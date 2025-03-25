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知性人文的城市輕奢行旅　台中長榮桂冠酒店

聯合新聞網／ 行遍天下

【文：行遍天下，圖：長榮桂冠酒店（台中）】

氣候宜人的台中一年四季皆適合旅行，有著「老派紳士」封號的長榮桂冠酒店（台中），『體貼如家人般的細膩服務』一直是飯店多年秉持的待客精神，酒店銀白色系外牆則隨著晨昏更迭，色調由銀白轉為玫瑰金，質感非凡凸顯王者風範。飯店剛度過30週年慶，客房也陸續啟動改裝工程，預計2025年下半年將全部完工，酒店外牆以EPS隔熱節能板構成，讓用電量降為一般建築物的8%，堪稱ESG企業永續經營典範，也成為2024全台十大永續星級飯店聲量名單。

　

輕奢風格，從精緻異國美食開始

飯店內自地下二樓宴會廳延伸至三樓的歐風迴旋梯，迄今仍為飯店觀光界經典之作，另外裝設壁掛式給皂機、電動車充電樁，啟用自助入住、退房機，讓住客來此享受賓至如歸的舒適。飯店共有6間餐廳，有異國料理吃到飽的「咖啡廳」、頂級法式料理為主的「冠品鐵板燒」、經典菜及港點等多款中式料理集結的「長園中餐廳」、以巧克力及烘焙等商品揚名國際的「點心坊」，以及大廳酒吧與貴賓俱樂部。享受美食之後，不妨走出飯店，造訪附近景點：科學博物館、勤美誠品綠園道、PARK2草悟廣場、國家歌劇院等，皆是集結知性人文品味的好所在。

　

親子同樂，體驗人文的渡假時光

入住時除戶外游泳池、健身房、男女三溫暖可使用外，還有學齡前幼童最愛的森林笑笑屋、親子同樂的Switch電玩室，及復古童玩及SEGA電玩的拾光回憶商店，讓您與孩子住飯店也能玩上一整天！3月推出「好享漫遊去住房專案」即享好禮四重送：長榮桂冠30週年慶限量款悠遊卡、來台中必喝的春水堂飲料券、統元宇治金時甜品券及紙箱王小火車券。4-5月正值兒童節與母親節，特別與日本卡通IP「巴布豆BOB DOG」跨界聯名，打造17款不同主題的房間，包含宇宙巴布豆、魔術方塊巴布豆、衝浪巴布豆、英雄巴布豆等主題，即日起至2025年12月31日，預訂「巴布豆BOB DOG」聯名住房專案，再享四大周邊商品免費帶回家，大廳還有巴布豆氣偶及扭蛋機，吃喝玩樂一次享有

　

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桂冠 酒店 長榮

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