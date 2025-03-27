彰化3月賞花懶人包！免門票就能賞風鈴木、許願藤、木棉花





3月的彰化，彷彿披上了一層夢幻彩衣，黃花風鈴木、許願藤、木棉花齊綻放，讓整座城市沉浸在春天的浪漫氛圍中。本篇精選八堡圳大排、田尾公路花園、虎山巖、彰南路黃金大道、療癒的階梯、鄉親庭園咖啡、芬園花卉生產休憩園區、埤頭木棉花道八大必訪景點，帶你漫步金黃色的風鈴木隧道、探訪紫色許願藤仙境，還有火紅木棉花海點綴鄉野美景。無須門票，輕鬆沉浸花海之中，快趁著花期正盛，安排一場說走就走的春日賞花之旅吧！

▲圖片來源：IG@dust._journey

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│八堡圳大排

│田尾公路花園

│虎山巖

│彰南路寶藏寺

│療癒的階梯

│鄉親庭園咖啡

│芬園花卉生產休憩園區

│埤頭木棉花道





黃金花海綻放——八堡圳大排黃花風鈴木





近期，彰化員林【八堡圳大排】沿岸的黃花風鈴木迎來最燦爛的花期，整條水岸被點綴成一條金黃大道。兩側種滿約200棵黃花風鈴木，當枝頭的花朵爭相盛放，彷彿黃金瀑布般傾瀉而下，搭配藍天與水面倒影，景色美得宛如畫作，每天吸引大批賞花人潮。





▲圖片來源：周宗球攝影





八堡圳大排的最大魅力在於蜿蜒的水圳與兩側交錯盛開的黃花風鈴木。當微風吹拂，花瓣飄落水面，金黃色的倒影與水波交織，形成獨一無二的浪漫畫面，讓人彷彿置身於童話場景。無論是漫步在這條金黃步道，或是站在橋上俯瞰整片花海，都能感受到春天最溫暖的祝福。





▲圖片來源：周宗球攝影





【八堡圳大排黃花風鈴木】

賞花地點：可直接導航「皇朝鼎宴會館」





金色隧道——田尾公路花園黃花風鈴木





春天的微風輕拂，田尾鄉的黃花風鈴木大道迎來了一年中最美的時刻！這條綿延超過1公里的金黃花道，如同鋪上一層燦爛的金箔，讓整條道路都閃耀著明亮的光輝。當陽光灑落，成排的黃花風鈴木在藍天下搖曳生姿，彷彿黃金風鈴在風中輕輕奏響春天的樂章，吸引無數愛花人士前來捕捉這場黃金盛宴。





▲圖片來源：IG@dust._journey





黃花風鈴木的美景，不只是視覺上的享受，更是攝影愛好者的天堂。田尾公路花園內，公園路二段這一區域，兩側皆種滿了黃花風鈴木，當花朵齊開，整條道路宛如黃金隧道，讓人走在其中，彷彿被花海溫柔擁抱。金黃花朵與藍天白雲交織出最動人的畫面，不論是隨手拍攝風景，或是在花道中取景人像照，都能輕鬆拍出浪漫夢幻的畫面。





▲圖片來源：IG@dust._journey





【田尾公路花園黃花風鈴木】

賞花地點：可直接導航「田尾公路花園-黃花風鈴木」





春日秘境——虎山巖黃花風鈴木





今年在彰化花壇鄉的「虎山巖」，除了大家熟悉的金針花海之外，還有一片意想不到的金黃秘境正在悄悄綻放——黃花風鈴木迎來大爆發！雖然這裡的黃花風鈴木數量不多，但每一棵都開得相當茂盛，滿樹金黃的花朵在陽光下閃耀，為綠意盎然的園區增添了一抹亮眼的金色光輝，吸引了許多遊客與攝影愛好者前來捕捉這場春日限定的美景。





▲圖片來源：IG@dust._journey





特別值得一提的是，這裡的黃花風鈴木與尚未綻放的金針花田相互輝映，形成了一幅獨特的春日畫卷。遠看猶如一片層次分明的花田，宛如茶園般錯落有致，金黃與翠綠交織出的景色令人驚艷。這樣的獨特風貌吸引了許多攝影師特地前來取景，試圖捕捉這個只有短暫花期才能見到的絕美畫面。





▲圖片來源：IG@dust._journey





【虎山巖黃花風鈴木】

賞花地點：彰化縣花壇鄉虎山街1號





【芬園彰南路黃花風鈴木】





春風徐來，芬園鄉的黃花風鈴木如期盛開，黃澄澄的花海悄然綻放，綿延數公里的黃金大道令人陶醉。從「彰南路」的1段到3段兩側，這片金黃的景象猶如一條璀璨的絲帶，吸引著四方遊客前來賞花。當地的黃花風鈴木花期已進入最旺盛的時刻，預計還有一周的觀賞時間，賞花愛好者可要抓緊機會，趁著花期未過，來一場與春天的親密接觸。





