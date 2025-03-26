全台最大分店！ 「橘色涮涮屋 台中館」嶄新奢華獨棟空間、營業至凌晨的台中深夜食堂

台中吃貨們快追！「橘色涮涮屋 台中館」已於3月25日隆重登場，不僅是全台最大分店，打造一座奢華獨棟空間、引爆饗宴新潮流，以主打活體帝王蟹多種吃法著稱，更營業至凌晨2點30分，絕對是掀起熱潮的橘色涮涮屋深夜食堂！

圖／翻攝橘色涮涮屋臉書

知名火鍋「橘色涮涮屋」於2021年11月首度跨出台北，插旗台中新光三越，乃是當時全台第4間門市，時至2025年3月初劃下句點後，並搬遷至市政路上，對於喜愛吃橘色的台中粉絲更加期待了。

此次新分店採皆邊獨立店面，全台首家獨棟空間耀眼登場，高達330坪的華麗場域，特邀日本建築師丹下憲孝打造出竹林風格，完美融合奢華與禪意，讓這裡不只是用餐場所，更是一處寧靜之地，供你放鬆心情，盡情享受美食。

圖／翻攝橘色涮涮屋臉書

圖／翻攝橘色涮涮屋臉書

台中館餐廳空間規劃貼心，提供了135個座位，包含單人鍋座位10位，以及獨立包廂，滿足不同餐飲需求，主打日本和牛、美國頂級牛小排、澳洲M9和牛肩卷等不同的鍋物套餐。更配置海水缸應景提供海鮮種類繁多達10多種，其中「北海道鱈場蟹」更是必吃之選，搭配多樣「烤蟹腳」、「蟹膏蒸蛋」等等隱藏吃法，帶給消費者無盡驚喜與享受！

圖／翻攝橘色涮涮屋臉書

圖／翻攝橘色涮涮屋臉書

橘色涮涮屋 台中館店

地址：台中市西屯區市政路581-8號

電話：04-2258-5655

營業時間：11:30-2:30（最後入場時間1:00）