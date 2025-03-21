不必跑宜蘭！ 中台灣也有「輕巧版清水地熱」 免費入園體驗溫泉煮蛋、溫泉泡腳池
udn走跳旅遊／阿發的簡單幸福
十多年前，帶母女子三人去過一次宜蘭清水地熱，在溫泉池煮溫泉蛋和玉米⋯⋯等，以及在溫泉泡腳池泡腳。他們不僅覺得相當新奇，也超愛這地方，後來我們每隔幾年就回前往一次。但隨著清水地熱名氣越來越響亮，假日若不是一大清早抵達等開放，光只是車子要排進停車場，就不知要等上幾個小時。加上路程遙遠，我近兩年也就未曾再帶他們前往。
過年期間，母女子三人又想到清水地熱，不過我不想舟車勞頓且人擠人。於是，趁著帶老婆回苗栗娘家，順道帶他們到近幾年，煮溫泉蛋和泡腳，且就在苗栗的新景點「泰雅原住民文化產業區」。
▲泰雅原住民文化產業區，園區入口前
我們是農曆年節期間，早上10點多抵達，車多但不至於壅塞。（免費入園、免費停車）
▲進入園區，會看到親子公園入口
▲親子公園
遊戲設施有：翹翹板、盪鞦韆、滑索、造型溜滑梯、小沙坑⋯⋯等。
▲滑索區
▲有著泰雅族文化風的造型溜滑梯
▲泰雅文物館建築外觀
▲泰雅文物展示
館內展示有泰雅族文物、照片⋯⋯等
▲泰雅文物館旁為煮蛋池與泡腳區
▲溫泉泡腳區
▲煮蛋池
▲部落市集
想要煮溫泉蛋，要到文物館另一側的部落市集，買蛋和租竹簍。
▲竹簍租借說明
▲租竹簍
押金200元（歸還可退）
租金50元/半小時
▲雞蛋＆鳥蛋販售
▲綜合蛋(4顆雞蛋＋10顆鳥蛋=100元)
▲準備開煮囉～
▲放入溫泉煮蛋池
▲等候
▲一旁的圖示：不同的煮食時間及雞蛋狀態
▲撈起溫泉蛋
▲一旁有沖水槽
▲開心的母子倆
▲剝鳥蛋
▲鳥蛋，剖面
▲剝雞蛋
▲扳開煮好的溫泉蛋
▲溫泉雞蛋，剖面
▲泡腳池，留影
嚴格說起來，雖泰雅原住民文化產業園區，其煮蛋池、泡腳池的規模與體驗感受，以及煮食的食材選擇，相較清水地熱還有段差距，比較類似輕巧版的清水地熱。但對於中部民眾而言，不僅前往比較方便，且免費入園、免費停車外，還有設有親子公園。
另，還可順道在這附近，泡著名的泰安溫泉，或是前遠不遠處的洗水坑豆腐街（清安豆腐街），享用當地著名的各式豆腐美食。對於家有子女，但還沒體驗過溫泉煮過蛋，這裡是不錯的新親子景點～
泰雅原住民文化產業園區
地址：苗栗縣泰安鄉46之3號
園區開放時間：09：00～17：00；週一休園。（免費入園、免費停車）
戶外溫泉煮蛋池&泡腳體驗區開放時間：週六、週日、國定假日10：00～16：00
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