一中商圈「路上Camino」手搖引熱議！25種茶葉主打「現點現量現萃」旅遊必喝
台中一中商圈的手搖飲市場競爭激烈，但「路上Camino」在台灣無分店經營，卻能吸引絡繹不絕的排隊人潮，成為近期熱議話題。這間茶飲店主打「現點、現量、現萃」，提供多達25種茶葉選擇，讓每一口都充滿純粹茶香，顛覆一般手搖飲的印象。
「路上Camino」特別推薦兩款人氣飲品——璧日茶（$45）與鐵觀音歐蕾（$70）。璧日茶為淺焙烏龍，茶湯清香甘醇，特別適合搭配一中街的重口味小吃；而鐵觀音歐蕾則選用深焙烏龍，茶韻濃厚，搭配濃郁奶香，呈現順滑口感，是奶茶愛好者的最愛。此外，店內獨特的紅蕎茶以蕎麥與紅藜調製，無咖啡因，散發濃郁穀物香氣，初嚐驚喜，回味無窮。
「路上Camino」的門市風格簡約帶有工業風，提供多元支付方式，讓購買更便利。菜單豐富且獨特，初次來訪的顧客可先參考店內菜單，選定喜愛口味再點餐。每杯茶飲皆為手工現沖，建議耐心等待，感受茶香四溢的療癒時光。下次來訪，不妨也可以試試人氣推薦的「稻香」或「桃蔭」，體驗更多純粹茶韻的魅力！
路上Camino
地址：台中市北區太平路77號-1號
營業時間：12:00-22:00
電話：04-22295570
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