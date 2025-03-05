最美的新手百岳！登山初體驗也不用怕 南投「合歡山」天氣、住宿、路線規劃全攻略

合歡山天氣與季節變化：

合歡山位於台灣中部高山，海拔約3000公尺，氣候屬於高山氣候，冬季寒冷，夏季涼爽。氣溫都在20度以下，而且四季分明，每個季節都有不同的美景和活動可以體驗。



春季 （約四月至五月）

春季是合歡山的花季，可以看到玉山杜鵑、紅毛杜鵑等高山花卉。平均氣溫白天大約15度，晚上約5度，適合登山、賞花、踏青等活動。



夏季 （約六月至九月）

夏季是合歡山的雨季，天氣較為潮濕。平均氣溫約在15度左右，容易看到雲海與夕陽的季節，也是到合歡山暗空公園觀賞銀河最佳時間。



秋季 （約十月至十一月）

秋季是欣賞合歡山雲海、雲瀑美景的好時節。氣溫逐漸下降，平均氣溫約在10度左右，多帶保暖衣物。



冬季 （十二月至二月）

（圖片來源 : 交通部觀光局）

冬季是合歡山的雪季，有機會看到雪景。冬季的氣溫可以降至零下，有機會賞雪，到合歡山堆雪人。



合歡山登山天氣注意事項：

查詢最新天氣預報 ，並注意氣象變化。

在合歡山登山時，要注意保暖，做好禦寒準備、注意觀察天氣狀況，避免在濃霧中登山、在雷雨天氣時，要注意避雷，避免發生意外。



合歡山交通建議：

針對前往合歡山的各種交通方式。不管你是想自駕遊、選擇大眾交通，還是希望加入旅行團，這篇文章都將為你提供最全面的建議！



➤ 自行開車

優點：彈性大，可以依自己的時間和興致決定行程，且路途中可以隨時停留欣賞沿途的風景。

路線建議：

從埔里台14省道到霧社，走台 14 甲省道至合歡山（路程約1小時40分）。而目前從花蓮縣太魯閣中橫公路因地震毀損至今，故無法由此路段前往合歡山地區。

停車位置點看地圖 :

合歡山遊客中心附近停車（點此顯示於google map )

武嶺停車場（點此顯示於google map )

小風口停車場（點此顯示於google map )



大眾交通建議：

（圖片來源 : 南投客運）



優點：省去開車的疲勞，且不需擔心停車問題。

交通方式：

自台中往清境，可搭乘南投客運清境農場無縫接駁巴士（或先至埔里再至清境），再轉乘清境－武嶺－合歡山路線至松雪樓。

注意事項：部分巴士可能並不是每日都有班次，建議提前上網查詢班次並預訂票券。

參考資訊 :

