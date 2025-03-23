台中人氣涼麵店新分店！堪稱涼麵界的7-11，涼麵搭配炸醬、榨菜有記憶點，三合一湯也好特別

台中人氣涼麵"姜蘇涼麵"在中科商圈開了新分店了，這間涼麵店在台中有多家分店，最大特色就是24小時營業，堪稱涼麵界的7-11，店內涼麵有一般涼麵、炸醬涼麵、榨菜涼麵、炸醬+榨菜混合的雙醬涼麵共四種，份量也有小份、大份和特大份可以選擇，口味我覺得還蠻不錯的，麻醬味道和一般涼麵不同，搭配上炸醬（豆干絞肉）或是榨菜肉絲一起吃口感十分豐富，另外推薦一定要加點他們的三合一湯，由味噌湯、蛋花湯和貢丸湯三種混合，真的好喝又特別喔。

姜蘇涼麵在一中商圈、大業路、潭子⋯⋯等地都有分店，新開的西屯店位置在西屯路三段，和宏福一巷的叉路口，對面就是御記烤鴨。

店面不大，黃色的雙招牌還蠻顯眼的，雖然有點像彩券行，營業時間一樣是24小時，不論啥時來吃都有賣。

攤子是在店裏頭，座位區除了外頭騎樓處，店內也有少許的位子。

桌上調味料區有辣油、胡椒粉、白醋和芥末醬可以搭配使用。

只賣涼麵和湯品，涼麵種類有一般涼麵、炸醬涼麵、榨菜涼麵、炸醬+榨菜混合的雙醬涼麵一共四種，份量有特大、大、小三種可選，湯品方面主要是味噌湯、蛋花湯、貢丸湯三種以及混搭的組合。

搭配的醬汁很多樣，一般涼麵可能只有淋麻醬，但他們家除了麻醬還會加醬油、糖水、蒜泥、香油和白醋。

點了一個特大的榨菜涼麵和一個大的炸醬涼麵，還有三合一的湯。

炸醬涼麵（大） $65

炸醬就是指這個豆干、絞肉和少許的豆瓣，也就是一般炸醬麵上面淋的那些。

麻醬醬汁是特別調配過的，不是只有單調的芝麻醬味道而已，搭配上蒜泥、醬油等調料，整個味道還不錯，麵條和一般涼麵也不大一樣，不是那種冷冷硬硬的，口感比較有嚼勁。

連同"炸醬"一起吃不但口感變得更加豐富，而且好像又多了點甜甜的味道，應該是炸醬醬汁的關係。

榨菜涼麵（特大） $75

上面會附一大把的"榨菜"⋯⋯其實是"榨菜肉絲"啦，應該是有炒過，榨菜非常爽脆，味道不死鹹，肉絲也都是瘦肉，和涼麵搭配著一起吃感覺很有口感，很涮嘴耶。

敢吃辣的可以加辣油或是芥末醬，兩種都蠻辣的喔。

三合一 $50

來這邊必點的湯品，其實就是味噌湯+蛋花湯+貢丸湯三種合在一起，可以算是另類的綜合湯吧？

蛋花湯的蛋花是用熱滾高湯直接淋在生蛋上弄出來的，搭配味噌湯的小豆腐丁，完全沒有違和感，湯本身也挺好喝的，味噌湯鹹度剛好，沒有很搶味讓整個三合一湯完全變成味噌湯，再加上還有脆彈的貢丸，這個三合一湯實在讓人感到很滿足啊。

姜蘇涼麵在台中有好幾間分店，GOOGLE評論都有在4顆星以上，我覺得口味上算是已經受到普遍認同了，和一般涼麵相比真的是有特色，而且營業時間又是24小時，對於半夜突然想吃涼麵的人來說，終於有地方吃，不用再跑去7-11買了。

地址：台中市西屯區西屯路三段159-53號

電話：(04)2236-8005

營業時間：24小時

收費方式：現金

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」