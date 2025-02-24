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大人小孩都愛的免費景點！共融公園好好玩 三層樓高溜滑梯你敢挑戰嗎？

Kiwi樂活食旅／ 文、圖／Kiwi

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員林親子景點來這遊玩，員林市免費景點三和公園鄰近崇實高工附近，打造停車場、公園、里民活動、日照中心，結合第一座四合一公園，從小到老都能玩耍～無障礙空間、路平緩好推、如廁洗手腳都很便利、停車便利，親子玩耍處也很不錯，像是鳥巢鞦韆、三層闖關高塔斜坡爬網、沙坑、星座水管洞洞、洗石子溜滑梯～還有附設洗腳池、飲水機～真的不錯耶！樣樣都兼顧到的親子公園，想要讓孩子放電或者是想要陪伴長輩一起散步都是個很不錯的景點！

員林市景點三和公園 在哪？

員林市景點三和公園很適合下午來這放風，這兩年發現員林公園做的很完善，三和公園、兔鹿馬公園還有百果山遊樂園，樣樣都設備都很齊全，親子遊玩不在是問題。

鞦韆看起來就很好玩，完全被小孩佔據。

連翹翹板也是～

風和日麗的日子來走走真的很不錯～

公園很迷你，不過樣樣都有，如果想要健身又想要玩耍，真的很推薦員林三和公園。

沙池很大可以好好玩沙，旁邊還有洗腳池，不用擔心髒兮兮的回家啦！

三層樓闖關高塔溜滑梯的地標很酷吧！很多孩子都會來挑戰一下～

裡面有星座圖案也會閃閃發亮，很可愛吧！孩子在裡面玩耍一直跑來跑去的！

磨石子溜滑梯也很平緩，我很喜歡這裡的溜滑梯，順順的很好玩呢！

員林親子景點來這遊玩，員林市免費景點三和公園鄰近崇實高工附近，打造停車場、公園、里民活動、日照中心，結合第一座四合一公園，從小到老都能玩耍～無障礙空間、路平緩好推、如廁洗手腳都很便利、停車便利，親子玩耍處也很不錯，像是鳥巢鞦韆、三層闖關高塔斜坡爬網、沙坑、星座水管洞洞、洗石子溜滑梯～還有附設洗腳池、飲水機～真的不錯耶！樣樣都兼顧到的親子公園，想要讓孩子放電或者是想要陪伴長輩一起散步都是個很不錯的景點！

員林三和公園

住址：彰化縣員林市林森路18號370 巷

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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