台中旅遊免費景點！ 中央公園「飛行美樂地」7大亮點 全國最長32M雙軌滑索、30M環形滑軌超好玩

台中旅遊免費景點/台中親子景點/台中好玩公園~中央公園最新完工的飛行美樂地好好玩！全國最長32M雙軌滑索、大型飛碟攀爬架溜滑梯、30M環形滑軌、15M滑軌設施、多人360度離心盪鞦韆、輪椅盪鞦韆、輪椅旋轉盤⋯⋯多項設施陸續開放，很適合親子旅遊，帶小朋友去野餐放電。

中央公園飛行美樂地在哪裡？

台中最新的兒童遊樂園飛行美樂地於年底陸續完工，地點就在中央公園裡面，開車或是機車、Ubike都很方便。

開車及騎機車的朋友，可以導航設定在僑大八街與經貿五路交叉路口，路邊就很好停車。

這裡也有Ubike站，真的很方便。

停好車往遊樂園方向走，沿路還有漂亮的大彩蛋。這是去年燈會留下來的藝術裝置，燈會超精彩，請參考2024台中燈會。

大約走幾分鐘就馬上看到飛碟造型的遊樂園。這裡就是最新完工的中央公園飛行美樂地兒童遊戲場。

飛行美樂地兒童遊戲場設施

整個飛行美樂地兒童遊戲場一共規劃7大區域:主題式飛行組合滑梯遊具、全國最長32M雙軌滑索、15M滑軌設施、30M環形滑軌、多人360度離心盪鞦韆、輪椅盪鞦韆、輪椅旋轉盤。目前開放主題式飛行組合滑梯遊具、全國最長32M雙軌滑索兩項，其他的還在趕工建置中。

主題式飛行組合滑梯遊具

第一個主題式飛行組合滑梯遊具就超好玩！

整個造型像是大飛碟，一共有2個鐵架溜滑梯，目測高度大約3層樓，感覺很刺激！

入口要從中心的攀爬網爬上去，才能玩這個鐵架溜滑梯。不過太陽很曬，不鏽鋼會燙，而且速度超快，小朋友溜一次就說會怕不想玩這個⋯⋯

因為速度很快，所以玩的時候家長一定要提醒小朋友，不要緊接著前面小朋友溜下去，才不會在出口撞成一團…這個溜滑梯我覺得蠻恐怖的，建議家長一定要留意小朋友的安全。

兩個鐵架溜滑梯中間還有一個白色的透明滑梯。這個高度大約2層樓，比較平緩，相對也安全一些。

360度都有繩索攀爬架，很受小朋友歡迎。

看看小朋友開心的模樣，真的很好放電。

下層還有小型盪鞦韆，蠻好玩的。

一旁還有玩沙區，有遮陽板家長可以在旁邊休息。

另一邊則是小碎石區，跟玩沙區相連一起。可以自行帶工具來玩。

沿著遊戲區周圍有規劃環形走道，還有設置這個五彩音柱，拍打會敲出悅耳聲音喔~

洗手台就在角落這邊，也是飛碟造型。

光是這一區飛碟造型的主題式飛行組合滑梯遊具就超好玩！旁邊草地很多，可以帶帳篷或野餐墊來這邊，大人野餐小孩放電，剛剛好。

32M雙軌滑索

台中市公園越來越多這種好玩的滑索設施，之前我們玩過的十全公園是台中第一個雙軌滑索公園，現在中央公園飛行美樂地則是全國最長雙軌滑索，全長32公尺更好玩！

雙軌滑索從起點到終點，全部地面都有鋪無縫地墊保護安全，安全性都有注意到。

這裡是全國最長32M雙軌滑索，雙軌滑索一邊是座椅，有安全扣很安全，小小孩玩也沒問題。另一邊則是可站可坐，大人或是大小孩都可以玩。

滑索到達終點後，沒有繩索拉回起點，必須自己手動推回去。不過輪軸很滑順，很輕鬆就能推回去起點。

環形滑軌、離心盪鞦韆

其他還有15M滑軌設施、30M環形滑軌、多人360度離心盪鞦韆，也已經完工開放了！

15M滑軌

這個滑軌中間低兩邊高，滑到中間位置就會停住，需要大人再繼續推，有點費力～

30M環形滑軌

這個比15米滑軌好玩一些，站著或坐著環繞一圈蠻好玩的。

不過可能小朋友重量不夠，無法一次滑到終點，最後段需要旁人幫忙推～。(有點累)

15米跟30米因為不是直線，速度慢還會卡住⋯⋯3種滑軌通通玩下來，還是直線的32米滑索最好玩！

360度離心盪鞦韆

這種盪鞦韆在其他公園也有看過，可以多人一起玩，小朋友很愛，玩得好開心。

輪椅盪鞦韆、旋轉盤

還有輪椅盪鞦韆、輪椅旋轉盤。等完工後一定更好玩。之前我們玩過南屯超強兒童公園-黎新公園，也有輪椅盪鞦韆，黎新也很好玩，請參考 黎新公園介紹。

免費景點真的很好玩，不過假日人超多，建議大家平日去不必人擠人會比較好玩。

飛行美樂地評論

中央公園這個最新的飛行美樂地真的很好玩，除了大飛碟造型的遊戲區很好放電，還有全國最長雙軌滑索，32米玩起來特別好玩，小朋友超愛！！

中央公園腹地廣大交通方便，帶野餐設備來到飛行美樂地這一區，大人野餐休息、小孩放電真的很愜意，趕快帶小孩去玩喔～

中央公園飛行美樂地

地點：台中市西屯區經貿九路138號自我體驗區中央公園兒童遊戲區 (地圖)

營業時間：24小時

交通：台中市西屯區橋大八街、經貿五路交叉路口(中央公園內)

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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