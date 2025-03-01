超好吃椰子雞！ 台中南屯傳奇美食「廣式養生功夫雞」 Google千則評論4.7星 必點椰子雞白切雞

台中南屯美食推薦！廣式養生功夫雞簡直是田間傳奇，地點隱密超難找卻人潮滿滿，正宗道地廣式椰子雞、私房菜、特色沙煲藥膳人蔘甲魚燉烏雞等都很受歡迎，Google評論超過千則高達4.7星真不是蓋的，吃過都說讚!餐點好吃份量多，很適合多人聚餐，我們點一桌8人合菜不到5000還免服務費CP值超高，門口好停車更加分，生意非常好記得先預約才不會久等喔～

廣式養生功夫雞地點

廣式養生功夫雞位在環中路四段旁的稻田間，導航直接輸入店名就可以到達。中間會經過很多田間小路，不必懷疑，真的就在稻田中，相信導航就對了。拍照的時候發現東森「進擊的台灣」節目有來採訪過，Google評論也很高分。

如果從環中路四段，74快速道路中彰交流道過來，走中間烏日出口方向，往前大約100公尺的左手邊就會看到廣式椰子雞的招牌，順著小路開進去就能夠到達餐廳。

大門口空地就可以停車，或是路邊也有很多停車位，好停車真是大加分。.

餐廳旁邊就是大片綠油油的稻田，我們來的時候還看到幾隻可愛小貓咪，不知道是否老闆養的？旁邊菜園有好多老闆自家種植的蔬菜及辛香料，還不時看到老闆娘出來摘取蔬菜再進去廚房料理，真的是從產地到餐桌，吃的到最新鮮的美味。

廣式養生功夫雞環境

這家廣東功夫雞地點隱密不好找，生意卻相當好。我們平日晚上來用餐幾乎客滿，假日更是一位難求，強烈建議先訂位才不會久等。

茶水、餐具、高湯都是自助取用，旁邊還有店家自己調製的沾醬，很好吃喔。

他們家最招牌的就是廣式椰子雞，牆面上有各種口味椰子雞的介紹。我看Google評論上很多網友留言，都說椰子雞非常道地好吃，果然現場看每桌必點就是椰子雞。

廣式養生功夫雞菜單

餐點以單點為主，也有合菜。招牌椰子雞每桌必點，再加上廣東快炒、特色涼菜、火鍋燙菜，菜色蠻多的。無低消、免服務費，平日不限時/假日100分鐘。(備註：菜單內容及價格有可能變動，請依現場公告為準)

合菜菜單依照人數共有5款合菜，從3-5人小家庭到10-12人家族聚餐通通有，看內容相當豐富，以餐廳合菜來說CP值超高！(備註：菜單內容及價格有可能變動，請依現場公告為準)

廣式養生功夫雞推薦餐點

我們多人用餐點了B合菜，擺滿一大桌總共13菜1鍋1甜湯，真是無敵超值！

港式養顏花膠椰子雞

椰子雞好大一鍋，還有附兩份煮湯用的椰子水。真材實料的椰子剖開直接倒入鍋中，煮出來的椰子雞味道特別甜。(備註：生意忙的時候，會在餐前先把椰子剖好裝入瓶子，方便客人倒入鍋中。或是直接幫客人加好椰子汁再送上桌)

廣式椰子雞是一年四季都可以溫補的一道料理，上桌時聞起來味道好香。

裡頭有很多料，雞肉選用放山雞，肉質嫩中帶有Q度。隨便撈就有好多雞肉跟花膠，加上枸杞、紅棗、以及切絲的椰子肉，越煮越甘甜。

花膠跟燕窩、魚翅齊名是八珍之一，有海洋人蔘的稱號，富含高級膠原蛋白，女生很愛。點這道花膠椰子雞養生又養顏，料多味美好好吃。

店家有提醒，因為高湯沒有含椰子汁，太早加高湯會沖淡椰子雞湯風味。最佳吃法是先把原鍋的椰子雞湯喝完，再加高湯煮燙蔬菜。也可以加點椰子水（一瓶100元）倒入鍋中繼續煮，維持原本甘甜滋味。

