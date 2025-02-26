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炸雞滿到蓋不起來！誇張系「80元炸雞滷肉飯」大爆紅　超高CP值「大碗滷肉飯+半熟蛋」排隊150分鐘也甘願

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@rose__foodlife授權、摘自Google地圖（網友洪湘鈴分享）
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誇張系銅板美食！台中這間排隊美食在近期引發話題，IG爆紅「炸雞滷肉飯」只要80元，就能吃到滿滿香酥炸雞與開胃滷肉飯，還附有一顆半熟蛋和飲料，堪稱最強CP值王者。有網友更是排了2.5小時才吃到，但仍是給上5顆星的好評價。

圖／IG@rose__foodlife授權
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這間隱身在一中街的巷弄內的排隊美食「莊爸炸雞魯肉飯」，光看店名就知道要點什麼，一份「炸雞滷肉飯」80元，鹹香滷肉飯上鋪滿噴香鹽酥雞，搭配一顆荷包蛋，沒有人能拒絕的美味統統齊聚一盒裡。份量十足，沉甸甸一盒滿到蓋不起來，讓人吃完超過癮。而之所以是誇張系美食，則是因有網友評價「誇張的排隊（時長）、誇張的炸雞（美味）、誇張的價錢（高CP值）」。

圖／IG@rose__foodlife授權
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嗜辣者記得要加店家自製辣椒，超級夠味。此外，還有免費飲料，店員會遞紙杯給顧客自己裝，有人喝到紅茶，也有人喝過楊桃汁。由於近期突然爆紅，排隊人潮很多，有網友建議想吃可等用餐尖峰約

13:30後再前往喔。

圖／摘自Google地圖（網友洪湘鈴分享）
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圖／摘自Google地圖（網友洪湘鈴分享）
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莊爸炸雞魯肉飯

地址：台中市北區太平街31巷1號

營業時間：11:30～完售（週六、日公休）

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