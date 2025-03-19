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濃郁系牛肉麵強店！搞錯店卻一吃成主顧 這家「高CP值牛肉麵」肉控必收藏 內行激推「這系列」捧碗喝到一滴不剩
牛肉麵控加清單！台中有間拿下4.7高分的牛肉麵店，牛肉大塊、肉量十足，最低150元還可選擇加麵或加肉，湯頭也很有水準，有網友吃完後表示「為了吃會專程再來」、「應該是我吃過數一數二最好吃的牛肉麵了」。
肉肉控呷麵去！位於台中西屯的高人氣「玖零牛肉麵」受到許多在地人支持，經典必點「紅燒牛肉麵」150元起，每塊牛肉都超大塊，燉煮入味、肉質軟嫩好咬，麵條有寬麵和細麵可選，紅燒湯頭也十分濃郁，還有內行的特別推薦「碎番茄系列」，順口到會直接捧起碗喝光光。
不吃牛者也有雞湯麵可以選擇，雞肉同樣大塊，吃起來不柴還彈牙，搭配靈魂蔥花超級香，部落客美食瓦斯桶品嘗後分享「絕對符合他的價位，有經過肯定再次回訪」，難怪有不少網友都說「回訪很多次了」，還有人是「陰錯陽差弄錯店，結果一吃成主顧」。
玖零牛肉麵
地址：台中市西屯區二段90-20號
營業時間：11:00-13:30、17:00-21:00
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