台中人喝酒聚會新選擇！重慶麻辣烤串、香麻小龍蝦下酒首選





【玖樓重慶麻辣烤串】位於台中西區忠明南路上，於2025年2月正式開幕，憑藉著香辣過癮的重慶麻辣烤串、重慶麻辣小龍蝦深得饕客喜愛，餐點將重慶獨有的香辣滋味結合台灣在地風味，讓每一口都充滿獨特的辛辣與美味。









▲店門口便是烤串點餐處，不僅能看到新鮮的烤串品項，還能聞到陣陣香氣。









餐廳有著獨特的煙火氣息，工業風結合水泥風格設計的裝潢令人留下深刻印象，讓你在這裡不僅能品味美食，還能享受飛鏢娛樂，在這放鬆的氛圍中喝上一口調酒師精心調製的調酒，再配上美味的香辣美食，整體輕鬆又chill，聚會更有趣！適合與朋友、家人聚會或是辦理各種私人聚會。





▲走進店內映入眼簾的便是酒吧區，由專業度滿分的酒保親自為你服務，讓用餐體驗更加昇華。









▲店內區提供2人、4人、6人座位區。













為了維持餐點品質，品牌使用當日新鮮食材，並堅持現點現作，由多款辣椒、辛香料調配的獨家重慶風味更是餐點美味的關鍵，口味重現出重慶口味的麻度與辣勁，又融入台灣人的喜好減少油膩度，在現場熱鬧的用餐氛圍品嚐別具一格的美食佳餚，不論是喜歡特色烤串、香辣美食，或是想要享受美酒的饕客，【玖樓】都能滿足你挑剔的味蕾，不敢吃辣或是想淺嚐重慶口味，都能可以依個人口味調整辣度。













│重慶麻辣烤串





來到店內怎能錯過烤串呢?可以先在冷藏櫃挑選自己喜歡的品項，像是牛五花、牛肋條、雞腿等品項，韭菜、玉米、娃娃菜也是許多饕客的心頭好，還有台灣串燒店少見的牛油、蝦扯蛋等品項，並堅持現點現烤滋味更佳，口味完美呈現重慶烤串的香辣，搭配生啤或調酒簡直完美！









▲烤串放置在加熱台上，讓餐點美味不隨時間流失，可以放心一邊暢飲一邊品嚐重慶烤串的獨到之處。





│麻辣小龍蝦





嚴選來自澳洲優質小龍蝦，堅持選用活體新鮮配送，不使用冷藏冷凍的蝦，澳洲小龍蝦比起中國銷售的美國小龍蝦，蝦子尺寸更大、肉質也更加Q彈，一口咬下即感受到龍蝦獨有的彈牙口感，搭配重慶獨有香麻風味，讓人一試成主顧，配菜的年糕、蔬菜也充分吸收醬汁的風采，越吃越涮嘴！吃得差不多還能加入關廟麵，讓主菜搖身一變變成主食，吸飽醬汁的麵條辣度更加鮮明，嗜辣者可千萬別錯過如此美食！









覺得剝蝦太麻煩，貼心的店家還有提供桌邊剝蝦服務，讓饕客們只需專注品嚐眼前佳餚美酒即可！









│這魚好辣





鮮魚搭配品牌自製紅油與特製辣醬調味，色澤誘人、香氣十足，呈現出不同於重慶烤魚的風味，辣椒與辛香料的香味，挑逗著饕客的味蕾，入口時不會有過度燥辣的滋味，尾韻帶有魚肉本身的鮮甜，喜愛魚料理的饕客肯定要點上一份！









│麻辣撩雞





深受台灣人喜愛的川菜口水雞，以重慶口味呈現出更加鮮明的麻韻與辣感，與「這魚好辣」、「重慶烤串」香辣滋味有所不同，雞肉鮮美讓辣度更為溫和，細嫩口感越嚼越香，只想再來一杯美酒相佐！









│烈焰排骨





除了重慶美食外，泰國超夯的「烈焰排骨」這裡也能吃到，餐點上桌後還會點燃酒精用來炙燒排骨，排骨肉量相當厚實且能輕鬆脫骨，調味以檸檬為基底，清新宜人的酸味帶點些許辣韻，即便是不愛吃辣的人都能品嘗一番！









│調酒系列





※未滿18歲請勿飲酒；喝酒不開車，開車不喝酒。





除了美食與生啤外，可別忘了來杯調酒微醺一下，由專業酒保展露超凡的調酒創意，調配的誘人滋味挑逗著你我的味覺，新奇的搭配與擺盤方式，肯定要拿起手機狂拍！









「甜點系」調酒這裡也能喝到！「奶神」將竹葉青、玫瑰洛神花蜜、枇杷膏、檸檬，最後加上鮮奶油增添綿密感，富有奶香、果香、花香的滋味香甜順口深受女性消費者喜愛；茶酒系列是店內的一大招牌，「玖癮」古燻焦糖威士忌為基底，搭配鐵觀音茶、鐵觀音糖漿，佐以調酒冰淇淋，入喉先感受到鐵觀音特有的茶韻，尾韻帶股甜韻與穀物酒香；「紫觀音」又是另一種茶酒滋味，以鐵觀音琴酒為底，融合薰衣草糖漿、柳橙、莓果茶，鮮明的花香與果香讓酒品更加香甜順口；





「別逼我斷片」將高粱酒、油桃、柳橙、蜂蜜，與莓果茶調和成，高粱的辛辣味被香甜水果風味給中和，使得整體口味更加柔和；「花醉」是由伏特加、國寶茶、桂花糖調和而成的，茶味比起酒味較為明顯，看似簡單卻讓人留下深刻印象；氣勢十足的「玖龍鍋」則是以伏特加為基底，加入伯爵糖漿、蔓越莓汁、洛神蜜、檸檬汁、莓果茶，最後加入胡荽子、乾辣椒點綴其中，味道層次相當豐富，既繽紛又好拍，特別適合聚會時點上一鍋，與大家一同暢飲。





▲由左而右是奶神、玖癮、紫觀音、別逼我斷片、花醉、玖龍鍋。









【玖樓重慶麻辣烤串】提供另類的餐酒館體驗，在此不僅能享受到香辣過癮的重慶料理，每款餐點的都能呈現出不同層次的麻辣體驗，酒款也毫不含糊，充滿創意與巧思的特色調酒令人驚喜不斷，喜愛創意調酒、香辣美食的饕客們可別忘了來此嚐鮮看看囉！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康









【玖樓重慶麻辣烤串/燒烤/啤酒/飛鏢】

店家地址：台中市西區忠明南路229號

店家電話：0911233779

營業時間：18:00–02:30（週二公休）

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：https://bit.ly/41eGllF





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