快訊

好萊塢傳奇影星金哈克曼與其妻 死於新墨西哥州聖塔菲家中

黑煙擴散到跑道！南韓金浦機場附近驚傳火警 恐怖畫面曝光

嫌治喪時間短 柯文哲「哭了又怒了」瞪檢察官嗆：隨在恁啦！

台中旅遊免費景點！ 中央公園「飛行美樂地」7大亮點 全國最長32M雙軌滑索、30M環形滑軌超好玩

商妮吃喝遊樂　／ 文、圖／商妮吃喝遊樂　

udn走跳旅遊／商妮吃喝遊樂

台中旅遊免費景點/台中親子景點/台中好玩公園~中央公園最新完工的飛行美樂地好好玩！全國最長32M雙軌滑索、大型飛碟攀爬架溜滑梯、30M環形滑軌、15M滑軌設施、多人360度離心盪鞦韆、輪椅盪鞦韆、輪椅旋轉盤⋯⋯多項設施陸續開放，很適合親子旅遊，帶小朋友去野餐放電。

中央公園飛行美樂地在哪裡？

台中最新的兒童遊樂園飛行美樂地於年底陸續完工，地點就在中央公園裡面，開車或是機車、Ubike都很方便。

開車及騎機車的朋友，可以導航設定在僑大八街與經貿五路交叉路口，路邊就很好停車。

這裡也有Ubike站，真的很方便。

停好車往遊樂園方向走，沿路還有漂亮的大彩蛋。這是去年燈會留下來的藝術裝置，燈會超精彩，請參考2024台中燈會。

大約走幾分鐘就馬上看到飛碟造型的遊樂園。這裡就是最新完工的中央公園飛行美樂地兒童遊戲場。

飛行美樂地兒童遊戲場設施

整個飛行美樂地兒童遊戲場一共規劃7大區域:主題式飛行組合滑梯遊具、全國最長32M雙軌滑索、15M滑軌設施、30M環形滑軌、多人360度離心盪鞦韆、輪椅盪鞦韆、輪椅旋轉盤。目前開放主題式飛行組合滑梯遊具、全國最長32M雙軌滑索兩項，其他的還在趕工建置中。

主題式飛行組合滑梯遊具

第一個主題式飛行組合滑梯遊具就超好玩！

整個造型像是大飛碟，一共有2個鐵架溜滑梯，目測高度大約3層樓，感覺很刺激！

入口要從中心的攀爬網爬上去，才能玩這個鐵架溜滑梯。不過太陽很曬，不鏽鋼會燙，而且速度超快，小朋友溜一次就說會怕不想玩這個⋯⋯

因為速度很快，所以玩的時候家長一定要提醒小朋友，不要緊接著前面小朋友溜下去，才不會在出口撞成一團…這個溜滑梯我覺得蠻恐怖的，建議家長一定要留意小朋友的安全。

兩個鐵架溜滑梯中間還有一個白色的透明滑梯。這個高度大約2層樓，比較平緩，相對也安全一些。

360度都有繩索攀爬架，很受小朋友歡迎。

看看小朋友開心的模樣，真的很好放電。

下層還有小型盪鞦韆，蠻好玩的。

一旁還有玩沙區，有遮陽板家長可以在旁邊休息。

另一邊則是小碎石區，跟玩沙區相連一起。可以自行帶工具來玩。

沿著遊戲區周圍有規劃環形走道，還有設置這個五彩音柱，拍打會敲出悅耳聲音喔~

洗手台就在角落這邊，也是飛碟造型。

光是這一區飛碟造型的主題式飛行組合滑梯遊具就超好玩！旁邊草地很多，可以帶帳篷或野餐墊來這邊，大人野餐小孩放電，剛剛好。

32M雙軌滑索

台中市公園越來越多這種好玩的滑索設施，之前我們玩過的十全公園是台中第一個雙軌滑索公園，現在中央公園飛行美樂地則是全國最長雙軌滑索，全長32公尺更好玩！

雙軌滑索從起點到終點，全部地面都有鋪無縫地墊保護安全，安全性都有注意到。

這裡是全國最長32M雙軌滑索，雙軌滑索一邊是座椅，有安全扣很安全，小小孩玩也沒問題。另一邊則是可站可坐，大人或是大小孩都可以玩。

滑索到達終點後，沒有繩索拉回起點，必須自己手動推回去。不過輪軸很滑順，很輕鬆就能推回去起點。

環形滑軌、離心盪鞦韆

其他還有15M滑軌設施、30M環形滑軌、多人360度離心盪鞦韆，也已經完工開放了！

15M滑軌

這個滑軌中間低兩邊高，滑到中間位置就會停住，需要大人再繼續推，有點費力～

30M環形滑軌

這個比15米滑軌好玩一些，站著或坐著環繞一圈蠻好玩的。

不過可能小朋友重量不夠，無法一次滑到終點，最後段需要旁人幫忙推～。(有點累)

