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八仙山櫻花迎春盛放 賞櫻森呼吸之旅正美好

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親水區周邊櫻花盛開。　圖：八仙山國家森林遊樂區／提供
親水區周邊櫻花盛開。　圖：八仙山國家森林遊樂區／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】年假期間一波好天氣，八仙山國家森林遊樂區迎來初春盛開的山櫻花，點點緋紅的櫻花已攀上枝枒，在層層繽紛花色的堆疊下，交織成夢幻的美景。搭配友善的天籟步道、十文溪景觀及親水設施，快來八仙山享受一場賞櫻森呼吸之旅吧！

▲遊客中心前櫻花照。　圖：八仙山國家森林遊樂區／提供
▲遊客中心前櫻花照。　圖：八仙山國家森林遊樂區／提供

八仙山國家森林遊樂區位於谷關地區，為中部地區的賞櫻秘境，受到前幾波寒流的影響，天氣暖和後，園區內的山櫻花已盛大綻放。漫步於園區中，隨處可見到夢幻的粉紅花朵。從收費站進入，沿著八仙山林道兩旁的櫻花盛開迎賓，遊客中心及親水區周邊、小櫻花林等多處景點的櫻花，也燦爛盛開。

▲花與冠羽畫眉的美麗邂逅。　圖：八仙山國家森林遊樂區／提供
▲花與冠羽畫眉的美麗邂逅。　圖：八仙山國家森林遊樂區／提供

農業部林業及自然保育署（簡稱林業保育署）台中分署特別推薦賞櫻秘境－小櫻花林，襯著歷史場景的運材火車及鐵軌，另有一番風情，民眾可以在櫻花樹下駐足，盡情的深呼吸，還可發現冠羽畫眉、白耳畫眉、赤腹山雀與紅嘴黑鵯等山鳥成群結隊於樹林間流連穿梭的畫面，此起彼落的鳥鳴聲，彷彿在演奏著交響樂，感受森林溫暖的陽光及視覺與聽覺的雙重享受。

▲八仙山佳保台火車意象櫻花盛開。　圖：八仙山國家森林遊樂區／提供
▲八仙山佳保台火車意象櫻花盛開。　圖：八仙山國家森林遊樂區／提供

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