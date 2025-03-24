【最美木棧道】大坑4號步道攻略、周邊美食、行前必看

位於台中市北屯區的大坑4號步道，是民眾休閒、遊憩、做森林浴的好去處。這邊有逾30多種的落葉樹，在季節交替之際，金黃橘紅葉子掛在樹梢、滿地落葉，可比美奧萬大的秋景，不管是親子踏青出遊散步，或是想挑戰自己「腳力」健行的，大坑的12條步道都可以滿足你的需求！

而其中最具挑戰性的大坑4號步道，全程走約3小時，整條山稜及支稜採用相思圓木舖設而成，考驗體力、平衡感與協調性，不需攜帶登山杖，全程踩著木棧道前進，秋末時還會碰上楓紅，相當浪漫。下個美好假期，跟橘編來場大坑一日遊吧！

大坑步道難度表

大坑步道分為： 1、2、3、4、5、5-1、6、7、8、9、9-1、10號，共12條，

以下表格列出三種等級供大家參考。

12條步道從簡單到難，分為親子級、休閒級跟健腳級。親子級是適合一家大小來散步、坡度平緩的步道，包含了泥土落葉、木階梯等不同狀況的步道；休閒級則有中等難度，與健腳級一樣，多是圓木棧道，但坡度不如健腳級陡，適合有登山健行經驗、或平常有在運動的人；大坑4號步道-健腳級難度最高，有60度的「好漢坡」，跟接近垂直的「小萬里長城」，體力不好的人挑戰前要先評估一下自己的身體狀況。



大坑步道裡，長度最短的是9-1號步道，只有600公尺；最長的是4號步道，長達1900公尺；若以坡度來說，6、7、9-1、10號步道是相對平緩好走的，坡度最陡的是4號步道，而且會陡上又陡下，像極「萬里長城」，可以說4號步道「又長又高」。而大坑步道的最高點為頭嵙山，海拔859公尺，它位於4號步道的終點；到達頭嵙山之後，如果不想原路回來，可以接著走5號步道下山。所以難度是12條步道裡最高的！不過看到的風景也是最美、最不會被遮蔽的。



而最受大家歡迎的是9號步道，除了有公車站牌停靠、到達很方便之外，往登山口的路上更有長長一排農夫市集，上山前可以用小點心填飽肚子，元氣滿滿的開始旅程，下山回家還可以買得到當季的新鮮蔬果及農產品。許多有名的小吃、點心店也在離9號步道很近，爬完山之後累呼呼，很適合跟同行的親友吃個甜品、補充體力才踏上歸途！



很多人都在問，大坑步道最難是哪一條？答案是4號

這次體驗的是大坑4號步道，難度最高，因為裡頭有一段被戲稱為「軟腳坡」，長度達300公尺、接近垂直的陡坡，遠遠地看有點像「萬里長城」，還是用圓木搭建而成的木棧道，非常考驗體力、腳力與意志力！不過步道的視野超棒，可以遠眺台中市風景，集合了這麼多要素，橘編怎麼可能不去挑戰它呢！往上走到頭嵙山三角點後，如果覺得意猶未盡，還可以接著走完五號步道緩和一下再下山回家。

海拔高度：859公尺 ｜ 全長約1.9公里

難易度：走完小腿跟足弓會酸爆，全程走約3小時

登山口：自大坑圓環右轉橫坑巷，至連坑巷右轉到中正露營區再經停車場至長青橋即為登山口

行前必看

大坑區的小黑蚊無敵爆炸多不是開玩笑！

別忘了，除了一般樹林裡會出現的蚊子之外，大坑山區也是小黑蚊爆多的地方，千萬記得把防蚊液帶上，或是穿上薄長袖長袖，不然可是會被叮得哭爹喊娘的唷！（橘編曾經不到10分鐘被叮了22個包…抓癢抓到破皮…）

穿著登山鞋或運動鞋！

記得選鞋底硬一點的鞋子，以免走完圓木木棧道，變得腳底痛小腿痠。

別穿顏色鮮豔的衣服或噴香香！

因為這一帶果樹多（有柑橘類、龍眼、荔枝等），所以常會看見蜂窩跟猴子。為了避免被蜂類螫叮，登山前請別噴香水，也別穿顏色鮮豔的衣服，更不要主動招惹或是大聲喧嘩、騷動，請跟蜂窩保持距離，以策安全；也不要覺得猴子可愛而餵食，野性高的牠們可能會攻擊人搶食唷！（加碼：夏天時記得離果樹遠一點，橘編看過整棵樹幹上爬了滿滿的毛毛蟲…）