15米跟30米因為不是直線，速度慢還會卡住⋯⋯3種滑軌通通玩下來，還是直線的32米滑索最好玩！

360度離心盪鞦韆

這種盪鞦韆在其他公園也有看過，可以多人一起玩，小朋友很愛，玩得好開心。

輪椅盪鞦韆、旋轉盤

還有輪椅盪鞦韆、輪椅旋轉盤。等完工後一定更好玩。之前我們玩過南屯超強兒童公園-黎新公園，也有輪椅盪鞦韆，黎新也很好玩，請參考 黎新公園介紹。

免費景點真的很好玩，不過假日人超多，建議大家平日去不必人擠人會比較好玩。

飛行美樂地評論

中央公園這個最新的飛行美樂地真的很好玩，除了大飛碟造型的遊戲區很好放電，還有全國最長雙軌滑索，32米玩起來特別好玩，小朋友超愛！！

中央公園腹地廣大交通方便，帶野餐設備來到飛行美樂地這一區，大人野餐休息、小孩放電真的很愜意，趕快帶小孩去玩喔～

中央公園飛行美樂地

地點：台中市西屯區經貿九路138號自我體驗區中央公園兒童遊戲區 (地圖)

營業時間：24小時

交通：台中市西屯區橋大八街、經貿五路交叉路口(中央公園內)

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

公園 台中旅遊 燈會 親子旅遊 遊樂園 野餐

udn走跳旅遊

追蹤

相關新聞

台中旅遊免費景點！ 中央公園「飛行美樂地」7大亮點 全國最長32M雙軌滑索、30M環形滑軌超好玩

udn走跳旅遊／商妮吃喝遊樂 台中旅遊免費景點/台中親子景點/台中好玩公園~中央公園最新完工的飛行美樂地好好玩！全國最長32M雙軌滑索、大型飛碟攀爬架溜滑梯、30M環形滑軌、15M滑軌設施、

炸雞滿到蓋不起來！誇張系「80元炸雞滷肉飯」大爆紅　超高CP值「大碗滷肉飯+半熟蛋」排隊150分鐘也甘願

誇張系銅板美食！台中這間排隊美食在近期引發話題，爆紅「炸雞滷肉飯」只要80元，就能吃到滿滿香酥炸雞與開胃滷肉飯，還附有一顆半熟蛋和飲料，堪稱最強CP值王者。...

台中「海南雞飯天花板」超強回歸！全新店面，多了超多意想不到的創意料理

udn走跳美食／糖糖 有著海南雞飯天花板的安迪私廚回來啦！位在台中北區的討海人安迪私廚是安迪私廚老闆身體康復後開的新店，這次以馬來西亞創意料理為主，不只能吃到海南雞飯，還有多道讓你意想不到的創意

大人小孩都愛的免費景點！共融公園好好玩 三層樓高溜滑梯你敢挑戰嗎？

udn走跳旅遊／Kiwi 員林親子景點來這遊玩，員林市免費景點三和公園鄰近崇實高工附近，打造停車場、公園、里民活動、日照中心，結合第一座四合一公園，從小到老都能玩耍～無障礙空間、路平緩好推、如廁

鄒族歌舞與高山茶席 探索阿里山的文化底蘊

在阿里山森林鐵路─「福森號」的遊程中，十字路站的鄒族迎賓歌舞，是一段振奮人心、能讓遊客一起起身舞動的演出。而來到水社寮車站跟著專業茶師們一起細品高山茶，又是另一番平心靜氣的「一期一會」了。

台中人喝酒聚會新選擇！重慶麻辣烤串、香麻小龍蝦下酒首選

台中人喝酒新去處！2025年新開幕的【玖樓重慶麻辣烤串】將重慶麻辣烤串、小龍蝦帶到熱鬧的台中市區，搭配創意度滿分的調酒，盡情享受美酒與美食的激烈碰撞！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。