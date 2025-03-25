400元爆吃東海大學學生私藏愛店！全台首創奶霜豆花、巷弄人氣麵包店

在台中東海商圈，有一個地方總是吸引著學生和美食愛好者的目光，這裡不僅擁有琳瑯滿目的美食，更是充滿著年輕人熱情的氛圍，今天要帶大家一起來探索東海商圈的隱藏美食。如果你是愛吃甜點的朋友，那麼這裡的全台首創奶霜豆花絕對不容錯過！這道創新的甜點結合了奶霜的濃郁與豆花的細膩口感，絕對讓你驚豔。除了甜點，這裡的巷弄人氣麵包店也非常有名。你可能要仔細留意，因為它就隱身在一條不起眼的小巷子裡，但一旦發現，保證讓你愛不釋手。這些美食不僅價格親民，每一道都是學生們的心頭好，無論是口感豐富的奶霜豆花，還是香氣四溢的手作麵包，都是值得一試的美味。

東海大學周邊美食：哞哞屋

哞哞屋｜東海學生的私藏人氣麵包店

這間藏身在東海商圈巷弄內的「哞哞屋」，絕對是學生和在地居民心中的寶藏麵包店！每天只出爐一次的現烤麵包，總是吸引大批人潮排隊，熱門商品更是分分鐘就被搶購一空。哞哞屋的麵包品項豐富，價格親民，最受歡迎的非「牛奶可頌」和「爆漿泡芙」莫屬！小巧精緻的可頌，外層裹上亮亮的楓糖衣，一口咬下是香脆多層次的口感，搭配冰涼濃郁的牛奶餡，甜而不膩。泡芙更是誠意滿滿，店家會在點餐後現場擠入內餡，確保外皮依舊酥脆，一顆顆渾圓飽滿的泡芙，咬開後內餡瞬間爆出，讓人忍不住一口接一口！哞哞屋的位置不算顯眼，卻是東海學生們的私藏愛店，光是門口絡繹不絕的人潮，就能證明它的魅力！由於不開放預訂，想吃的朋友們記得早點來排隊，不然熱門品項很可能會撲空喔～

圖 / ReadyGo

地址：台中市龍井區新興路東興巷40號

營業時間：週二~週六 14:30～19:00（週一、週日公休）

電話：0988-611-633

東海大學周邊美食：東海鳴門壽司

鳴門壽司｜學生最愛創意壽司店

位於台中東海商圈的「鳴門壽司」可說是學生族群的最愛！每天一早開店，就有不少人排隊搶購，往往不到中午就已經完售。想吃的話可得早點來，或者先打電話預訂。大多壽司店的品項以傳統日式壽司為主，但鳴門壽司不僅價格親民，還有許多創意口味，像是芋頭壽司、地瓜壽司、麻糬壽司，甚至還有加了厚厚蛋皮的壽司捲，每一種都讓人想嚐鮮！其中芋頭壽司的外層是細緻的芋泥，搭配鹹香的壽司內餡，口感意外和諧。麻糬壽司則是外層包覆著軟Q的麻糬，入口後帶有微甜的嚼勁，完全是甜鹹交織的絕妙搭配！除了一般口味的壽司，煎蛋手卷也是必點之一！酥脆的海苔包裹著滿滿的餡料，光是視覺上就超滿足～

圖 / ReadyGo

地址：台中市龍井區新興路東興巷1號之5

營業時間：早上10點～賣完（大概中午前）

電話：0955-887-795

東海大學周邊美食：豪傑越南小吃

豪傑越南小吃｜超人氣鐵板海鮮炒河粉

豪傑越南小吃真的是許多東海學生從大學吃到出社會的愛店！不管是內用還是外帶，生意都超級好，每次經過都是滿滿的排隊人潮。店裡的招牌就是那超大份的鐵板海鮮炒河粉，真的會讓你吃完直接飽到天靈蓋！炒河粉最特別的地方，就是直接放在燒燙燙的鐵板上端上桌，還能聽到鐵板滋滋作響的聲音，裡面的配料超級豐盛，有鮮蝦、蛤蜊、小卷三種海鮮，還搭配豆芽菜、高麗菜、空心菜，讓整道料理的口感更有層次。河粉本身Q彈入味、不會過爛，每一口都吸附了滿滿的醬香。

圖 / ReadyGo

地址：台中市龍井區新興路東興巷16號（東海大學後門）

營業時間：週一週日 12:0014:30 / 16:30~21:00（週五公休）

電話：(04) 2652-3479 / 0912-818-382 / 0985-004-366

注意事項：禁帶外食

東海大學周邊美食：15minutes美味炸雞專賣店

15minutes美味炸雞專賣店｜現點現炸超酥脆炸雞

說到東海大學周邊的炸雞店，絕對不能錯過「15Minutes美味炸雞專賣店」！這家店名的由來，就是因為每份炸雞都是現點現炸，需要等待約15分鐘，但吃過的人都知道，這15分鐘的等待是完全值得的！這裡的炸雞外皮超級酥脆，咬下去還能聽見卡滋卡滋的聲音，裡面的雞肉則是鮮嫩多汁，一點都不乾柴。無論是當正餐還是下午茶、消夜來一份，都能大大滿足味蕾！如果怕等待太久，也可以先打電話預訂，時間一到就能直接取餐，省去現場等候的時間。招牌推薦餐點1號餐：最受歡迎的個人套餐，份量剛剛好，炸雞口感香酥又多汁，一吃就愛上！

圖 / ReadyGo

地址：台中市龍井區東園巷2弄20號

營業時間：13:00-22:30（週六公休）

電話：04-2632-1200

注意事項：禁帶外食

東海大學周邊美食：慕豆花

慕豆花｜全台首創奶霜豆花，冰沙無限續

這間「慕豆花」真的超有特色！冰沙無限續這點也太佛心了吧，難怪在東海商圈這麼受歡迎！如果你是豆花控，那絕對不能錯過這家全台首創奶霜豆花的甜品店。慕豆花主打沖繩黑糖蜜製作的甜湯與飲品，搭配超綿密的豆花，一入口就能感受到濃濃豆香，而且完全不會過甜，連不愛吃甜食的人都能接受。必點他們的黑糖雪霜豆腐花＋札幌奶茶雪霜，這款豆花融合了北海道札幌奶茶的風味，微甜順口，帶著濃郁的茶香。黑糖冰沙與奶茶雪霜的組合，讓這道甜品吃起來像是「奶茶版的豆花」，真的超特別！來東海商圈玩，千萬別錯過這間創意滿滿的豆花店，絕對會讓你顛覆對傳統豆花的想像。

圖 / ReadyGo

地址：434台中市龍井區新興路2-1號

營業時間：週一~週日 11:00–21:30

電話：04-2652-5527

注意事項：禁帶外食

延伸閱讀 >> 影｜台中美食｜挖掘3間精明商圈特色小店！台中必吃爆漿手工漢堡、最酷炫科技感咖啡廳

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」