南投客運客服電話：(049) 2984-031



參加旅行團：

優點：一切行程由旅行社安排，無需自己規劃，適合時間有限或不喜歡規劃的遊客。

團體介紹：多家旅行社提供合歡山一日遊或二日遊，包含交通、餐飲、導遊解說、專業登山嚮導等服務。



選擇建議：

建議選擇評價良好、專業的旅行社，如此可以確保行程順暢且有質感。另外，若有特殊需求或景點想要前往，記得提前與旅行社溝通。



合歡山各步道路線、難度與登山口位置：

合歡山共有七座百岳，分別是合歡主峰、合歡東峰、合歡西峰、石門山、石門北峰、合歡尖山、小奇萊北峰。合歡山的步道大多屬於中級難度，適合有登山經驗的民眾。



合歡主峰步道 | 難度：★☆☆ （目前因步道改善工程封閉中）



路線：武嶺停車場 → 合歡主峰登山口 → 合歡主峰 → 合歡主峰登山口 → 武嶺停車場

登山口位置：台14甲線 30.8K公里處，停車在【武嶺停車場】或是【昆陽停車場】。

步道特色：合歡主峰海拔 3,422 公尺，步道長 1.8 公里，來回約 2 小時，百岳排行第37名，合歡山群峰中最受歡迎的步道，坡度緩和，非常好走。



➤ 合歡東峰步道 | 難度：★☆☆

路線：合歡山停車場 → 合歡東峰登山口 → 合歡東峰 → 合歡東峰登山口 → 合歡山停車場

登山口位置：合歡東峰入口位於松雪樓旁，車可停台14甲的【合歡山遊客中心】附近停車場。

步道特色：合歡東峰海拔 3,421 公尺，步道長約 1.1 公里，來回約 2.5 小時，百岳排行第35名，沿途木棧步道稍陡但不難走。

➤ 合歡北峰步道 | 難度：★★☆

路線：小風口停車場 → 合歡北(西)峰登山口 → 合歡北峰 → 合歡北(西)峰登山口 → 小風口停車場

登山口位置：位在台14甲線37公里處，車停在【小風口停車場】，步行約 10 分鐘即可到達登山口。

步道特色：合歡北峰海拔 3,422 公尺，步道長約 2.4 公里，來回約 4 小時，百岳排名第34名，前半段陡升板岩，後段緩升。



➤ 合歡西峰步道 | 難度：★★★

路線：小風口停車場 → 合歡北(西)峰登山口 → 合歡北峰 → 合歡西峰 → 合歡北峰 → 合歡北（西）峰登山口 → 小風口停車場

登山口位置：位在台14甲線37公里處，開車可停在【小風口停車場】，步行約 10 分鐘即可到達登山口(跟合歡北部到同樣登山口)。

步道特色：合歡西峰海拔 3,145 公尺，步道長約 6.7 公里，來回約 12 小時以上，百岳排行第82名，要到西峰中途也會經過北峰，是合歡山群峰中海拔最低的步道，卻是最遠最具挑戰的路線，要越過八座山頭，因此有「七上八下」路線之稱，而回程又比去程有更多上坡，所需時間會是去程的2倍，務必確認時間、體力與裝備都充足後再出發。



➤ 石門山步道 | 難度：★☆☆

路線：停車場 → 石門山登山口 → 石門山 → 石門山登山口 → 停車場

登山口位置：位在台 14 甲線 33.5K 處，停車在【石門山登山步道停車場】或是【合歡山遊客服務中心】附近停車場。

步道特色：石門山海拔 3,237 公尺，步道長約 0.78 公里，來回約 1 小時，百岳排名第 70 名，路平穩好走可說是闔家歡的步道，最適合新手的百岳之選。



➤ 石門北峰步道 | 難度：★☆☆

路線：停車場 → 石門北峰登山口 → 石門北峰 → 石門北峰登山口 → 停車場

登山口位置：在台 14 甲線 34.3K 處，停車可在【小風口停車場】或是【合歡山遊客服務中心】附近停車場，步行約 20 分鐘即可到達登山口。

步道特色：石門北峰海拔 3,275 公尺，步道長約 0.85 公里，來回耗時約 1 小時，路線上會經過哈哈山，步道親民好走，視野棒的驚人，也是欣賞杜鵑花開的秘境。



➤ 合歡尖山步道 | 難度：★★☆

路線：停車場→合歡尖山登山口→合歡尖山→合歡尖山另一邊登山口→停車場

登山口位置：有兩個登山口，車可停在合歡山遊客服務中心或是石門山登山步道停車場，步行約 1 分鐘即可到達登山口。

步道特色：合歡尖山海拔 3,217 公尺，步道長約 0.4 公里，來回約 0.5 小時，地形為階梯與部分路段需拉繩，雖然海拔達到三千公尺以上，卻沒有被列入為百岳，山頂展望很好。



合歡山建議行程安排：

看完上面的資訊，有沒有覺得合歡山可以做的事情也太豐富了吧 !

這麼多的步道要怎麼安排行程呢 ?

以下就讓我們來推薦兩天一夜的行程建議，可依照個人喜好和體力狀況調整喔 !



第一天：

上午-出發前往合歡山遊客中心，停車在合歡山遊客中心附近停車場。

下午-可以選擇登合歡主峰、合歡東峰、石門山，依個人體力與愛好選擇，建議可以選兩個步道。

晚上-入住合歡山附近的民宿，若天氣允許，您可以前往指定觀景點，體驗合歡山的星空之美。



第二天：

清晨-早起開車到小風口停車場，前往合歡北峰，在此欣賞震撼的日出景觀，並且享用自備的早餐。

上午-有登山經驗豐富且體力充足，可以選擇繼續挑戰合歡西峰。想要輕鬆踏青的朋友，可就選擇在走一個合歡尖山或是石門北峰。

下午-可以到合歡山管理站、松雪樓或是沿路自行找餐廳解決午餐後，就準備回家了



合歡山住宿推薦：

合歡山住宿最近的地方就是在園區內的松雪樓與滑雪山莊，走路不用10分鐘就可以到達合歡山遊客服務中心，但是住宿不太好定，因此住宿比較好的選擇是在清境農場這一區塊，有許多歐式莊園式旅館或是可看山景的房型，缺點就是大約距離合歡山遊客中心有1小時的車程，交通上有車的朋友會比較方便。



合歡山住宿推薦一｜松雪樓：

（圖片來源 : Google map）

松雪樓原為蔣公行館，海拔3,150公尺，是台灣最高海拔的旅館。松雪樓建築以藍、綠、灰為主色調，融合了歐式風情與台灣原住民文化，外觀以合歡山群峰為背景，呈現出優美的景色。松雪樓共有三種房型，分別為精緻雙人房、景觀雙人房及四人套房，住宿包含早、晚餐。

