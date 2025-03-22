一年僅開放一次！ 彰化田尾「香久園 Forever Garden」 賞花旅人記得先預約入園

這次去彰化哪裡玩樂？我們在田尾一期一會，香久園一年僅開放一次！位在彰化田尾的香久園每年開放時間不太一樣，2025 年香久園開園期間為2025年 1月18日至2025年4月6日開放參觀，香久園區採預約制，前往賞花的旅人請記得預約入園。剛好也是田尾黃花風鈴木盛開之際，黃花風鈴木幾月開花？每年約2–3月開花，旅人也可以將田尾公路花園-黃花風鈴木（點擊看地點）一同安排拍照賞花唷。

香久園地址交通、停車

香久園在哪裡？香久園位在彰化田尾，香久園沒有地址但有設立地標，可以用google導航搜尋：香久園。香久園停車方便嗎？因為香久園前面的「順安路」道路狹小，建議預約賞花的旅人將車輛停至「三豐路」的白線內，再步行進入園區。若搭乘大眾交通，如何前往香久園呢？

搭至彰化 高鐵 ，搭乘計程車13–15分左右抵達香久園。

，搭乘計程車13–15分左右抵達香久園。 從員林火車站、田中火車站或彰化高鐵站搭乘公車到田尾國小站，租腳踏車或步行20分鐘至香久園。

搭乘至台鐵員林火車站，租借機車騎乘15~19分抵達香久園。

有一天滑手機，被網友分享2024年香久園的圖片吸引，覺得好酷哦，但沒來得及2024年，只好等2025開園日期。香久園2025開園期間為2025年1月18 日至2025年4月6日開放參觀。當我抵達香久園（預約平日入園），平日人潮也不少，那假日肯定更多人。香久園園區不算大，皆有設計走動的小徑，旅人們邊走邊賞花，偶爾駐足於一角區拍照。

香久園門票與開園時間

位在彰化田尾的香久園每年開放時間不太一樣，2025年香久園開園期間為2025年1月18日至2025年4月6日開放參觀，香久園區採預約制，香久園一年僅開放一次。香久園區佔地不大，無法一次容納多人，香久園採預約制，分時段，花園限時間50分鐘，賣場則不限時。香久園門票多少錢？一般成人全票 NT100，僅現金支付。

另外，4～12歲 (未滿) 之兒童、年滿65歲以上 (含65歲) 之長者及持有身心障礙手冊之人士)，以及田尾鄉民（請出示身分證優待半價）優待票 NT50 元。

如何預約香久園

旅人可以進香久園官方粉專私訊預約，提供預約日期 / 時段 / 姓名 / 電話 / 人數，即可預約。也可以直接電話預約，香久園電話預約入園專線：0910 – 913808。

香久園入園須知

本園區全面禁食口香糖、檳榔、菸酒（含電子菸）

為避免被蜂攻擊，請參訪遊客身上勿噴灑香水、有香味的化妝品，以及香氣太重之洗髮精

本園區展示之花草樹木植栽維護不易，請勿採摘觸摸，共同愛護

園區道路鋪面多為木塊，為保護遊客安全，請勿穿著拖鞋、涼鞋、高跟鞋，以免受傷

請行走於木塊鋪面上，禁止進入花叢內拍照，若植物因人為毀損則需負損害賠償

攜帶寵物請放置寵物旅行包或寵物籠中安置於櫃臺，避免誤食植物中毒

未滿12歲兒童必須由家長全程陪同入園，兒童之監護責任皆由家長自行承擔

在預約時段間，已入園遊客如需於出園後再入園，請找尋服務人員於手背上加蓋入園章

參觀應遵循本須知，有礙安全或參觀秩序之行為者，本園得予以勸導、制止、拒絶入園或勒令離場

禁止自帶外食享用，若有垃圾需自行清理帶走

最新的入園規範依香久園官方公告為準唷

彰化田尾景點｜香久園 Forever Garden

香久園營業時間 9 : 00 – 17 : 00（週四公休日）

全館採預約制，香久園預約電話 0910 – 913808（公休日不接聽）

香久園官方 facebook：https://www.facebook.com/forevergarden2019

香久園實際開園時間以官方 facebook 粉專公告為主

▼田尾公路花園的黃花風鈴木2025.03拍攝（點擊看地點）

營業時間：9:00–17:00（週四公休日）

全館採預約制，香久園預約電話 0910 – 913808（公休日不接聽）

香久園實際開園時間以官方 facebook 粉專公告為主

文章來源：HUA SAY 大花說 FB：HUA SAY 大花說

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