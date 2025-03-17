台中最強滷肉飯、爌肉飯！40年老店藏身菜市場裡 老台中人指定必吃「東興市魯肉義」創始店

被網友稱為台中最強滷肉飯、爌肉飯的【東興市魯肉義】在台中總共三家：北區漢口路、北區東興市場、太平區中山路，據說創始店是東興市場這家，營業已經將近40年。不過名氣最大的是漢口路店，豬飛也是從小就吃漢口路東興市魯肉義，直到最近因爲逛東興市場意外的發現創始店。早上4:00開始營業到中午12:00，通常接近中午11點就差不多售完，我們是11點到的，老闆娘已經在陸續收攤中。

東興市魯肉義 東興市場店 位置

東興市場創始店是許多老台中人指定必吃！這間也是唯一攤販形式沒有店面的。擺在巷子裡的露天攤位從早上4:00就開始營業，這麼早真的有人會來嗎？還真的是絡繹不絕耶！像是上大夜班的、準備出門上班的、菜市場擺攤的都是老主顧。

正巧遇到來外帶的阿姨說她們家吃了20.30年，最愛爌肉飯，強力向我推薦（笑）。

東興市魯肉義 東興市場店 菜單

菜單上賣的品項就掛在牆面上，要吃什麼直接跟老闆娘說就行。爌肉飯、肉燥飯、味增湯是必點三寶！白菜魯、魯筍乾也很推薦。

這鍋焦糖色澤的爌肉飯是每天清晨滷製的，每一塊肉都滷到入味，可以選擇要瘦一點、肥一點還是肥瘦適中。也有不少客人是特地來打包爌肉飯回家當一道菜，光是看到這樣的焦糖色澤就讓人口水直流啦。

點餐後老闆娘很流利快速地把餐點一一放到我面前，講話比較大聲感覺有一點重聽，但人是熱情的，看到我跟漢斯先生來吃飯話匣子就開了，聊到她怎麼開始這家店，每天怎麼準備材料的過程，充滿濃厚人情味。

東興市魯肉義 爌肉飯 $75

【東興市魯肉義】的爌肉飯最大特色就是帶有褐紅色澤，用紅麴滷過顏色就是特別漂亮。口味是鹹中帶有些許甜味，完全不是死鹹，鹹甜鹹甜的可以搭配白飯秒殺那種滋味。有厚度的豬皮魯的軟Q不會過爛，吃起來有滿滿膠質感，好愛啊！瘦肉部位也剛剛好的入口，不會太過乾柴。白飯煮到粒粒分明，軟硬適中，而且吸飽滷汁也是一絕。

搭配的醬料兩寶：豆豉辣椒、酸菜，絕對不能錯過啦！他們兩寶是好吃的靈魂，超加分。

微辣的豆豉辣椒把滷肉的油膩完全平衡了，加上帶有甜味的酸菜，不誇張，光是這兩個就可以嗑光一碗白飯。

東興市魯肉義 肉燥飯 $55

肉燥飯一直是【東興市魯肉義】經典招牌！不敢吃有肥肉的礦肉飯，那就點肉燥飯吧。配上滷鴨蛋、豆豉辣椒、酸菜，整碗變得澎湃看起來就很厲害。

肉燥飯特色是手切滷肉塊，每一小塊都帶有皮跟肉，跟白飯混在一起，油潤的滋味吃起來很滿足。不過這家的肉燥飯比較碎，我偏愛漢口路店的肉燥飯。

東興市魯肉義 滷白蘿蔔

冬天是白蘿蔔的產季，清甜的蘿蔔已經滷透透，雖然是家常料理，但有著溫暖的家的味道。

東興市魯肉義 味增湯

用柴魚、板豆腐、海帶熬煮的味增湯，甜甜的滋味每一口都涮嘴。

經營已經將近40年的【東興市魯肉義】創始店，藏在東興市場的巷弄裡，雖然是簡單的露天攤位，只有老闆娘一人作業，卻是充滿人情味，早午餐這樣吃，心情好愉悅。

東興市魯肉義（東興市場創始店）

營業時間：04:00-12:00

地址：台中市北區五順街263巷5號（東興市場內，五權路郵局巷子裡）

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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