亞洲盃少年馬術賽今起登場！來后里馬場觀賽、順遊台中

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2025亞洲盃少年馬術障礙超越國際錦標賽」03/11-03/14在台中后里馬場盛大舉行，包括地主台灣選手在內，共有來自12個國家的少年騎士參賽。這是台灣繼2018年後再度取得主辦權，不僅帶來扣人心弦的馬術競技，現場更規劃豐富的馬術嘉年華活動，成為全台矚目的運動盛事。臺中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）表示，賽事期間只要購買后里馬場門票入園，即可免費觀賞精彩競賽，還可順遊后里周邊景點，來趟輕旅行。

觀旅局說明，此次賽事由中華民國馬術協會主辦，台灣代表隊派出兩位優秀選手參賽，分別是華盛頓中學7年級的張爰爰與 TMIS 長華國際蒙特梭利實驗小學6年級的郭家凝，小小年紀已是擁有豐富比賽經驗的少年好手，此外還有香港、日本及沙烏地阿拉伯等12國選手參賽。比賽採兩回合制，障礙高度為100公分，以扣點最少者獲勝，若成績相同則以第二回合時間決定排名。選手們將騎乘主辦單位提供的馬匹，在短時間內建立默契，這不僅考驗選手的技術與臨場應變能力，也讓比賽更加刺激，增添更多變數與觀賞樂趣。

▲2025亞洲盃少年馬術障礙超越國際錦標賽在台中后里馬場盛大舉行。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局長陳美秀表示，這是馬術界的年度盛事，藉此機會邀請國內外旅客前來觀賽及順遊后里馬場周邊景點。除了欣賞少年騎士的馬上英姿，還能參加中華民國馬術協會舉辦馬術嘉年華活動，認識馬術運動的魅力。來后里馬場可近距離接觸駿馬，體驗餵馬、騎馬樂趣，還能欣賞精采的馬戲團表演，以及魔術泡泡秀、森林雪屋等適合親子同樂的節目。

此外，后里馬場也是全國知名的自行車道「后豐鐵馬道」的起點，遊客可選擇「雙馬套票」，以優惠價格同時體驗馬術與自行車之旅，悠遊田園景致，欣賞橫跨大甲溪谷的花梁鋼橋與舊山線九號隧道，感受后里獨特的自然與人文風情。

觀旅局進一步推薦，距離后里馬場不遠的麗寶樂園渡假村，是全台最大的綜合主題樂園，擁有刺激的遊樂設施與多元娛樂體驗，適合全家大小共度歡樂時光。喜愛自然景觀的遊客，可前往東豐自行車綠廊、鳳凰山步道、中社觀光花市等景點；或是參觀張連昌薩克斯風博物館、木匠兄妹木工房、約客厚禮築夢手創館，感受台中后里與周邊地區的獨特魅力。

更多旅遊資訊可至「台中觀光旅遊網」或「大玩台中」臉書粉絲專頁查詢；馬場入園票價訊息請至「后里馬場」官方網站查詢；此次賽事訊息可至「中華民國馬術協會」臉書粉絲專頁查詢。

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