用銅板吃爆豐原隱藏版美食！現桿現煎的手工蛋餅、皮薄Q彈肉圓

在台中豐原這個充滿人情味的小鎮裡，有許多隱藏版的美食，不僅好吃，還讓你以銅板價享受滿滿的幸福感！今天要帶大家來探索三家在地超夯、價格親民的隱藏版美食。無論是現桿現煎的手工蛋餅，還是皮薄Q彈的肉圓，每一口都讓人心滿意足，保證讓你一次吃到過癮！豐原的早餐文化可是不得不提的美味。像是平津豆漿這家店，已經有40年的歷史，他們堅持現桿現煎的蛋餅，每一口都是滿滿的香氣與酥脆感。再來是豐榮肉丸，這家店有著50年的歷史，他們的肉圓可不像一般的肉圓那麼單調，內餡還有肉塊和筍塊，搭配上獨門的醬汁，鹹甜的滋味讓人一吃就愛上。這些隱藏版的美味，不僅讓人胃口大開，還能讓你用超高CP值的價格，品嚐到最道地的台中味！想要吃爆豐原，快來跟著我們一起探索吧！

台中美食：平津豆漿

平津豆漿｜必吃老字號早餐

這家餐廳已經經營了40年，堅持現桿現煎的手工蛋餅，真的是豐原早餐必吃之一！每人來這裡都必點水煎包，尤其是韭菜口味，價格超實惠，一顆15元。水煎包的皮超Q、內餡鮮甜。鹹豆漿則是清爽型的，口感輕盈爽口，非常適合搭配蛋餅或水煎包。這裡的麵點選擇多，像是燒餅、油條、鍋貼、蔥餅等都不錯，而最特別的地方在於他們家的米漿和豆漿，口感濃郁。價格非常親民，早餐一整桌吃下來也不會超過100元，真的是讓人回味無窮。大家要記得早點來，不然等位會比較久喔！

圖 / ReadyGo

地址：台中市豐原區三民路72號

營業時間：每日 05:00–12:00

台中美食：豐榮肉丸

豐榮肉丸｜在地人排隊美食

這家豐榮肉丸是當地朋友推薦的隱藏版美食，經營超過50年，提供的招牌肉圓和扁食湯深受喜愛。肉圓皮薄Q彈，內餡則有肉塊和筍塊，搭配特製的咖啡色醬汁和白醬，味道獨特、鹹甜交織，讓人一吃上癮！另外，這裡的扁食湯也很值得一試，一碗滿滿的手工扁食，湯頭清甜、肉餡厚實，才45元就能享受這麼豐盛的美味，真的很划算。此外，這裡還有賣肉羹、陽春麵等等，價格也十分親民。如果想要品嚐多樣美味的朋友可以來一個豐盛的套餐。

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地址：台中市豐原區中興路269號

營業時間：11:30–20:00（週二公休）

台中美食：薏心人甜品店

薏心人甜品店｜傳統薏仁甜品的創新風味

如果你喜歡文青風的甜品，薏心人甜品店一定不容錯過！這家店專賣薏仁與銀耳相關甜品，口感濃郁，絕對讓你回味無窮。這裡的薏仁采用新鮮亞大有機白木耳，每天熬煮4小時，口感滑順、膠質十足，搭配紅豆、綠豆等，完全沒有甜味，甜度可以自由調整。另外，他們的抹茶冰淇淋也非常值得一試，使用日本進口的抹茶粉製作，茶香濃郁，苦味不明顯，非常適合搭配紅豆。冬天來，還有燒仙草等溫暖甜品，讓你在寒冷的季節也能感受到滿滿的暖意。

圖 / ReadyGo

地址：台中市豐原區豐東路229號

營業時間：10:30 – 20:30（週一公休）

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