新社隱藏版景觀山莊！特色美食、賞景足湯必訪 夕陽夜景盡收





隱身於台中新社【鳥語花香庭園山莊】，是屬於台中隱藏版秘境景觀餐廳，不僅環境靜謐、空氣清新，得天獨厚的地理位置，還能欣賞絕美夜景，還提供各式打卡景點、景觀餐廳、觀景步道、可愛動物區等特色區域，不論是想欣賞台中市區夜景，或是想來此約會聚餐、舉辦活動，這裡通通能夠滿足民眾的需求。









園區內規劃了結合大片草地、景觀步道、可愛動物區，並提供木屋和民宿房型住宿區可供選，還有烤肉區、足湯泡腳池、宴會廳跟景觀餐廳等區域，搭配豐富的綠植與造景，打造出最chill度假聖地。





▲園區本身為寵物友善環境，可以帶著家中的毛小孩一同在草地上玩耍。









「戶外觀景區」可以欣賞台中新社的田園景緻，與藍天白雲、夕陽餘暉營造出豐富多變的自然景緻，欣賞180度自然美景，山莊內還設有戶外烤肉區，可以和親朋好友一起動手烤出美味佳餚，度過愉快的聚會時光。









「可愛動物區」有很多可愛的小動物有天竺鼠、狐獴、兔子等，為莊園增添趣味。

















莊園有著寬敞舒適的用餐環境，一旁還有泡腳池跟觀景區，餐點提供鍋、定食、點心及多種飲品等豐富餐點，滿足每位客人的用餐需求，融入在地農特產烹調出口味別具一格的特色佳餚。













│五味雜陳

莊園必點的下飯菜，可謂白飯的最佳搭檔！醬油、蒜頭、香菜、辣椒等調味品帶出花生，讓人一次滿足多種味覺享受，適合喜愛嘗試新味道的食客。









│鳥語花香炸物（香菇、杏鮑菇）

炸物選用新社在地特產香菇、杏鮑菇，外層表皮酥脆、內裡飽含汁水，簡單沾點椒鹽味道更上層樓，適合與朋友聚會時享用。









│封肉燜筍定食

除了點心、飲品外，還有定食、鍋物、湯品等正餐選擇，定食還有沙拉、小菜、湯品、主食、白飯的豐富套餐內容，滷製多時的封肉、燜筍鹹香涮嘴，片狀的封肉肉香濃郁，實在相當下飯，搭配百菇湯、涼拌大頭菜，充滿台式風味的料理，味道獨特，令人回味。









│南瓜火鍋

由新鮮南瓜熬製的香甜湯頭，滿滿的南瓜能為湯底增添自然甘甜，南瓜經過烹煮和攪拌後，變得十分軟爛，口感極其細膩，每一口湯都能感受到南瓜的綿密質感，使得湯頭呈現出溫潤柔和的風味，每款鍋物都可選擇搭配牛、豬、海鮮等肉品，隨鍋附上豐富菜盤，讓饕客享受暖心又暖胃的用餐體驗。









│鳳梨苦瓜雞

店內招牌湯品，將苦瓜去籽與刮除白囊，去除苦瓜獨有的苦味，不敢吃苦瓜的人也敢喝，蔭鳳梨可平衡苦瓜湯的苦味、也可成為湯品的鹹味來源，使得湯頭更加溫和順口，苦瓜、鳳梨與雞湯完美融合，雞肉軟嫩多汁，清熱袪濕又開胃！餐點屬於溫補類型的雞湯，即使在夏天享用也不會感到燥熱。









玩累了想要徹底放鬆身心，可別忘了到足湯泡腳區放鬆一下，讓溫熱的水輕撫你的雙腳瞬間放鬆，洗去一週的疲憊。













除了泡腳池外，還可以入住一旁的莊園民宿或小木屋裡好好放鬆度假，讓遊玩後的旅客不必再長途跋涉回程，有個放鬆休息的好去處，還有大片玻璃窗讓房客不用出房門就能覽盡山間美景；在獨立私人的浴池裡享受泡湯樂趣，一邊泡湯一邊欣賞遠方台中新社景緻，別有一番風味，泡完澡躺在床鋪上休憩，享受歲月靜好的假期時光，體驗一覺到天明舒適睡眠。

















其中每個房間浴室內都配有獨立的泡湯池，在悠閒泡湯的同時也能透過浴室內視野寬闊的直角窗欣賞外頭綠意的美景。













走進【鳥語花香庭園山莊】裡，讓小朋友與毛小孩們在寬敞的草地上嬉戲，漫遊在景觀步道內感受被大自然環抱清新感，到泡腳池裡放鬆一下，遠眺台中景色與山林景緻，肚子餓了可以到選擇在戶外烤肉區或是景觀餐廳內享受歡愉的用餐時光，也能住在莊園裡做為旅程的結尾。









【鳥語花香庭園山莊】

店家地址：台中市新社區井南街28號

店家電話：0932628308

營業時間：11:00-22:00（固定週三店休）

停車資訊：附設停車場

粉絲專頁：https://bit.ly/4hKBgqm

入場低消：1人250元 (可抵低消)、7歲以下孩童免費





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