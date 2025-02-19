不用人擠人！新社分駐所旁櫻花盛開 最新唯美打卡點等你來拍





2月是櫻花綻放的季節，台中新社地區的櫻花美景總是不容錯過，而這次又發現一處隱藏版打卡點！就在【東勢分局新社分駐所】旁，一棵滿開的櫻花樹驚艷路人，桃紅色的花朵繁茂綻放，在陽光映照下更顯嬌艷，成為春日裡最美的風景之一。





▲圖片來源：IG@dust._journey





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粉嫩櫻花搭配靜謐氛圍，秒變日系唯美場景





這處賞櫻秘境不像其他熱門景點人潮擁擠，反而顯得格外靜謐。櫻花樹恣意地綻放，枝頭掛滿層層疊疊的粉嫩花朵，微風拂過時，櫻花瓣輕輕飄落，地面上鋪滿了浪漫的花毯，讓整個場景彷彿來到日本街頭。搭配日式圍欄與復古建築，取景拍照時，不管是遠景還是特寫，都能輕鬆拍出夢幻唯美的畫面。





▲圖片來源：IG@dust._journey





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不只一棵！附近櫻花盛開，美景綿延





不只新社分駐所旁這棵櫻花樹吸睛，附近沿著道路兩側，也有多棵櫻花樹陸續綻放，形成一條粉紅色的櫻花走廊。這裡的櫻花樹大多高大茂盛，花開滿枝，微風輕拂時花瓣如雨飄落，讓人仿佛走進浪漫的粉色仙境。沿途漫步，無論是仰望盛開的花海，還是駐足拍照，都能感受到春天的詩意氛圍。





▲圖片來源：IG@dust._journey





目前【東勢分局新社分駐所】旁的櫻花已盛開，本週為最佳觀賞期。粉嫩與桃紅交織的花朵在枝頭搖曳，吸引不少賞花民眾駐足拍照。如果你想避開人潮，尋找一處靜謐又夢幻的櫻花景點，這裡絕對是最佳選擇！趁著花況正好，趕快帶上相機，捕捉屬於春天的浪漫櫻花風景吧！





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【東勢分局新社分駐所】

賞花地點：台中市新社區興社街二段28之3號（櫻花樹座標24.23551220301923, 120.80987049547976）

停車方式：路邊停車

※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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