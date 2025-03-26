全台唯一！南投埔里「著生杜鵑雨林花季」帶你邂逅美麗奇蹟

在台中東海商圈，有一個地方總是吸引著學生和美食愛好者的目光，這裡不僅擁有琳瑯滿目的美食，更是充滿著年輕人熱情的氛圍，今天要帶大家一起來探索東海商圈的隱藏美食。如果你是愛吃甜點的朋友，那麼這裡的全台首創奶霜豆花絕對不容錯過！這道創新的甜點結合了奶霜的濃郁與豆花的細膩口感，絕對讓你驚豔。除了甜點，這裡的巷弄人氣麵包店也非常有名。你可能要仔細留意，因為它就隱身在一條不起眼的小巷子裡，但一旦發現，保證讓你愛不釋手。這些美食不僅價格親民，每一道都是學生們的心頭好，無論是口感豐富的奶霜豆花，還是香氣四溢的手作麵包，都是值得一試的美味。

2025-03-25 11:01