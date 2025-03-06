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鹿谷清水溝溪「麝香木花道」爆美綻放！夢幻紫粉花海等你來拍

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▲圖片來源：南投縣政府
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還在煩惱去哪裡踏青賞花嗎？南投鹿谷的【清水溝溪麝香木花道】已經進入盛開期，全長約 2公里 的花道，沿途被夢幻的麝香木點綴成粉紫色的浪漫隧道，讓人彷彿置身童話世界。這條隱藏版的賞花秘境位於鹿谷鄉瑞田村集鹿南路200號，花季期間更吸引大批民眾慕名而來，成為春日最夢幻的打卡景點。


▲圖片來源：南投縣政府
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最佳賞花時機，走進季節限定的粉紫仙境


目前清水溝溪麝香木花道的前段已經進入滿開狀態，中後段的花況則還在醞釀中，預計再過一週整條步道就會進入最美的賞花期。值得一提的是，在步道的最前段，保育志工特別以麝香木排出了 「2025」字樣，為這片花海增添了趣味與紀念價值！不過這個創意設計需要 站得高一點才看得清楚，如果來訪，不妨試著找個最佳角度，看看能否捕捉到這個特殊的景觀！


▲圖片來源：南投縣政府
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▲圖片來源：南投縣政府
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賞花步行攻略，輕鬆暢遊麝香木花海


為了維護這片美麗的花道，花季期間禁止汽車進入，僅開放機車通行，但仍需 速慢行 確保安全。開車前往的旅客，可以將車輛停放在附近的 瑞龍宮，再輕鬆步行進入花道，沿途欣賞麝香木綻放的迷人景色。此外，也可以選擇搭乘客運，在 鹿谷清水郵局站下車，再步行前往，感受春日微風輕拂、粉紫花海環繞的浪漫氛圍。


▲圖片來源：南投縣政府
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【清水溝溪麝香木花道】的盛開期稍縱即逝，錯過這次就要再等一年！趁著花況最美的時刻，規劃一趟春日小旅行，在這片粉紫花海中放慢腳步，感受大自然的美好，拍下屬於自己的浪漫回憶。趕快揪上親朋好友，一起來賞花吧！


▲圖片來源：南投縣政府
▲圖片來源：南投縣政府


【清水溝溪麝香木花道】

賞花地點：南投縣鹿谷鄉集鹿南路200號

※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀//少女心噴發！南投中寮麝香木超浪漫 粉色山丘美如仙境！

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