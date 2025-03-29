這間台中燒肉脆上竟然超少人推！別再點套餐，單點這樣吃更讚

最近滑脆發現詢問度最高就是台中燒肉推薦，幾乎知名燒肉都被推過一輪，沒想到這間精誠壹山竟然爆冷門！外觀超低調，卻讓許多燒肉老饕一試成主顧，內行人來這裡不點套餐，單點才是王道，激推幻切牛舌，價格竟然不到千元，CP值直接爆表！

精誠壹山位置

精誠壹山位在台中西區精誠路的巷弄裡，地點相當隱密，外觀更是低調，就像一間高級私人招待所，除了路邊停車格，附近就有個東興收費停車場，步行過來只要五分鐘左右。

由老宅改建而成，保留了原有的老宅元素，搭配復古磁磚及吊燈，充滿復古風的氛圍，彷彿穿梭至60年代。

精誠壹山不只燒肉老饕，也有不少藝人前來光顧呢。

精誠壹山環境

精誠壹山的座位區主要以四人座為主，空間很寬敞，用起餐來很舒適，後方還有個半開放式的多人包廂座位區，非常適合多人來用餐，另外二樓也有提供隱密的包廂座位。

精誠壹山訂位資訊及菜單

https://inline.app/booking/13/13yakiniku

一般來精誠壹山吃燒肉的客人大多選擇套餐，後來發現內行的老饕幾乎都是單點，因為這裡的肉品每樣都是精挑細選，單點才能真正吃到最精華的部位！像是幻切牛舌，外面要破千才能吃到，精誠壹山只要899元就能吃到，真的有夠划算。

日本海膽具干貝炙壽司／生食級金賞干貝甜蝦漢堡

精誠壹山厲害就在於除了可以吃到頂級燒肉外，還能吃到精緻的日式料理，鮮甜生食級干貝，搭配北海道馬糞海膽，一入口鮮甜滋味立刻在嘴裡爆開來，另一款生食級干貝包入甜蝦做成的漢堡也超讚，上頭撒上金箔妝點看起來更加奢華。

海鮮皮卡皮卡 – 炸牡蠣／海鮮皮卡皮卡 – 鮮蝦

想要吃點飽足感但又要特別一點的，點精誠壹山這道海鮮皮卡皮卡就對啦！聽說目前沒什麼店家在販售，糖糖選了炸牡蠣跟鮮蝦口味，將吐司抹上奶油下去烤至金黃色澤，夾入炸牡蠣或鮮蝦，接著淋上香濃乳酪醬，最後現刨起司增添香氣，口感酥脆，迷人奶油香氣中交織著海鮮的鮮甜，層次相當豐富。

幻切牛舌

精誠壹山澳洲120天穀飼牛舌有薄切、厚切跟幻切三種，糖糖選了最近超夯的幻切牛舌，一般這份量都要破千，現在精誠壹山優惠只要899元！重點是非常限量！這麼划算不點真的對不起自己呀。

一整條放上烤爐看起來超霸氣，由專人代烤不怕自己烤失敗，口感爽脆又多汁，讓人越嚼越香，這麼大一份吃起來相當過癮，愛吃牛舌的人必點！記得非常限量，想吃請趁早。

壹山．特精選極上盛合 3品

想要一次吃到多種牛肉，推薦這道壹山．特精選極上盛合就對啦，裡頭包含美國prime霜降牛、美國prime牛小排及美國prime肋眼，都是選用好品質的美國prime牛肉，份量十足，這樣一盤也不用千元！

美國prime肋眼取自牛隻的腰脊部位，大理石油花分布均勻，炙烤後緩緩逼出油脂，香氣四溢，肉質更是軟嫩細緻，每一口都充滿濃郁的牛肉香氣。

美國prime牛小排，糖糖燒肉最愛吃的部位之一，富含大理石油花且分佈均勻，口感細緻，鮮嫩又多汁，富有濃郁的牛肉香氣。

美國prime霜降牛，油花細緻分布，入口帶有濃郁牛脂香氣，稍微炙燒後就能感受到外酥內嫩的極致口感。

伊比利橡實豬梅花

選用來自伊比利橡實梅花豬，有著牛肉般的鮮豔肉質，燒烤至7-8分熟就可以享用，肉質相當軟嫩多汁，嚼起來還帶有獨特的香氣。

雞松坂

雞肉選了糖糖最愛的雞松坂，也就是雞脖子的部位，外皮烤至酥酥恰恰的口感，裡頭的肉質帶有微微嚼勁，讓人越嚼越香。

野生砲管大軟絲（生食級）

如果跟糖糖一樣愛吃軟絲的朋友，來精誠壹山一定要點這道野生砲管大軟絲，一份不用200元真的物超所值！烤過之後吃起來帶有迷人的焦香味，口感軟嫩帶有脆感，會讓人越嚼越香，越吃越鮮甜。

站起來爆量生蠔鍋

精誠壹山的鍋物也很厲害，不是一般雞湯也不是昆布湯，糖糖選了這鍋站起來爆量生蠔鍋，裡頭的生蠔用料完全沒在手軟，顆顆肥美新鮮，用湯匙隨便一撈都撈得到生蠔，咬下去還會噴汁呢！湯頭更是鮮甜好喝，還可以免費加湯唷。

精誠壹山當日壽星禮

精誠壹山的壽星禮也是誠意十足，這裡的壽星蛋糕可不是甜點，而是主廚特製的壽司蛋糕，可以選擇日本北海道海膽蛋糕或日本北海道干貝蛋糕，瞧瞧這塊壽司蛋糕的海膽用料完全沒在客氣，加上滿滿鮭魚卵，最後再用金箔點綴，這塊壽星蛋糕真的有奢華！只要當日壽星提前訂位就免費贈送。

當日壽星如果不吃生食，也可以將壽司蛋糕換成日本果實酒盛合，共有12杯果實酒，酒品依當天為主。

（喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒）

精誠壹山雖然低調，但卻是不少內行饕客的口袋名單，來精誠壹山別再只是點套餐，這樣單點更讚，激推幻切牛舌，現在優惠活動一份不用千元就能吃到，還有超浮誇的站起來爆量生蠔鍋也是人氣必點，壽星禮更是浮誇，當日壽星直接贈送超值壽司蛋糕，當月壽星也會招待日本生干貝甜蝦漢堡一份，記得提前一天先訂位告知有壽星（當月或當日），並攜帶個人證件唷。

電話：04-23296913

地址：台中市西區精誠路13號

時間：平日17:00~23:00；假日11:00~15:30；17:00~23:00

線上訂位：https://reurl.cc/1KYakV

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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