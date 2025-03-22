免費供應茶飲+小菜！ 台中西區「活水軒拉麵」傳說中的中國風拉麵店裝潢 「創作拉麵」口味特別，食材搭配有巧思

中國風拉麵店，看過沒？這家新開拉麵店"活水軒"號稱是全台唯一中國風拉麵店，整間店的裝潢從外到內都充滿中國風，非常與眾不同，他們的拉麵也很特別，走創作拉麵路線，食材搭配極具巧思，湯頭味道也不一般，令人印象深刻，內用除了開水還會提供鐵觀音、普洱⋯⋯等茶飲，另外也有豆芽、柚香蘿蔔等手作小菜讓客人免費吃，真的是給人感覺很有誠意的一家拉麵店呢。

活水軒拉麵就開在精美街上，靠近和大業路的叉路口，旁邊的停車場好像是SPA店的，不能停，開車來的可以停在附近的中興地政事務所平面停車場，走過來大概2分鐘左右。

第一眼看到真的有驚到，這店面外觀也太中國風了，搭配上"活水軒"這個店名，相信沒有幾個人會猜得到裡頭是賣拉麵的吧？

店家前面有一處造景，用完餐後還可以在這邊拍照打卡。

除了料理台前的V型吧檯座位區，再往裡面還有一些位子，整個空間比起不少拉麵店大上許多，裝潢非常與眾不同，充滿了濃濃中國風，還帶有點農村懷舊感，有看到不少像是歷史古物的東西，很有趣，整喜歡拍照的應該會有很多東西想拍。

一般拉麵店都是只有提供開水，這邊除了有開水居然還有茶飲，據說每日不盡相同，今天喝到的是鐵觀音，好好喝啊。

店裡還有免費自取的小菜，小菜種類一樣是不固定會隨時更換的，這天吃到的柚香蘿蔔和類似韓式小菜的涼拌豆芽。

旁邊這個是他們自製的辣油。

吧檯桌上有放置抹布和酒精，用餐後要將空碗放置於吧檯上，然後隨手擦拭餐桌，這個有常吃拉麵的人應該都知道。

點餐方式是用點餐機，點餐機就在外面店門口。

拉麵品項共有六種，名字都有個什麼水的，挺有趣，點選後會跳出麵硬度、加蔥或洋蔥的調整選擇，但是沒有湯頭濃淡可選。除了拉麵之外還有賣兩款飯食以及飲料酒水、甜點。

自取的小菜都好吃，涼拌豆芽涮嘴適合配飯，柚香蘿蔔則是有解膩的妙效。

青水 義式羅勒 $240

原本很擔心是台式拉麵，看到樣子就放心了，這怎看都不可能是台式拉麵。

上面有一坨羅勒青醬，周圍附近紅色一條條的是培根絲。

喝湯前一定要先將青醬拌勻，不然會是不同的味道喔，這湯頭其實還蠻厲害的，基本是豚骨湯底，但調味上喝起來有點類似蔥油雞湯的感覺，羅勒味道比較隱約，但是有起到層次作用，整個口味算蠻重的，尤其鹹度我覺得可以再做調整，個人認為有一點點過鹹了。

麵條是細麵，可以勾選軟硬度，我是選硬的，覺得煮的時間拿捏不錯，有符合我想要的硬度。

叉燒搭配的是雞胸肉，他們家好像沒有豬肉叉燒，畢竟是不一樣的拉麵店吧，雞肉有舒肥過，挺軟嫩的不會柴，吸收湯頭味道後還蠻好吃的。

溏心蛋是用韓國麻藥雞蛋的方式製作，甜甜味道很不錯吃，不過這也不算非常特別，因為有一些拉麵也是這樣做溏心蛋。

我覺得最有意思的是這一撮青菜，居然是芥藍花，不愧是中式拉麵啊。

懷舊蔥油雞飯 $180

店內沒有賣叉燒飯，只有三杯雞飯和蔥油雞飯兩款中式飯食，我點的這個就是蔥油雞飯。

蔥絲給得相當豪邁，把雞腿肉塊都蓋住了，味道非常鹹香夠味，雞腿肉的肉質Q彈結實，但本身沒啥味道，要兩者搭配一起吃才好吃。

蔥油整個都滲透到最底下，白飯吃起來油油香香，有帶一點苦味，建議和蔥絲搭配一起吃才好吃，簡單來說，蔥絲就是這碗飯的主角、靈魂。

莓紅小清新 $60

別人家拉麵店甜點是賣布丁，這邊是賣慕斯塔，我點的這個是草莓的，慕斯口感滑順綿密，塔皮酥酥的，好吃耶。

聽到中國風拉麵，一開始以為只是一間靠裝潢噱頭的普普台式拉麵店，沒想到他們拉麵還挺厲害的，老闆據說是學西餐的，所以把一些西餐創作概念運用上去，真的是挺有特色的，唯獨口味鹹淡度上我覺還有可改進之處，店內有提供茶飲和免費小菜這點真的超加分，加上拉麵價格也不貴，整體來說真的是一間非常值得推薦的拉麵店。

活水軒拉麵

地址：台中市西區精美街80號

電話：0922-420713

營業時間：11:30-14:30、17:00-20:30

付費方式：現金

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」