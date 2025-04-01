抹茶控必收藏！超美「抹茶繡球花霜淇淋」，還有「現刷抹茶拿鐵」香濃又好喝

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糖糖's 享食生活／ 文、圖／糖糖

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台中又出現超美的繡球花霜淇淋囉！最近一直被7-11的繡球花霜淇淋燒到，可惜目前只有彰化門市有，台中之前也有一間繡球花霜淇淋，不過現在暫停營業了，沒想到這天來北屯意外發現了這間星時茗，不僅是間現刷抹茶專賣店，還有美美的繡球花霜淇淋，點飲品加霜淇淋還能折15元。

星時茗位置

星時茗位在台中北屯松竹路上，隱身在靜謐的住宅區中，靠近旱溪東路，距離台中捷運舊社站、好市多北台中店不遠，門口處有個冰淇淋的扛棒相當醒目。

星時茗環境

星時茗店裡頭空間不算大，裝潢以木質調為主，給人一種很放鬆的感覺>

星時茗菜單

星時茗除了現刷抹茶系列，還有各式飲品、手作甜點及繡球花霜淇淋。

星野抹茶繡球花霜淇淋 180元

來到星時茗必點的星野抹茶繡球花霜淇淋，繡球花造型真的好美，特選來自福岡星野特別產區的抹茶下去製作，最後還會撒上抹茶粉，入口軟綿，帶有濃厚的抹茶香氣在嘴裡蔓延，香濃不甜膩，抹茶控必嚐。

草莓霜淇淋 70元

星時茗除了星野抹茶霜淇淋，這天來還有草莓口味的霜淇淋，一支是70元，一樣點飲品可以現折15元，粉紅色的繡球花霜淇淋也好美，口感綿密，草莓香氣還蠻濃的，不過尾韻稍微偏甜了些。

星時茗的抹茶系列是主打現刷抹茶，老闆還特別選用天生帶有穀米香氣的八女星野村道地日本茶道抹茶。

星時抹茶歐蕾 130元

以戀職人鮮奶為基底，加入現刷抹茶呈現美美的漸層，甜度可以調整，糖糖點了無糖，喝的時候攪拌均勻，濃郁奶香中交織著濃濃抹茶香氣，微微苦韻中還帶有淡淡的海苔香，層次相當豐富。

喜歡抹茶的朋友這間星時茗你一定要筆記！主打現刷抹茶，層次豐富，香濃好喝，還有超美的繡球花霜淇淋，點飲品加霜淇淋還能現折15元。

星時茗茶飲

電話：0905-784489

地址：台中市北屯區松竹路一段959號

時間：11:00~20:00

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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