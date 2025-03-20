台中大坑美食就要吃這家！特色客家手路菜 必吃「燒鵝、桂筍封肉」 爬山完直接補充熱量

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強生與小吠的HYPER人蔘～／ 文、圖／強生與小吠

udn走跳美食／強生與小吠

說到北屯好吃的客家餐廳，在地台中人可能都會知道這家人氣店面『陶莊客家美食餐廳』！就在東山路上，可以去大坑爬個山在下來吃飯剛好，熱量全部補齊。

陶莊自帶免費停車場，不過因為客人很多，想來吃飯的儘早來才有位置可以停。

店外擺設的人氣菜色

陶莊客家美食餐廳│停車資訊

自備停車場就是方便，可以停蠻多台的！

陶莊客家美食餐廳│店內環境

陶莊老闆是東勢客家人，民國80年開在東勢，後來希望更多人知道客家菜色，就搬遷到目前東山路的位置。一開也三十多年過去，餐廳內環境都是老闆親自操刀，想要做出在客家農村用餐的感受。

想要買些客家伴手禮，這裡也有可以採購。

陶莊客家美食餐廳│菜單

陶莊的菜單如圖，有單點也有套餐。

特色燒鵝是必吃的餐點，且每日限量哦！

桌菜部份也有專門的菜單。

陶莊客家美食餐廳│餐點感想

點菜不想太煩惱的我們，直接選擇B套餐，然後再單點特色燒鵝來吃。

金湯豆腐煲

這道菜的精髓在於「金湯」，選用南瓜與高湯慢火熬煮，讓湯底呈現金黃色澤，口感濃郁滑順，帶著淡淡的甘甜與鹹香。嫩豆腐切塊後吸附滿滿湯汁，一口咬下，豆腐的細膩與金湯的醇厚完美融合，溫潤順口呀。

蒜香軟絲

軟絲經過快速熱炒，搭配大量蒜末、蔥段和特調醬汁，爆炒出迷人的蒜香，使整道菜香氣撲鼻。軟絲口感Q彈，吸附醬香與蒜香，每一口都帶有鮮甜與微微焦香。

這是魷魚的表兄弟，軟絲！很紮實又Q彈的口感。

時令蔬菜

高麗菜一直都是台灣飯桌上的長青菜，調味的恰到好處很鮮甜的口感，而且不會過份油膩。

桂筍封肉

這道菜選用五花肉，肥瘦比例恰到好處。先經過煎製鎖住肉汁，再慢火滷製數小時，使滷汁滲透入肉，讓每一口都飽含鹹香與膠質的口感。滷好的封肉色澤紅潤透亮，軟嫩卻不爛，入口即化，完全沒有油膩感。

喜歡吃脂肪+瘦肉一起的強生，完全被這道迷住呀～好下飯，直接來個三碗也都行。桂竹筍則吸附滷汁的精華，口感爽脆，鹹甜交錯，與封肉搭配相得益彰，增添口感層次。

福菜肉片湯

福菜是以芥菜醃製發酵而成，經過時間的淬鍊，帶有獨特的微酸與淡淡發酵香氣，這道湯品喝起來不油不膩，清爽帶點微酸，回甘且開胃，特別適合搭配重口味的客家菜一起享用。

特色燒鵝

單點的燒鵝都是1/4 的份量，如果要多的話可以和服務生說。我們兩人這樣吃就很足夠～用肉質緊實的上等鵝隻，經過獨家醃製配方醃漬入味，再以高溫燒烤至皮脆金黃，最後刷上一層秘製醬汁，使外皮帶有微微焦香，入口時更添層次感。

鵝肉鮮嫩多汁，搭配酸甜解膩的梅子醬或傳統蒜蓉醬，更能帶出燒鵝的層次風味。

陶莊客家美食餐廳以樸實的手路菜，展現客家料理的精髓，不論是想品嚐經典的客家封肉，或是來份特色燒鵝，這裡都能滿足你的味蕾。下次還想吃吃看他們的放山雞！如果有機會來大坑遊玩，不妨順道一嚐這家飄香多年的客家美食。

陶莊客家美食餐廳

地址：台中市北屯區東山路一段377-16號

電話：04 2439 1819

營業時間：11:00-14:00 ; 17:00-21:00

FB：https://www.facebook.com/TaoChungRestaurant/?locale=zh_TW

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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