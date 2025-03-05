快訊

王大陸涉教唆毆人 搭Uber下車比中指凶狠畫面曝光

越坐越笨！上班族易「久坐腦呆」 研究：短短4小時等同大腦老化2~4年

為何iPhone 16e不支援MagSafe？蘋果認「客群需求不同」 一功能也拔了

南投夢幻「Z字櫻花步道」綻放！望高茶園化身浪漫粉紅仙境

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：王智勇攝影
▲圖片來源：王智勇攝影


【望高茶園】位於海拔約1,400公尺的山區，擁有得天獨厚的氣候條件，使櫻花生長得特別繁茂。園主精心栽種了山櫻花、八重櫻與壓軸登場的粉紅椿寒櫻，每年櫻花季一到，整座茶園周邊都染上層層疊疊的粉色漸層，營造出浪漫氛圍。目前園區櫻花雖已過了滿開狀態，部分櫻花開始飄落，為茶園鋪上一層細緻的桃紅花毯，詩意十足。


▲圖片來源：王智勇攝影
▲圖片來源：王智勇攝影


Z字步道打卡熱點 漫步櫻花隧道超浪漫


來到這裡，除了從高處欣賞壯觀的Z字型櫻花步道，漫步其中更是一大享受。走在櫻花隧道下，粉嫩花朵錯落交織，陽光穿透花瓣灑落步道，隨手拍下的畫面都宛如明信片般迷人。加上山區空氣清新，微風輕拂花瓣隨風飄落，為旅人帶來極致的賞櫻體驗。


▲圖片來源：王智勇攝影
▲圖片來源：王智勇攝影


晨訪更有機會捕捉雲海與櫻花同框


望高茶園的氣候多變，若前一天有降雨，隔日清晨便有機會見到壯觀的雲海美景。粉紅櫻花與翻騰雲霧交織，宛如仙境般的畫面讓人屏息。最佳拍攝時機為上午10點至下午14點，陽光映照下，櫻花顏色更顯鮮豔，與綠意盎然的茶園形成強烈對比，絕對值得親自走訪。


▲圖片來源：王智勇攝影
▲圖片來源：王智勇攝影


免費開放參觀 旅人賞花務必注意安全


【望高茶園】的櫻花季預計可持續至3月初，園區免費開放，讓每位旅人都能近距離感受這片春日粉色奇蹟。然而，山區道路蜿蜒，旅客上下坡時請特別留意安全，步道上部分區域較為陡峭，建議穿著防滑鞋，確保賞櫻之旅順利愉快。趁著花季正盛，快來一趟望高茶園，徜徉粉色花海，擁抱這片春日最美風景！


▲圖片來源：王智勇攝影
▲圖片來源：王智勇攝影


【望高茶園櫻花季】

賞花地點：南投縣信義鄉太平巷113之1號

開放時間：8:00-16:00

※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀//少女心噴發！南投中寮麝香木超浪漫 粉色山丘美如仙境！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

櫻花季 步道 賞花

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

武陵農場櫻花季管制結束 今天起可直接開車入園

3月旅遊夯點「免費入園」！秒秀證件　最美「歐風莊園」免門票到月底　南投爆紅新景點「鹿芝谷」加碼這3天免費入園

南投「花海祕境」！62階櫻花露營區「660顆」櫻花海免費看快把握

拉拉山櫻花綻放花期2周快把握 上巴陵接力陸續至3月中

相關新聞

最美的新手百岳！登山初體驗也不用怕 南投「合歡山」天氣、住宿、路線規劃全攻略

合歡山可以說是台灣經典的山之一，四季都有不同變化，因此每年都吸引大量遊客上山，冬天寒流來襲整片山變成白茫茫雪景，宛如置身於冰雪奇緣，春天可以賞杜鵑花，盛夏晚上看閃亮的星空銀河，景色上金黃夕陽與仙境般雲海都是在合歡上不可錯過的體驗，同時又是擁有最適合新手爬的百岳路線，沒爬過百岳並且想嘗試百岳的人的特別推薦這個充滿魅力的地方 !

南投夢幻「Z字櫻花步道」綻放！望高茶園化身浪漫粉紅仙境

每到春天，南投信義鄉的【望高茶園】便迎來一年一度的櫻花盛宴，數千棵櫻花樹綻放，將整片山坡點綴成夢幻的粉紅花海。最具特色的Z字型櫻花步道，如同粉色絲帶蜿蜒在翠綠茶園間，從空中俯瞰更是壯觀無比，讓人彷彿置身於童話仙境之中。

舊穀倉群裡好美！彰化和美「美人魚咖啡」手作綠豆糕、雪花糕 順逛農遊館買伴手禮

udn走跳美食／Kiwi 彰化和美美食哪裡玩？近期Kiwi在彰化和美美食裡找到這家美人魚咖啡真漂亮，隱藏在彰化縣和美鎮農會裡，從卡里善之樹的彩虹隧道走入，猶如時光倒轉，會發現又是一處新視界，

超好吃椰子雞！ 台中南屯傳奇美食「廣式養生功夫雞」 Google千則評論4.7星 必點椰子雞白切雞

udn走跳美食／商妮吃喝遊樂 台中南屯美食推薦！廣式養生功夫雞簡直是田間傳奇，地點隱密超難找卻人潮滿滿，正宗道地廣式椰子雞、私房菜、特色沙煲藥膳人蔘甲魚燉烏雞等都很受歡迎，Google評論超過千

南投「花海祕境」！62階櫻花露營區「660顆」櫻花海免費看快把握

南投縣仁愛鄉的62階櫻花露營區，以其獨特的層疊景觀與壯麗群山環繞而聞名。露營區內需攀爬62階梯而上，沿途可欣賞660顆櫻花樹盛開的美景，還有杏花、五葉松、肖楠等豐富樹種，四季皆展現不同風貌。尤其春季櫻花綻放時，粉嫩花海與青翠山巒相互映襯，形成絕美畫面，宛如走進一幅詩意畫卷。

台中旅遊免費景點！ 中央公園「飛行美樂地」7大亮點 全國最長32M雙軌滑索、30M環形滑軌超好玩

udn走跳旅遊／商妮吃喝遊樂 台中旅遊免費景點/台中親子景點/台中好玩公園~中央公園最新完工的飛行美樂地好好玩！全國最長32M雙軌滑索、大型飛碟攀爬架溜滑梯、30M環形滑軌、15M滑軌設施、

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。