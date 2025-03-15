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脆友推爆的台中隱藏版美食！ 超少人知道的「夜麵館」好吃牛肉麵，蔥花爆多、還有雪菜麵也是招牌

糖糖's 享食生活／ 文、圖／糖糖

udn走跳美食／糖糖

這間隱身在台中西屯的夜麵館是脆友極力推薦的台中隱藏版美食，夜麵館店裡面只有賣麵食類，有牛肉麵、雪菜麵及蔥油拌麵，加上店家拿手小菜，雖然品項不多，但道道都是人氣必點，讓人吃過一次就愛上的台中厲害麵店。

夜麵館位置

夜麵館位在台中西屯區大墩路上，近大墩十九街，距離台中捷運市政府站不遠，附近有個收費停車場，不過常常客滿，有開車來的朋友要小找一下。

夜麵館環境

夜麵館的內用空間不大，座位數不多，室外還有個座位區採光不錯，環境整齊乾淨，走進店裡頭還能聞到迷人的麵香味。

夜麵館菜單

夜麵館販售的品項不多，以麵食類為主，有牛肉麵、雪菜麵及蔥油拌麵，湯麵、乾麵通通有，喜歡吃辣的朋友可以試試香辣拌麵、香辣雪菜拌麵或香辣雪菜湯麵。

夜麵館除了主食外，還有手作小菜，一盤都是40元。

海帶芽 40元／小黃瓜 40元

小菜糖糖選了海帶芽跟小黃瓜，海帶芽有點像黃金泡菜的做法，口感爽脆，帶有迷人果香及蒜香味，另外小黃瓜口感也相當脆口，吃起來一樣帶有濃郁的蒜香味，辣度大該是小辣偏中辣，如果不吃辣的朋友建議先點一杯冬瓜檸檬備起來。

牛肉麵 220元

哇嗚～這碗牛肉麵應該是糖糖吃過蔥花最多的，一般都是撒一湯匙，這裡直接蔥花一整碗，多到看不見底下的牛肉麵啦。

夜麵館的牛肉麵大概有四、五塊牛肉，採半筋半肉，肉質相當軟嫩，帶有滿滿膠質，燉煮入味，入口即化，吃上一塊就會停不下來，超好吃。

湯頭偏清燉湯頭，喝起來不會辣，也不會像紅燒那樣重鹹，每一口都帶滿滿蔥花。

麵條可以選寬麵或粗麵，糖糖選的是粗麵，麵體吃起來相當Q彈，吸附著湯頭精華，讓人吮指回味。

雪菜拌麵 90元

除了牛肉麵，還有外面少見的雪菜麵，有湯麵跟乾麵，糖糖點的是雪菜拌麵，採用雪裡紅，以上海方式製作， 加入肉末及特調醬料，吃的時候記得先拌均勻。

雪菜拌麵的麵條固定是細麵，口感也Q勁十足，吃起來帶有迷人鹹香，如果愛吃辣的朋友可以試試看香辣雪菜拌麵，感覺香氣會更迷人。

台中又一間好吃的牛肉麵啦！這間位在大墩路上的夜麵館是脆上激推的隱藏版美食，牛肉麵不只牛肉好吃，蔥花用料更是沒在客氣，吃完讓人回味無窮，雪菜拌麵也不錯，喜歡吃麵食類的朋友們趕緊筆記起來。

夜麵館

電話：04-23282398

地址：台中市西屯區大墩路974號

時間：11:30~14:00；17:30~22:00

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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