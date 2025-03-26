全台唯一！南投埔里「著生杜鵑雨林花季」帶你邂逅美麗奇蹟
你看過開在樹幹上、攀附在岩壁間的杜鵑花嗎？這場「著生杜鵑雨林花季」可不是一般的賞花活動，而是一場深入雨林秘境的夢幻體驗！3/15至4/6每週六、日限定開放，南投埔里的「宅栽觀葉農場」將展出多達20種珍稀著生杜鵑，層層綻放的色彩，讓人彷彿置身於奇幻花園！
這片難得一見的著生杜鵑，綻放在樹幹、岩壁與苔蘚間，每一朵花都宛如精靈般點綴在翠綠的雨林裡。農場每日安排兩場免費生態導覽（11:00 / 14:30），帶領遊客揭開這些空氣鳳凰的神秘面紗，讓你不只是看花，還能深入了解它們的生態與生長特性！
除了著生杜鵑，農場內還有超過千種觀葉植栽，從本土到國際進口的珍奇品種應有盡有。特別規劃「觸摸區」、「新手區」及「奇異花卉區」，讓不同程度的植物愛好者都能找到屬於自己的綠意角落。更有超療癒的手作課程，包括苔球製作、波希米亞編織掛網、扦插繁殖與觀葉植物組盆體驗，每週更新課程，讓你每次來都有不同的驚喜！
為了回饋在地居民，3月22日至4月6日，每週六日的上午10:00-11:00，埔里居民憑身分證即可免費入場！趁著這場限定花季，與親朋好友一起來場最有深度的雨林探險吧！
賞花地點：南投縣埔里鎮慈恩街271號之1
開放時間：2025/3/15-2025/4/6，每週六、日 10:00-17:00
收費方式：門票 200 元（可折抵購物或體驗）
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