一中商圈「路上Camino」手搖引熱議！25種茶葉主打「現點現量現萃」旅遊必喝

不知道大家有沒有想過，杜鵑花可以不只長在平地？來到南投埔里，「著生杜鵑雨林花季」帶你走進一場獨一無二的花卉奇蹟！樹幹和岩壁上的杜鵑花，正以最美的姿態迎接每位造訪的你。這場夢幻花季，你怎麼能錯過？

2025-03-26 11:30