▲圖片來源：IG@dust._journey





芬園鄉的黃花風鈴木，主要分佈於彰南路1段至3段，全長約5公里。這裡共種植了近600棵樹齡接近20年的黃花風鈴木。隨著春天的到來，滿樹金黃的花朵與兩側翠綠的農田相映成趣，彷彿走進一條屬於春天的黃金大道。即使有些路段因為枯死或砍伐而未能維持，公路局近年來也持續補植，讓這條道路的花海景觀得以延續。





▲圖片來源：IG@dust._journey





【芬園彰南路黃花風鈴木】

賞花地點：可直接導航「寶藏寺」





夢幻花園——員林療癒的階梯與許願藤





在彰化縣員林市百果山的寧靜角落，有一條被稱為「療癒的階梯」的花卉小徑，吸引了無數的遊客前來流連忘返。這條階梯長約30公尺，擁有60個石階，每一階都被五顏六色的花卉與植物所環繞。這裡不僅是大自然與人心相融合的美麗景點，更承載著一段溫暖的家庭故事，成為員林市最新的打卡秘境。





▲圖片來源：IG@dust._journey





走過充滿故事的階梯後，來到後山處，眼前是一個名為「許願花園」的絕美景色。這裡，古老的房屋與紫色的錫葉藤和粉紫色的麝香木交織出一幅如夢似幻的畫面，形成了無與倫比的花海景觀。尤其是在花期高峰，這裡的景色更是壯麗迷人，搭配旁邊的復古鞦韆，營造出濃厚的鄉村氛圍，每一個角度都是一幅值得珍藏的美景。





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【療癒的階梯】

賞花地點：彰化縣員林市湖水路413號





童話紫花瀑布——芬園鄉親庭園咖啡

隱藏在彰化芬園鄉山林間的【鄉親庭園咖啡】，是不少山道車友與旅人心目中的私房秘境。一踏入園區，迎面而來的是滿滿的綠意，樹影婆娑、陽光灑落，搭配細膩的庭園造景，營造出靜謐而悠然的氛圍。這裡不僅是喝咖啡、放鬆身心的好去處，更是春日時節花海綻放的絕美景點。





▲圖片來源：IG@dust._journey





如果說庭園是這座咖啡館的靈魂，那麼隱藏在後方的花園，則是讓人驚艷的亮點。高聳的圍籬上鋪滿了壯觀的錫葉藤，紫色花串如瀑布般傾瀉而下，與周圍的樹木交錯，宛如走進一座童話般的夢幻隧道。花開時節，整片紫藤隨風搖曳，吸引無數遊客駐足拍照，一不小心就會沉浸在這片浪漫的紫色海洋中。





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【鄉親庭園咖啡】

賞花地點：彰化縣芬園鄉大彰路三段121號

收費方式：免費參觀





紫色仙境——芬園花卉生產休憩園區





每年春天，彰化【芬園花卉生產休憩園區】的櫻花總是吸引無數遊客前來賞花，然而櫻花花期短暫，稍縱即逝，總讓人意猶未盡。然而，今年春日的驚喜接力，便是那一串串浪漫盛放的錫葉藤，為園區帶來不同以往的迷人風貌。當紫色的花穗沿著湖岸垂墜而下，搭配春日暖陽，整個園區瞬間化身為一處如夢似幻的仙境，讓來訪的遊客沉醉其中。





▲圖片來源：IG@dust._journey





走進園區，沿著環湖步道漫步，映入眼簾的便是一道由錫葉藤交織而成的紫色花廊。陽光穿透花葉縫隙，灑落在湖面上，微風吹拂間，花朵隨風搖曳，宛如紫色瀑布輕柔流瀉，詩意滿滿。遊客們無論是站在湖邊取景，或是沿著步道緩步前行，都能感受到這片紫色花海帶來的寧靜與浪漫，成為此行最美的回憶。





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【芬園花卉生產休憩園區】

賞花地點：彰化縣芬園鄉慶光路12-12號





火紅綻放——埤頭木棉花道





【埤頭木棉花道】終於在3月下旬迎來了最美的盛開時刻！今年因氣候影響，花季稍晚，但當橘紅色的木棉花終於綻放時，整條道路瞬間被火紅的花朵妝點得熱情奔放。這條全長近1.5公里的木棉花道，不僅成為彰化最壯觀的賞花景點，更與周圍的翠綠稻田相映成趣，交織出一幅色彩鮮明的春日畫卷。





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此地不僅是視覺上的饗宴，更是春日旅遊的最佳選擇。無論是漫步其中，感受花海的環繞，或是拍攝美照，留下難忘回憶，這裡都是理想的去處。花季正盛，邀請全國鄉親一同來到彰化埤頭，欣賞這片春日限定的橘紅花海，感受最純粹的自然美景，為這個春天留下最美好的印記！





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【埤頭木棉花道】

賞花地點：可直接導航「埤頭木棉花道」





3月的彰化，黃花風鈴木、許願藤、木棉花相繼綻放，免門票就能輕鬆倘佯在花海之中。無論是金黃的風鈴木大道、浪漫的紫色許願藤，還是熱情奔放的木棉花道，每一處景點都值得一遊。不妨趁著春暖花開的時節，安排一場輕旅行，感受彰化春日的美好風光，留下最動人的賞花回憶！





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