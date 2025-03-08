台中必吃蔬食料理！南洋咖哩麵、特色小菜創意風味一吃愛上
知名南洋蔬食料理品牌「熱浪島」，推出更為親民的餐飲新品牌【熱浪小島】，將打拋豬、白咖哩、綠咖哩等南洋經典料理以蔬食美味呈現，為喜愛蔬食的饕客們提供全新的美食選擇，大墩店鄰近台中捷運水安宮站，以個人份的麵食、米飯為主，也可以升級成粿條，搭配各式小菜，適合喜愛創新口味、蔬食料理的食客。
店內環境清新宜人，簡約風格的裝潢，營造出溫馨典雅的用餐環境。
品牌提供各式南洋蔬食料理，將南洋各區的特色美食結合蔬食食材，打造出一系列口味獨特、風味滿分的南洋蔬食料理，顛覆你對素食料理的印象。為了維持餐點品質與食安把關，嚴選自行耕種的在地食材，以便取得品質穩定且新鮮的南洋香料，讓每道料理都是健康、營養兼具的好味道。
馬來西亞知名美食檳城白咖哩麵以南洋蔬食料理重新呈現，香料的選擇到熬煮的火候小火慢炒專屬的白咖哩辣椒需要2-3小時，在忠實還原道地風味的同時，又不失素食料理的韻味，湯頭將椰漿醇厚與南洋香料香氣完美融合，使得整體口感滑順又不失層次感，搭配滑順麵條，滿足饕客們的味蕾，上面放上素花枝捲、酥脆豆皮、老油條等增添口感，吸飽湯汁後味道更是一絕！
喜愛吃辣的饕客，別忘了添加白咖哩辣醬，味道更接近馬來西亞口味，辣度溫和與香醇湯頭簡直絕配！
豐富的南洋香料調配出新加坡的街頭美食風情，採用香氣四溢的椰奶咖哩湯底，湯頭中揉合了多種香料與椰漿，濃郁的椰奶使咖哩入口時更為滑順並胃口大開，搭配時蔬等配料，不論是嫩滑的粿條或是每日現做麵條，讓人感受到異國風味的邂逅。
飯食也廣受民眾好評，口感軟糯、香氣十足的素叉燒，搭配白飯、醬汁以及綠辣椒，充分表現簡約樸實的好滋味，每一口都散發出令人垂涎欲滴的香氣，讓人回味無窮。
經典的台式素料搖身一變素食炸雞，非基因改造大豆纖維製成的素雞塊，撒上香酥咖哩葉、特調咖哩辣粉，鹹香涮嘴的口味越吃越上癮！
每桌必點的「泰式酥豆腐」，豆腐粿上麵衣讓表面呈現香脆口感，形成類似日式揚出豆腐的層次感，淋上特調泰式酸辣醬，加上花生粒、香菜、小黃瓜增添爽脆口感，酸辣滋味滲透到豆腐中，既爽口又開胃！
對於娃娃菜、花椰菜、高麗菜時蔬料理方式也與其他素食不同，可以選擇經典的香椿醬，或是素肉、杏鮑菇、馬鈴薯調配的特調黑打拋醬，打造與眾不同的鹹香口味。
招牌「香檸茶」主要是品牌自種的檸檬葉為基底，加入新鮮檸檬，結合了香濃茶香與清新的檸檬風味，沒有咖啡因晚上也能放心喝，清新爽口的滋味，去油解膩又開胃；香甜濃郁「泰式奶茶」有廣受饕客喜愛，甜度適中、奶香十足，越喝越順口！
2024年新成立的蔬食品牌【熱浪小島】，每到用餐時刻人潮總是絡繹不絕，透過粉絲們口耳相傳，逐漸成為在地居民及遊客的蔬食料理首選，想品嚐異國素食料理的饕客，可千萬別錯過這一味！
除了內用外，店家提供外送服務，訂餐滿500元3公里內免運、滿800元4公里內免運、滿1000元5公里內免運，讓你在家、上班也能輕鬆品嚐到南洋蔬食的美味！
店家地址：台中市南屯區大墩路868號
店家電話：0919507262
營業時間：11:00–20:00
停車資訊：路邊停車
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