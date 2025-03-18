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營業到凌晨3點！隱藏在民宅內的好吃日式居酒屋 「脆皮桂丁雞腿」超多汁

強生與小吠的HYPER人蔘～／ 文、圖／強生與小吠

udn走跳美食／強生與小吠

最近來造訪的▸捌零捌國際洋行◂原本看名字還真的不知道在販售什麼東東。沒想到是以前我們很喜歡的一間居酒屋『魚貳拾』搬家後重新開幕的居酒屋！之前就很喜歡老闆的菜單和食物，發現他們改名重新開幕當然要來捧場一下啦！

捌零捌國際洋行旁邊就有收費停車場，找車位沒問題直接開進去不用客氣。

捌零捌國際洋行│室內環境

店內兩張大的木桌，外加吧台座位，最多應該不超過15個人，建議要來吃的話記得先預約。

坐吧台不錯，可以近距離看著老闆作業還可以聊個幾句，老闆很好聊哦！

看著擺飾，看得出來老闆是日本動漫迷吧！

捌零捌國際洋行店面雖然不大，但一進門就看到專門放置熟成魚類的冰箱，就知道可以吃到好料欵。

老闆說來用餐桌面上的水果都可以隨意吃哦，真的好甘心。

因為餐點現點現做，可以看到老闆正在切生魚片的專注神情，讓我們也好期待等等要上桌的美味啦。

捌零捌國際洋行│菜單Menu

808的菜單如下圖，店內則是會提供iPad給客人點餐哦～

捌零捌國際洋行│餐點內容

鮭魚卵手捲

小吠愛吃手捲直接點起來！有看到菜單上也有鮮蝦口味，但今晚想來個鮭魚卵，好吃粒粒分明很新鮮沒有腥味

胡麻豆腐

胡麻豆腐簡單卻扮演著可以讓嘴巴保持清爽的感受，這就是每次看到必點的前菜之一

貓飯

貓飯的由來是日本在以前戰亂時期，將柴魚片拌飯有如餵食貓狗的簡便主食，後來衍生成一般人會吃的家庭料理。

亮點是裡面還有一顆溫泉蛋，均勻攪拌後直接大口享用吧！清爽不油膩捌零捌國際洋行│營業到凌晨三點並隱藏在民宅內的好吃日式居酒屋，老闆一人作業建議預約，旁邊就有收費停車場哦！台中宵夜推薦 如果覺得不夠鹹可以再加醬油調味哦～

小綜合生魚片（九片）

愛吃生魚片的朋朋們一定知道，魚類很看漁船當天打撈到的魚有什麼。當天晚上吃到的種類有軟絲、煙仔虎、長尾鳥、鬼頭刀，各有不同口感欵，有的偏軟嫩有的偏紮實帶Q度，且不是剛冷凍庫退冰那種哦，每一種都吃得出來新鮮度。

