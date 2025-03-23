不只高美濕地！ 探索台中景點不同玩法　來后里體驗親子與文化之旅

提到台中，許多人第一個想到的景點可能是高美濕地，但其實台中還有很多值得探索的地方！這次要帶大家到后里，體驗不一樣的親子與文化之旅，包含超精彩的馬場馬戲團，還有可以親手打造獨一無二木製品的木匠兄妹工坊，讓你的台中之旅充滿驚喜與回憶！

台中景點｜后里馬場

后里馬場—親近駿馬與馬戲團表演

后里馬場不只是台灣歷史最悠久的馬術場地，更是一個適合全家大小一起體驗的地方！這裡可以近距離觀賞各種不同品種的馬匹，還能體驗餵馬、騎馬，感受與馬兒互動的樂趣。

馬戲團表演，精采度爆表！

如果你以為來這裡只是看馬，那就錯了！國際級的馬戲團表演，從驚險刺激的馬術特技到幽默逗趣的猴子表演，讓大人小孩都驚呼連連！尤其是最後的摩托車籠內旋轉，那超高難度的特技，真的讓人捏把冷汗，絕對是值得一看的經典演出。

圖/ReadyGo

餵食體驗，與馬兒做朋友

園區內還提供紅蘿蔔餵食體驗，讓你可以親自接觸這些優雅的駿馬，看著馬兒津津有味地咀嚼紅蘿蔔，真的超療癒！

圖/ReadyGo

推薦玩法：

親子同樂區：適合小朋友的旋轉木馬、碰碰車

馬術體驗：可付費試騎馬匹

馬戲團表演：每日定時演出，建議提前排隊

地址： 台中市后里區寺山路41號

營業時間： 09:30–17:00（週三公休）

電話： 04-2558-8018

台中景點｜木匠兄妹木工坊

木匠兄妹木工坊—動手打造專屬DIY木藝品

想要體驗手作的樂趣？木匠兄妹木工坊是一個充滿創意的木工體驗空間，不論是親子同行，或是情侶、朋友來場手作約會，都非常適合！這裡可以讓你親手製作木製文具、木製音樂盒、積木等，打造專屬於自己的木藝品。

圖/ReadyGo

熱門DIY體驗：

削鉛筆機製作：親手組裝並雕刻自己專屬的鉛筆機

木頭小車：適合小朋友，讓孩子親自參與製作

雷雕客製：可以將名字或特別圖案刻在木製品上，作為紀念品

這裡的老師教學方式輕鬆有趣，從基本的木工知識開始，手把手教學，確保每個人都能完成屬於自己的作品。戶外也有許多裝置藝術，非常適合拍照留念！

地址： 台中市后里區舊圳路4-12號

營業時間： 09:00–17:00（週二、週三公休）

電話： 04-2559-0689

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