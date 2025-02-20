快訊

汪小菲搭機抵台！被問來台原因不發一語 十指緊扣現任妻子

柯爸訃聞曝光！柯文哲兄弟聯名追思 告別式細節公開

土城2歲童疑遭虐送醫插管 媽媽竟是國小代理師…校方緊急停職

台中神岡新爆點！春日最美橘紅色花海 炮仗花花瀑震撼登場

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：ariel_apple419
▲圖片來源：ariel_apple419


位於台中神岡區的【神岡溪頭福德祠】，最近迎來了一個期間限定的浪漫景點——炮仗花花瀑。這片美麗的橘紅色花海，像瀑布一般從山坡傾瀉而下，形成了壯麗的景觀，彷彿大自然的畫筆將這片天地勾勒得如此繽紛。無論是攝影愛好者，還是喜歡大自然的旅客，都會在這裡發現不一樣的美。


▲圖片來源：ariel_apple419
▲圖片來源：ariel_apple419


近距離感受花海的震撼美


炮仗花花瀑的美，不僅僅是遠觀的壯麗，走進花海中，你能近距離感受那份繽紛的色彩與生命力。橘紅色的花朵在微風中搖曳，猶如一條活生生的彩帶，瀑布般的花序把整片山坡點綴得五光十色。這裡無疑是拍攝春日花景的理想之地，近距離的合照能將花朵的細膩與美麗捕捉得淋漓盡致。


▲圖片來源：ariel_apple419
▲圖片來源：ariel_apple419


從不同角度展現美麗


若想拍出與眾不同的效果，不妨從不同的角度來挑戰自己。從側面拍攝，可以捕捉到花瀑在陽光下閃閃發光的美感，而廣角鏡頭則能將整個花海與福德祠的背景巧妙融合，展現出壯闊的景色。不管是哪一種拍攝方式，都能讓你留下獨特的春日回憶，成為你社交媒體上的爆款照片。


▲圖片來源：ariel_apple419
▲圖片來源：ariel_apple419


愛護環境，共同維護美麗景點


在欣賞這片美麗花海的同時，我們也要一起守護這片珍貴的自然資源。請不要亂丟垃圾，也避免隨意攀折花枝。保持環境的整潔，不僅能讓自己享受更好的賞花體驗，也能讓更多的遊客在未來來到這裡時，看到這片美麗的花瀑，感受到大自然的無限魅力。


▲圖片來源：ariel_apple419
▲圖片來源：ariel_apple419


【神岡溪頭福德祠炮仗花花瀑】無疑是今年春天最迷人的風景之一。無論是與家人朋友一同前來，還是單獨享受大自然的靜謐，這裡都能提供一個難忘的賞花經歷。趕快來這個新興的打卡熱點，拍下屬於你的春天回憶，讓這片美麗的花瀑成為你心中永恆的印象。


▲圖片來源：ariel_apple419
▲圖片來源：ariel_apple419


【神岡溪頭福德祠炮仗花花瀑】

賞花地點：可直接導航「神岡溪頭福德祠」

停車方式：路邊停車

※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀//「最美派出所」再現粉色浪漫！后里泰安櫻花夢幻綻放中！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

溪頭 花海 賞花

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

金橘花海免費拍！ 中南部８大春日「炮仗花」精選美景 「百尺炮仗花牆、橘紅喜氣花廊」延綿爆開

無心插柳！台南山上水道博物館現台版「薰衣草」紫花海

台南水道博物館意外的浪漫 冒出紫花霍香薊花海

賞櫻控注意！10大人氣賞櫻秘境 春天限定粉嫩花海拍不停

相關新聞

台中神岡新爆點！春日最美橘紅色花海 炮仗花花瀑震撼登場

想像一下，站在花海中，周圍是層層疊疊的炮仗花瀑，橘紅色的花朵猶如瀑布般傾瀉而下，美麗到讓人屏息。台中神岡的這片新景點，就是春天的完美詮釋。快來感受這份大自然的震撼吧！

不用人擠人！新社分駐所旁櫻花盛開 最新唯美打卡點等你來拍

走過路過，千萬別錯過！台中新社分駐所旁的櫻花樹，現在正值最美花期，微風吹拂間花瓣飄落，讓整條街道都染上粉嫩色彩，浪漫氛圍滿分！這麼美的景色，你還不來拍一波？

八仙山櫻花迎春盛放 賞櫻森呼吸之旅正美好

【旅奇傳媒/編輯部報導】年假期間一波好天氣，八仙山國家森林遊樂區迎來初春盛開的山櫻花，點點緋紅的櫻花已攀上枝枒，在層層繽紛花色的堆疊下，交織成夢幻的美景。搭配友善的天籟步道、十文溪景觀及親水設施，快來

早午餐控請收藏！台中北區「全日早午餐」推薦　「巴斯克乳酪蛋糕」一定要點

udn走跳美食／強生與小吠 開幕在2024.12月的冬天，就如同強生一樣是十二月火燙燙的寶寶。愛吃早午餐的我們、又愛義大利麵、又愛巴斯克乳酪蛋糕，老闆怎麼會知道我們都愛這些，直接集中開成一家

在日月潭看草間彌生！漢來日月行館「必看8件藝術品」

甫於2024年底正式亮相的「漢來日月行館」，以「藝術與生活共融」為核心理念，邀請知名設計師Daniel Wong聯合策展...

從市場擺攤做到有店面！ 台中黎明路30年老店「阿華鵝肉」 鵝肉鮮嫩份量多、鵝湯還可免費續

udn走跳美食／強生與小吠 台中南屯小吃美食推薦這家▸阿華鵝肉◂，在文心市場擺攤已經有30年的歷史，原本只能外帶、現在搬到黎明路二段上也有舒適內用區囉！ 阿華鵝肉新店面位在靠近五權西路的黎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。