我們通常會先單吃不沾醬來一份，再來就是用哇沙米搭配日式醬油，速配啦！

烤蘿蔔

大根的烤蘿蔔沒想到這麼好吃耶！外頭皺皺的，中間稍微還可以吃到蘿蔔紮實的口感，也聞得到焦香。可以沾旁邊的胡椒或是辣椒粉享用，簡單就很美味～

烤皇帝豆

這個好像很少看到有店家有！上桌時候還真的被嚇到，好大哦！很像放大版的毛豆。

打開後真心推薦超好吃耶！外型很像蠶豆，口感也很像，慢慢嚼蠻香的，直接單吃不沾椒鹽也很好入口。

炙星鰻握；炙燒干貝；鮭魚卵軍艦

壽司也是老闆的拿手菜之一，醋飯和海鮮比例完美，意思就是不點你會後悔。

星鰻的份量本來就很大，直接繞了一圈。上面有點青蔥絲，魚肉上面也刷上了烤醬，吃起來鹹甜綜合的感覺，超好吃。

炙燒干貝直接來兩貫，Q嫩的口感不在話下，沒有海腥味。

小吠吃了鮭魚卵手捲，強生當然直接來一個鮭魚卵握壽司！粒粒分明的鮭魚卵滿出來了，從旁邊掉在盤子上好奢侈呀～

比目魚海苔散壽司

下面是海苔，上面堆滿了炙燒過的比目魚，大家知道比目魚油脂很多，入口直接在嘴巴內化開是重點。這道要趁熱吃，不然等一下海苔和飯都會濕掉就影響口感囉，二口直接解決！

明太子山藥

山藥對身體很好，和明太子也互相輝映，鋪在上面後直接炙燒。口感香濃之餘，山藥的清爽還會把你拉回來，彼此不牽扯，但互相加分。

烤白蝦

烤白蝦本來以為小小的幾隻，沒想到不僅大隻而且還有7-8隻耶！而且烤的酥脆，這怎麼了得？除了最前面尖尖的頭殼，其他幾乎可以在嘴內直接咬碎直接吞下，不開玩笑真的超香。鹹香的口味非常適合馬上來一口！

從尾巴直接串起來超方便，感謝老闆！

脆皮桂丁雞腿

雞腿烤熟之後，怎麼還可以這麼juicy！外皮酥脆好吃，裡面去骨的雞腿肉更是鮮嫩美味，直接給老闆滿分十分！

好吃不得不給他一張斷面，老闆可以來碗白飯嗎？

鹽麴五花肉

是說居酒屋烤物中好像比較少見到豬五花！捌零捌的鹽麴五花肉烤得很酥，而且油份幾乎都逼出來了不會偏油，一旁也有附高麗菜絲可以解膩，這道也是很讚的下酒菜！

烤節瓜

厚切節瓜也是烤的香香的而且水份飽滿，咬下去會在嘴裡噴汁耶，單吃或是搭配一些胡椒享用都很OK～

烤飯糰

這道之前在魚貳拾也有吃過印象深刻。大小剛好的靠飯糰，外層塗上老闆特製的烤醬，撒上畫龍點睛的白芝麻，搭配熱熱的烤海苔，整個包起來酥脆到有點像鍋巴口感，簡單粗暴鹹香好吃直接點起來。

如果你只點一份，抱歉無法分食，直接私心嗑光謝謝。

牛肋條

端上時候超香！軟嫩的口感搭配七味粉，你的嘴巴會忍不住多分泌一些唾液，因為好吃就是如此！搭配旁邊稍稍嗆口的生洋蔥味道更是對味～

牛肉熟度處理的剛剛好，完全不會難嚼！喜歡的話搭配旁邊的海鹽多一分味道也是不錯。

烤黃雞

來自台灣澎湖的海魚，幾乎都是用海釣的方式來確保黃雞的完整性。看起來小小一條但肉質鮮嫩，魚刺也不算多，口感鮮美又有彈性哦～

稍微翻開肚肚肉給你看，白色又冒煙的魚肉，別說你不想吃。

味噌蛤蜊湯

吃到最後再怎麼捨不得也得來個美好的句點，才有完整的感覺。這碗蛤蜊湯內容物超豐盛哦，蛤蜊、豆腐、高麗菜絲、魚肉，外加調味的剛好的紅味噌，實在好吃又好喝。強生和小吠一人兩三口，剛好解決它。

來，欣賞一下大顆蛤蜊還有魚肉的最後一眼，因為下一秒直接變成我們肚子內的養分。

這天吃下來覺得捌零捌算是魚貳拾的升級版，就叫他2.0版本吧！老闆兼主廚同一位但是菜色豐富了許多，口味上也保有水準，根本怎麼點都安全無雷我們很喜歡！現在旁邊還多了停車場，開車來不用擔心找不到車位，重點營業到凌晨三點想吃宵夜完全不怕趕時間啦！想在北屯區吃個好吃隱藏版居酒屋非常推薦來這裡一試哦。

捌零捌國際洋行

地址：台中市北屯區青島路四段54號

電話：04-2238 7561

營業時間：週三-週日 18:00-03:00 (週一週二公休)

FB：https://www.facebook.com/Aniya0422387561

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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