這一鍋花膠椰子雞真的很厲害，湯頭滿滿膠原蛋白，除了放山土雞的鮮甜肉汁之外，還有多了新鮮椰子汁加持，整個湯頭甘甜極了！！而且不會油膩相當清爽，好好喝，我光是雞湯就連喝了好幾碗。

手工燙菜

合菜內容還有大白菜、高麗菜、綜合菇、以及手工丸，份量超多要分批下鍋才煮的完。

滿滿一鍋好料，尤其加了很多蔬菜、菇類進去後，越煮越甘甜超好吃。

這鍋花膠椰子雞大家都讚不絕口，Google評論超過千則高達4.7星真不是蓋的，我們吃過也好喜歡！今天吃花膠椰子雞，下次要再來試試別種口味椰子雞，我看留言很多人推榴槤椰子雞、蟲草花椰子雞，看來要多回訪幾次才吃的完一輪啊～哈哈。

麻辣花生、涼拌木耳

這兩道特色涼菜都跟台灣小菜風味不太一樣，廣東私房菜的涼拌菜有加了特製醬汁，微酸微辣越吃越涮嘴，非常開胃。

特色涼菜 涼拌牛肚

一大盤份量不少，牛肚滷的非常入味軟嫩好咬，再搭配洋蔥、蘿蔔絲、以及廣式特製醬汁，微酸微辣的滋味越吃越涮嘴。

特色涼菜 涼拌牛肉

涼拌牛肉選的是腱子心部位，口感嫩又很入味，越咬越出汁。牛肉本身就好吃，再搭配爽脆的配菜及特製廣式醬汁，酸酸辣辣卻很爽口，一大盤份量不少大家吃得好開心。

年年有餘（石斑魚）

放在桌上看不出多大隻，端在手上再拍一張給大家看，一整隻石斑魚體格不小，夠新鮮才能用清蒸的方式上桌。

石斑魚肉質非常嫩還帶有Q度，清蒸方式最能吃到魚肉本身的鮮甜滋味，淋上醬汁味道更甘甜。魚肉充滿膠質，味道香甜好好吃，大人小孩都喜歡。

招牌廣東白切雞

這道廣東白切雞用的也是放山雞，一隻大約5到7斤重，這一盤有半隻雞的份量。

溫體現殺的放山雞淋上廣東菜特有的沙薑，非常道地好吃。白切雞軟嫩Q彈越咬越香，沙薑帶點微甜微鹹的滋味相當特別，跟台灣白斬雞風味大不同。台中很少地方能吃到這麼道地好吃的廣東白切雞，難怪網友吃過都說讚。

富貴蝦

合菜的富貴蝦選用大白蝦，新鮮的蝦肉Q彈好吃本身味道就甜，再淋上店家特製廣式醬汁，帶點微酸微辣的滋味，夏天吃好開胃。

鼓汁蒸排骨

港式飲茶常吃到的鼓汁蒸排骨這裡也有，而且份量更多。排骨裹上薄粉先炸後蒸，肉汁都鎖在裡頭相當入味。排骨帶有脆度越咬越香，我特別愛鼓汁鹹香帶甜的滋味，整個很下飯。

時令蔬菜

老闆娘自己種的季節時蔬，點餐後直接到菜園採摘現炒，吃的到爽脆口感，味道蠻甜的。

廣式養生甜湯

這道廣東道地的甜湯需要費時費工燉煮，飯後甜湯直接給一大碗公，真的很有誠意。每一口都充滿膠質，綿滑的口感加上紅棗枸杞吃起來很清爽，我覺得比銀耳湯還要好喝。

廣式養生功夫雞 影片

最後來看看我們用餐時隨手拍的影片，也歡迎追蹤訂閱喔～

廣式養生功夫雞整體心得

這家廣式養生功夫雞餐點道地好吃，尤其是花膠椰子雞真材實料，非常鮮甜好喝而且不油膩大加分。廣東白切雞沙薑風味很特別好好吃，還有各種廣式私房菜我們也很喜歡。台中很少吃到這麼道地好吃的廣東料理，難怪Google評論超過千則4.7星，雖然位在稻田中地點算有點偏僻，但是生意非常好，尤其假日更是經常客滿，建議先訂位才不會久等喔~

地址：台中市南屯區新鎮和路新民巷18號 (地圖)

電話： 0911 125 283

營業時間：11:00–14:00 17:00–21:10 週一公休

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康