吃就愛上，根本停不下來！

印度熱奶茶（100元）

想像一下，當濃濃的紅茶搭配香料與濃郁的奶香，這不就是冬天的完美伴侶嗎？每一口印度熱奶茶，喝下去，從心頭暖到腳底，整個人都被治癒了！

所以，當你今天感覺有點冷或是心情不太好時，來一杯印度熱奶茶吧！它不只會讓你從內到外都覺得暖呼呼，還會讓您的心情瞬間變好，這就是幸福的味道！

玫瑰優格奶昔（130元）

來來來！讓我來介紹這杯印度玫瑰優格奶昔，它不只好喝，還像是喝進了浪漫情懷，整個人都變得溫柔又甜蜜，而且呀，它不會像美式奶昔般那麼膩，相反的，每一口都很清爽，同時，而那股玫瑰香氣則像是偷偷跑進心裡的香氛，讓熊瞬間被療癒，彷彿所有的煩惱都被這香甜的味道拋到九霄雲外的開心到不行。

電話：04 2323 3377

住址：台中市西區公益北街45號 No. 45, Gongyi N St, West District, Taichung City

營業時間 11:30-14:30、17:30-21:30

文章來源：貪吃鬼熊熊－美食/攝影/旅遊 FB：貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影

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