松雪樓是前往合歡山旅遊的最佳選擇，不僅可以欣賞合歡山群峰的壯麗景色，位在合歡山森林園區內，距離登山口最近。



合歡山住宿推薦二｜滑雪山莊：

（圖片來源 : Google map）

滑雪山莊在松雪樓的下面一點，房型為通鋪，只有男女混住，床位相連，住宿包含早、晚餐，用餐需到松雪樓用餐，由於離登山口也近，可以說是最經濟實惠的選擇。



合歡山住宿推薦三｜觀雲山莊：

（圖片來源 : 觀雲山莊）

觀雲山莊隸屬於救國團，提供 2 人、3人、4 人、8 人及 10 人以上團體房型，住宿含隔日早餐。

觀雲山莊距離合歡山主峰距離較遠，適合自行開車上山的朋友，開車到合歡山遊客中心約30分鐘。



合歡山住宿推薦四｜春大地景觀渡假山莊：

（圖片來源 : Booking.com）

春大地景觀渡假山莊以歐式渡假木屋別墅風格依山而建，交通位置便利，距離南投客運壽亭站僅不到 1 分鐘步行路程，館內設有免費停車場，陽台風景無敵，可以直接在陽台看到大景與日出。

提供2人、4人、6人房，位於清境農場區塊的民宿區，開車到合歡山遊客中心約1小時。



合歡山住宿推薦五｜白雲渡假山莊：

（圖片來源 : Booking.com）

清境白雲渡假山莊也是鄰近清境農場，距離小瑞士花園約 100 公尺，歐式建築造景，設有花園，景觀上可以一覽山景，早晨黃昏景色超美。

提供2人、4人、6人房，開車到合歡山遊客中心約1小時。



新手裝備與建議／高山症注意事項

高山症也稱作「高海拔疾病」，登山時身體無法適應高海拔特殊的環境而造成的不適。一般而言，攀爬至高度超過2500公尺以上，就會出現高山症的症狀。隨著攀升高度上升，發生高山症的比例也會增加。

合歡山海拔3000公尺以上，是台灣最容易親近的百岳群。雖然說是最適合新手爬的百岳，但高海拔可能會引起高山症，嚴重者可能會引發休克死亡，所以務必要謹慎面對高山症。



合歡山的步道難度並不高，但海拔較高，因此新手登山者在裝備和高山症預防方面需要注意以下事項：

➤ 裝備建議

登山鞋：合歡山海拔高，地面溼滑，建議穿著輕便、透氣、防滑的登山鞋。

登山杖：登山杖可以幫助減輕膝蓋的負擔，並增加平衡感。

保暖衣物：合歡山即便在夏季也可能氣溫較低，建議帶一件防風夾克或羽絨衣、毛帽、圍巾。

水：合歡山海拔高，氣候乾燥，建議攜帶足夠的水，每人每天至少2公升。

食物：合歡山的食物選擇較少，建議攜帶一些簡易的食物，如麵包、餅乾、能量棒等。

雨具：合歡山天氣變化多端，建議攜帶雨具以備不時之需。

防曬用品：合歡山的紫外線強烈，建議塗抹防曬乳、戴帽子、太陽眼鏡等防曬用品。

其他：常備藥品、個人用品等。



➤ 高山症預防

循序漸進：初次登山，建議從較低海拔的步道開始，逐漸增加海拔高度。

適當休息：登山時，注意休息，不要過度勞累。

多喝水：多喝水可以幫助身體排出體內的乳酸，緩解高山症的不適症狀。

服用預防藥物：如果有心律不整..等等，建議在登山前至旅遊門診或家醫科諮詢醫生，服用預防藥物。



➤ 高山症症狀

頭痛

頭暈

噁心、嘔吐

呼吸困難

疲勞

失眠

注意 ! 如果出現高山症症狀，最好的方式是立即下山降低好拔的高度，嚴重者請盡快就醫治療。



總結

多變樣貌的合歡山，讓人一去就深深著迷！從太陽緩緩爬升的那一刹那，到滿天繁星閃爍的寂靜夜晚，每一刻都有感動的時刻。真心覺得，如果你想暫時放下日常的忙碌和壓力，合歡山絕對是個充電的好地方。不只有美景，還有那清新的空氣和大自然的寧靜，讓人整顆心都放鬆下來。

本篇分享，希望能夠幫你計劃一趟完美的旅程，找到最適合的地方，享受每一刻的美好。記得，旅行的意義不只是看風景，更重要的是體驗和感受。所以下次你想要一個小小的冒險，不妨考慮合歡山，保證不會失望的！

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