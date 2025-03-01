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南投「花海祕境」！62階櫻花露營區「660顆」櫻花海免費看快把握

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／IG網友yijiyn_lee授權
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南投縣仁愛鄉的62階櫻花露營區，以其獨特的層疊景觀與壯麗群山環繞而聞名。露營區內需攀爬62階梯而上，沿途可欣賞660顆櫻花樹盛開的美景，還有杏花、五葉松、肖楠等豐富樹種，四季皆展現不同風貌。尤其春季櫻花綻放時，粉嫩花海與青翠山巒相互映襯，形成絕美畫面，宛如走進一幅詩意畫卷。

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當夕陽西下，金黃餘暉灑落在層層山巒間，雲霧從峰谷間緩緩升騰，宛如仙境般夢幻。值得一提的是，營區主人相當佛心，特別免費開放賞櫻，讓更多遊客能近距離感受櫻花之美。不過，營區內環境清幽，為了維護這片大自然的純淨美景，呼籲前來賞櫻的旅人們遵守垃圾不落地、不攀折花枝的規範，共同守護這片櫻花天堂。

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62階櫻花露營區地點座落於南投縣仁愛鄉，地址為仁和路186之5附1號，是喜愛大自然與露營體驗的旅人不可錯過的夢幻秘境。這裡不僅適合露營，更是賞櫻、遠離塵囂的理想勝地，讓人在寧靜山林間感受四季更迭的浪漫氛圍。

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秘境 美景 花海 賞櫻 露營

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