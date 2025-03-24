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春日賞花正當時 彰化浪漫花海、美食、特色活動一次玩透

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▲田中鎮梅州街九重葛花牆。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供
▲田中鎮梅州街九重葛花牆。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】每年三月，萬物甦醒，彰化縣各地繁花盛開，為旅人獻上一場浪漫的視覺饗宴。從3月開始，木棉花道的火紅花海、黃花風鈴木的燦爛金黃，到苦楝花的淡紫輕舞，各式美景輪番登場，歡迎一同沉浸在春日風光，彰化縣長王惠美邀請大家春暖花開來彰化賞花

▲東螺溪木棉花道（陳金能拍攝）。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供
▲東螺溪木棉花道（陳金能拍攝）。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

彰化縣政府城市暨觀光發展處（簡稱城觀處）表示，東螺溪的埤頭至二林段沿岸，長達5公里的木棉花道迎來盛開期，超過600株木棉樹同時綻放，交織成一條壯麗的橘紅色隧道，倒映在潺潺溪水與翠綠稻田間，成為春日限定的夢幻景點，此外，竹塘鄉也有一處木棉花秘境，長度約100公尺，需翻越堤防才能抵達，別有一番靜謐幽遠的氛圍。

許多鄉鎮也分別舉辦了精彩活動，埤頭鄉公所於03/15起連續兩周末舉辦「2025埤頭鄉木棉花賞花趣暨親子健行活動」，欣賞田園風光之餘可順遊台灣穀堡欣賞稻米文化、冰粽發明館體驗冰粽 DIY；竹塘鄉公所亦於03/15同步推出「2025竹塘鄉水神傳說木棉花季」，參加活動還可以前往探索獨木成林的百年榕樹－九龍大榕公，壯麗景觀將為賞花之行帶來驚喜。

彰化市大肚溪棒壘球場畔的「苦楝花」秘境，也悄悄開花，爆滿盛開時就像春天雪一樣美麗，預計3月底迎來盛開，順道走訪「台灣觀光100亮點」八卦山大佛風景區、扇型車庫，漫步充滿文青氣息的小西街、職人美學生活聚落卦山村及八卦山自然生態園區，品嚐必吃排隊美食肉圓、爌肉飯等小吃及點心，來趟半線小旅行！

春日彰化浪漫賞花正當時。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供
春日彰化浪漫賞花正當時。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

田中鎮梅州街的巨型九重葛花牆綿延300公尺，七彩花海如瀑布自由垂落，每到花季就掀起打卡熱潮，現已綻放五成，來到田中可順遊田中老街，逛貓村、田中窯創藝園區，銅板美食水煎包、高麗菜飯等也不容錯過。

▲社頭杜鵑花大道。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供
▲社頭杜鵑花大道。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

社頭鄉的杜鵑花大道綿延約1.9公里的道路，兩側栽植杜鵑花與小葉欖仁，每到3月，紅、粉、白色的杜鵑花交織成花海，小葉欖仁接續綻放，讓整條道路幻化為金黃色隧道，展現不同風貌，社頭是織襪及芭樂的故鄉，除了品嚐脆口的芭樂，還可以親子同遊樂活襪之鄉博物館、台灣手套博物館，前往百年老店新和春醬油進行鳳梨醬 DIY，或前往福井食堂享用鐵路便當並欣賞豐富的鐵道文物收藏。

▲二水－源泉派出所－花旗木。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供
▲二水－源泉派出所－花旗木。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

二水鄉則擁有夢幻的花旗木隧道，每年3、4月間，花旗木猶如櫻花般盛開，沿著鐵道旁綻放，成為鐵道迷與賞花族爭相前往的打卡勝地，遊客可順遊二水老街，探訪百年老店三義泉和德醬油，品嚐獨特風味的火燒麵，或前往董坐石硯藝術館體驗水墨DIY，在賞花之餘感受濃厚的人文懷舊氛圍。

▲虎山巖黃花風鈴木。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供
▲虎山巖黃花風鈴木。　圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

盛開中的「黃花風鈴木」如燦爛陽光般點亮彰化的春天，賞花熱點有花壇虎山巖山頭、芬園彰南路沿線、溪州台1線彰化溪州段、社頭忠義路等地盛開成為黃金隧道，二水坑內坑步道花開約三成，請民眾把握花期前來。

在這個春暖花開的季節，彰化縣政府邀請來彰化欣賞花鄉絢爛風采，探索迷人景點，品嚐在地美食，度過一段難忘的春日時光！更多最新花況及吃喝玩樂就在「彰化旅遊資訊網」與「愛玩彰化」臉書粉絲專頁。

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