南投夢幻「Z字櫻花步道」綻放！望高茶園化身浪漫粉紅仙境





【望高茶園】位於海拔約1,400公尺的山區，擁有得天獨厚的氣候條件，使櫻花生長得特別繁茂。園主精心栽種了山櫻花、八重櫻與壓軸登場的粉紅椿寒櫻，每年櫻花季一到，整座茶園周邊都染上層層疊疊的粉色漸層，營造出浪漫氛圍。目前園區櫻花雖已過了滿開狀態，部分櫻花開始飄落，為茶園鋪上一層細緻的桃紅花毯，詩意十足。





▲圖片來源：王智勇攝影





Z字步道打卡熱點 漫步櫻花隧道超浪漫





來到這裡，除了從高處欣賞壯觀的Z字型櫻花步道，漫步其中更是一大享受。走在櫻花隧道下，粉嫩花朵錯落交織，陽光穿透花瓣灑落步道，隨手拍下的畫面都宛如明信片般迷人。加上山區空氣清新，微風輕拂花瓣隨風飄落，為旅人帶來極致的賞櫻體驗。





▲圖片來源：王智勇攝影





晨訪更有機會捕捉雲海與櫻花同框





望高茶園的氣候多變，若前一天有降雨，隔日清晨便有機會見到壯觀的雲海美景。粉紅櫻花與翻騰雲霧交織，宛如仙境般的畫面讓人屏息。最佳拍攝時機為上午10點至下午14點，陽光映照下，櫻花顏色更顯鮮豔，與綠意盎然的茶園形成強烈對比，絕對值得親自走訪。





▲圖片來源：王智勇攝影





免費開放參觀 旅人賞花務必注意安全





【望高茶園】的櫻花季預計可持續至3月初，園區免費開放，讓每位旅人都能近距離感受這片春日粉色奇蹟。然而，山區道路蜿蜒，旅客上下坡時請特別留意安全，步道上部分區域較為陡峭，建議穿著防滑鞋，確保賞櫻之旅順利愉快。趁著花季正盛，快來一趟望高茶園，徜徉粉色花海，擁抱這片春日最美風景！





▲圖片來源：王智勇攝影





【望高茶園櫻花季】

賞花地點：南投縣信義鄉太平巷113之1號

開放時間：8:00-16:00

※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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