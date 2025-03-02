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舊穀倉群裡好美！彰化和美「美人魚咖啡」手作綠豆糕、雪花糕 順逛農遊館買伴手禮

Kiwi樂活食旅／ 文、圖／Kiwi

udn走跳美食／Kiwi

彰化和美美食哪裡玩？近期Kiwi在彰化和美美食裡找到這家美人魚咖啡真漂亮，隱藏在彰化縣和美鎮農會裡，從卡里善之樹的彩虹隧道走入，猶如時光倒轉，會發現又是一處新視界，彰化美食和美美人魚咖啡太隱藏，想說剛好有時間就來訪，點了一杯單品咖啡、品嚐桂花釀綠豆糕、椰香雪花糕、Q滑紅豆湯，這幾款小吃美食，Kiwi都覺得不錯～老闆也是城市導覽員，喜歡古蹟的朋友也可以問他呦！旁邊的和美鎮農會農遊館是舊穀倉群有在地的生鮮時蔬，也有小農的精緻手作，可以買米、買菜，把關過食材帶回家煮也不錯。

和美咖啡推薦美人魚咖啡

美人魚咖啡隱藏在彰化縣和美鎮農會裡，位置在彰化縣和美鎮彰美路五段266號，書院和美農遊館跟美人魚咖啡都可以一起逛。

走過卡里善之樹打造的為我撐傘彩虹隧道～很繽紛也很好拍。

和美咖啡推薦美人魚咖啡

和美美食推薦美人魚咖啡外觀很可愛，旁邊就是農遊館很不錯都可以一起逛。

彰化美食推薦和美美人魚咖啡，這裡有手沖咖啡、小甜點下午茶都是老闆自己手做的喔！

這裡的環境很適合聊天聚會、辦活動～是個很不錯又幽靜的好去處。

和美咖啡推薦美人魚咖啡菜單MENU

菜單上的甜點都是老闆手作的唷！想要喝點手沖咖啡，國外的精品豆咖啡這裡通通都有～

手沖經典是衣索比亞的咖啡豆～在這優雅的空間滿足著每個人來訪的小確幸，幸福至極呀！

椰香雪花糕素食也可以享用，經過改良很綿密香氣很濃郁～

綠豆糕的香氣很自然沒有添加物，老闆說綠豆仁泡整晚後蒸煮兩小時，做工繁複，不甜膩也好吃。

衣索比亞水洗豆，厚度夠不過回甘度覺得比較沒這麼強烈，下次會想要喝其他飲品，因為聽說美人魚咖啡裡的養生茶也都精心挑選的。

滑Q紅豆湯，暖暖紅豆湯挺不錯，覺得很好喝。

和美鎮農會農特產展售中心（書院和美農遊館&農民直銷站）

和美鎮農會農特產展售中心（書院和美農遊館&農民直銷站），透過食農體驗、節令美食及綠色照顧等活動，不僅成為在地農產品的銷售平台，也成為地方文化展演的舞台。

和美是彰化縣第一大鎮，早年工商業發達，1970至80年代，臺灣一半的傘來自和美，也是全臺三大紡織基地之一。搖身一變的老地方，多了很多童趣與美美的環境，和美鎮農會農遊館是舊穀倉群有在地的生鮮時蔬，也有小農的精緻手作，可以買米、買菜，把關過食材帶回家煮也不錯。

日常吃食，也有在地獨有的溫度與味道，各地的米、伴手禮、米香、麵線、豆腐乳、黑木耳都有，來到書院和美農遊館真不錯。

買了黑米香、脆米菓、黑木耳，等喝了再來分享呀！

彰化美食吃不完，又跑來和美美食咖啡館遊走，找到這家美人魚咖啡真漂亮，隱藏在彰化縣和美鎮農會裡，從卡里善之樹的彩虹隧道走入，猶如時光倒轉，會發現又是一處新視界，彰化美食和美美人魚咖啡太隱藏，想說剛好有時間就來訪，點了一杯單品咖啡、品嚐桂花釀綠豆糕、椰香雪花糕、Q滑紅豆湯，這幾款小吃美食，Kiwi都覺得不錯～老闆也是城市導覽員，喜歡古蹟的朋友也可以問他呦！旁邊的和美鎮農會農遊館是舊穀倉群有在地的生鮮時蔬，也有小農的精緻手作，可以買米、買菜，把關過食材帶回家煮也不錯。

美人魚咖啡 咖啡廳

地址：彰化縣和美鎮彰美路五段266號

電話：0923 891 138

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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