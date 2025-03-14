顆顆爆湯汁！ 嘉園小上海點心總匯店 不愛爆湯汁的湯包、蒸餃，這間絕對不要來，就連燒賣湯汁也超誇張

如果你吃湯包不愛爆湯汁的朋友，那這間嘉園小上海點心總匯店你絕對不要來！因為嘉園小上海點心總匯店，主打皮薄餡多，不只湯包會爆湯汁，還有蒸餃、燒賣的湯汁也是多到誇張，吃過一次就成為糖糖的愛店，老板人也超nice，愛爆湯汁派的朋友們一定要收藏。

嘉園小上海點心總匯店位置

嘉園小上海點心總匯店位在台中西區中華路上，距離全球影城、台中教育大學、中華夜市、柳川水岸景觀步道不遠，提醒有開車的朋友千萬別違規停車，會被警察伯伯取締唷。

嘉園小上海點心總匯店環境

嘉園小上海點心總匯店的內用區有分一、二樓，一樓座位數比較少，二樓空間更寬敞，座位數也較多，非常適合多人聚餐。

嘉園小上海點心總匯店的餐點都是現點現做，點心類都是手工現包，現點現蒸。

嘉園小上海點心總匯店菜單

干貝小湯包 100元

嘉園小上海點心總匯店的干貝小湯包一份有七顆，還沒吃就感覺到裡頭的湯汁頗多，老闆推薦吃湯包可以搭配他們特製的薑絲，加入了醬油及醋，吃起來更開胃。

將湯包咬了一小洞，裡頭的湯汁立刻爆出來！好險糖糖用了湯匙接著，不然鮮甜湯汁就要流光光啦～外薄香Q不爛，肉餡鮮甜不會太鬆散，加上滿滿鮮甜湯汁就是讚，是說菜單上寫干貝小湯包，糖糖倒是沒吃出干貝的感覺。

干貝蒸餃 100元

蒸餃一份是八顆，比湯包多上一顆，手工蒸餃包的好漂亮，外皮比湯包再厚一些些，肉餡感覺是一樣的，湯汁一樣多到不行，鮮美好吃，吃上一顆就停不下來。

鮮肉燒賣 100元

鮮肉燒賣也是人氣必點！瞧瞧這裡的燒賣還不小顆，一份是五顆，跟港式燒賣不太一樣。

咬下去依舊會大爆汁，這應該是糖糖目前吃過湯汁最多的燒賣啦，肉餡超紮實，除了豬肉跟高麗菜的鮮甜，還多了香菇的鮮味在裡頭，層次更加豐富，是說糖糖吃個三顆就蠻有飽足感。

鮮肉包 30元／顆

除了湯包、蒸餃跟燒賣，糖糖還點了一顆鮮肉包，外皮香Q，肉餡飽滿鮮甜，帶有湯汁，不過整體吃起來稍微偏油了些。

玉米濃湯 30元

嘉園小上海點心總匯店的玉米濃湯是偏台式的玉米濃湯，裡頭玉米香甜，不過湯頭稍微偏清淡些。

嘉園小上海點心總匯店不只招牌湯包，蒸餃、燒賣糖糖也很推薦，每樣都超爆湯汁，皮薄餡多，讓人吃過一次就愛上，除了點心類，聽說麵食也很厲害，改天再來試試。

嘉園小上海點心總匯店

電話：04-22232815

地址：台中市西區中華路一段8號

時間：11:30~14:00；17:00~20:00；週二店休

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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