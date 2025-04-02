2025「員林蜀葵花季」盛大登場 萬株綻放喜迎賞花客

【旅奇傳媒/編輯部報導】由員林市公所主辦「2025員林蜀葵花季」於日前舉辦記者會，公布03/29 (六) 開幕並活動至04/20（日），開放免費入園參觀。員林蜀葵花期長達1個月，歡迎各地遊客前來員林欣賞「花中巨人」蜀葵花，漫步在萬紫千紅的蜀葵花海，欣賞顏色繽紛的美麗花朵，感覺幸福又浪漫，彰化各地百花盛開，歡迎來賞花。

▲員林蜀葵花田約有萬株花海，盛開是十分壯麗。 圖：員林市公所／提供

彰化縣長王惠美表示，「2025員林蜀葵花季」已舉辦11年，一棒接一棒，讓活動年年進步，最早由前員林市長張錦昆議員來推動，後續由前員林市長游振雄接棒，現在員林市代理市長賴致富持續推動，用心規劃。感謝議長謝典林及所有議員對預算的支持，除了公部門的支持，還有當地社區民眾的參與，創造更好的商機，尤其要感謝大明社區發展協會理事長張俊郎的用心，把蜀葵花種植的如此美麗。

王縣長指，除了花海以外，還有精彩的表演、文創美食市集、大明社區設置地方風味餐，讓來訪的遊客能夠品嚐在地特色料理，讓地方產業永續經營，社區有更多財源，帶動整體發展，也特別感謝琉璃仙境這次友情贊助，每天提供300張門票，產業與地方結合共榮共好。

▲「2025員林蜀葵花季」開幕記者會。 圖：員林市公所／提供

蜀葵花田面積有8千平方公尺共1萬多株的蜀葵花海，歡迎鄉親好朋友們大手牽小手，一起來員林賞花逛街嘗美食，感受員林的進步。除了蜀葵花季，在員林大道以及芬園的彰南路1段到3段「黃花風鈴木」也開得非常璀璨美麗。另外，在芬園鄉與南投縣交界的139線大彰路，粉紅櫻花正在盛開中，花期預計到3月底，邀請鄉親朋友來賞花、遊景點、吃美食。

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