走之前先暖身

步道一開始就是踩著圓木陡上，下半身暖身做足(尤其腳踝)，避免受傷。



我們從中正露營區管理站出發，離螢火蟲復育區也很近，起登前可以在這上個廁所、順便整裝。過了下面這座長青橋後就會看到大坑4號步道的登山口。

大坑4號步道從頭到尾都是由圓木所組成的木棧道，需要很注意腳下踩的每一步才不會入坑，橘編覺得這樣也是很好的人生角度呢！踏踏實實的踩穩腳下這一步，然後一步接著一步往前走，專注在每一個當下，目標會在不知不覺之中就到達了！話說回來，圓木棧道的間隔時密時疏，小心太心急而踩空囉！

跟我們一起挑戰4號步道的可愛小夥伴（真是好腿力）

注意：大坑山區農產品不少，連帶的猴子也多。在山上休息吃東西的時候要注意！請別主動餵食猴子們，一方面也要小心可能因為手上拿著食物而被攻擊。

每年秋末去爬山，總會偶遇浪漫的楓紅，走沒多久就看見美麗的紅葉在身邊！



如果怕腳沒力爬上去的話，可以帶雙工作手套，到時候可以用手輔助抓一旁的繩子或扶手爬上去。（因為木頭跟繩子都蠻粗糙的，沒戴手套的話可能會受傷。）

沿途的展望很好，有很多個涼亭可以休息、泡茶聊天。橘編欣賞完這片景色就下山回家啦～下山的路上要更注意腳下的步伐。

因為只有一部分腳底板能踩在圓木步道上，經常接觸的部分會踩得很痛，如果穿的鞋底不硬，沒辦法有效支撐，會很不舒服！所以出發前要先挑選一下鞋子，如果可以穿登山鞋是最好的。

不過一路上有許多可以休息的涼亭，可以帶一些小零食跟水，走累了休息一下，看風景兼補充體力，再接著走下去。台中市府也規畫了好幾個公廁供大家使用，對遊客來說算是很完整的遊憩區，適合一家大小在假日午後來散心走走。下山之後來一碗附近著名的「東東芋圓」或是「老芋仔芋圓」的話最棒了！疲勞馬上一掃而空！下山後如果還有時間，附近有在地的農夫市集，可以順道採買最新鮮的農產品（像夏天是綠竹筍、荔枝的產季）回家；想要吃美食的話，大坑也有許多餐㕔、甜點店，真的是有得吃有得玩、一天就可以收獲滿滿的步道呢！

周邊消暑美食：

爬完山後來一碗芋頭冰還是豆花冰，既解渴又療癒，推薦四大甜品店給大家！：

口袋美食 | 老芋仔芋圓

與其說是賣芋圓，不如說是芋頭甜點專賣店！不管是芋頭牛奶、芋頭西米露或是蜜芋頭，每一項都很讚！是個適合重度「芋頭控」來的地方。尤其是蜜芋頭，吃進嘴裡，綿密、鬆軟還會微Q，口感變化多，最後在嘴巴裡化開的感覺，太棒啦！（比較多在地人會買老芋仔芋圓，橘編自己的嘴也被這家擄獲。）

招牌必吃：芋圓綜合冰$50、大甲冷凍芋冰$55、芋頭西米露$40

(照片來源：吃貨蘇珊IG)



口袋美食 | 東東芋圓

比較偏向一般的甜品、豆花店，料比較多樣化可選擇；芋圓本身比較大顆，若想要一口咬進不同配料，可能有點費力，適合想要吃「綜合型」的甜點的人。

招牌必吃：仙草伍號$55

(照片來源：獵食者 MaD Food HunterIG)



口袋美食 | 囍多多

非芋圓地瓜圓派、芋頭控、螞蟻人的，不用擔心！那這間主打豆漿豆花、酒釀湯圓的「囍多多」是另外一種選擇！以豆漿代替糖水，入口不只可以喝到黃豆香氣，還能嘗到豆花綿綿的口感，口味上也比較不甜（豆漿可以選無糖的）；還有對身體很好的酒釀，夏天的話可以點酒釀冰沙喝，冬天時來上一碗酒釀湯圓，身體就會暖呼呼、感覺好幸福！喜歡酒釀或湯圓的話，店家也有單獨販賣，可以外帶回家自己煮。

招牌必吃：三種料豆花＋豆漿$45、桂花蜜原味酒釀小湯圓$45

（照片來源：囍多多東西工坊FB)



口袋美食 | 新凍嫩仙草

這是家傳統古早味的仙草凍專賣店，仙草滑順，富有天然的柴燒香味 ，不甜不膩，手工芋圓地瓜圓用料實在，爬完山來一碗，清爽無負擔。為確保仙草凍的口感，店內仙草均為冷藏溫度不另外加冰塊喔！

招牌必吃：綜合嫩仙草$35、綜合水果枝仔冰$35

(照片來源：chen.wei.wang IG)

最棒的是，這四間店都在附近而已，可以把車停好，再步行慢慢選擇吃哪家（記得紅線別亂停，會被檢舉開單），啊如果你想要四家都一起吃遍，也是可以啦 (笑)

部分圖片來源：臺中觀光旅遊網

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