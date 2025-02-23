快訊

經典賽／西班牙第2勝到手將中華隊送進驟死賽 對手是誰看今晚火力

經典賽／尼加拉瓜祭出「絕招」 交手中華隊無預警突換先發投手

放冷藏保存並非萬無一失 專家點名3種冰箱中最「危險」食物

台中人喝酒聚會新選擇！重慶麻辣烤串、香麻小龍蝦下酒首選

聯合新聞網／ ShareLife分享生活


【玖樓重慶麻辣烤串】位於台中西區忠明南路上，於2025年2月正式開幕，憑藉著香辣過癮的重慶麻辣烤串、重慶麻辣小龍蝦深得饕客喜愛，餐點將重慶獨有的香辣滋味結合台灣在地風味，讓每一口都充滿獨特的辛辣與美味。



▲店門口便是烤串點餐處，不僅能看到新鮮的烤串品項，還能聞到陣陣香氣。
▲店門口便是烤串點餐處，不僅能看到新鮮的烤串品項，還能聞到陣陣香氣。



餐廳有著獨特的煙火氣息，工業風結合水泥風格設計的裝潢令人留下深刻印象，讓你在這裡不僅能品味美食，還能享受飛鏢娛樂，在這放鬆的氛圍中喝上一口調酒師精心調製的調酒，再配上美味的香辣美食，整體輕鬆又chill，聚會更有趣！適合與朋友、家人聚會或是辦理各種私人聚會。


▲走進店內映入眼簾的便是酒吧區，由專業度滿分的酒保親自為你服務，讓用餐體驗更加昇華。
▲走進店內映入眼簾的便是酒吧區，由專業度滿分的酒保親自為你服務，讓用餐體驗更加昇華。



▲店內區提供2人、4人、6人座位區。
▲店內區提供2人、4人、6人座位區。




為了維持餐點品質，品牌使用當日新鮮食材，並堅持現點現作，由多款辣椒、辛香料調配的獨家重慶風味更是餐點美味的關鍵，口味重現出重慶口味的麻度與辣勁，又融入台灣人的喜好減少油膩度，在現場熱鬧的用餐氛圍品嚐別具一格的美食佳餚，不論是喜歡特色烤串、香辣美食，或是想要享受美酒的饕客，【玖樓】都能滿足你挑剔的味蕾，不敢吃辣或是想淺嚐重慶口味，都能可以依個人口味調整辣度。




│重慶麻辣烤串


來到店內怎能錯過烤串呢?可以先在冷藏櫃挑選自己喜歡的品項，像是牛五花、牛肋條、雞腿等品項，韭菜、玉米、娃娃菜也是許多饕客的心頭好，還有台灣串燒店少見的牛油、蝦扯蛋等品項，並堅持現點現烤滋味更佳，口味完美呈現重慶烤串的香辣，搭配生啤或調酒簡直完美！



▲烤串放置在加熱台上，讓餐點美味不隨時間流失，可以放心一邊暢飲一邊品嚐重慶烤串的獨到之處。
▲烤串放置在加熱台上，讓餐點美味不隨時間流失，可以放心一邊暢飲一邊品嚐重慶烤串的獨到之處。


│麻辣小龍蝦


嚴選來自澳洲優質小龍蝦，堅持選用活體新鮮配送，不使用冷藏冷凍的蝦，澳洲小龍蝦比起中國銷售的美國小龍蝦，蝦子尺寸更大、肉質也更加Q彈，一口咬下即感受到龍蝦獨有的彈牙口感，搭配重慶獨有香麻風味，讓人一試成主顧，配菜的年糕、蔬菜也充分吸收醬汁的風采，越吃越涮嘴！吃得差不多還能加入關廟麵，讓主菜搖身一變變成主食，吸飽醬汁的麵條辣度更加鮮明，嗜辣者可千萬別錯過如此美食！



覺得剝蝦太麻煩，貼心的店家還有提供桌邊剝蝦服務，讓饕客們只需專注品嚐眼前佳餚美酒即可！



│這魚好辣


鮮魚搭配品牌自製紅油與特製辣醬調味，色澤誘人、香氣十足，呈現出不同於重慶烤魚的風味，辣椒與辛香料的香味，挑逗著饕客的味蕾，入口時不會有過度燥辣的滋味，尾韻帶有魚肉本身的鮮甜，喜愛魚料理的饕客肯定要點上一份！



│麻辣撩雞


深受台灣人喜愛的川菜口水雞，以重慶口味呈現出更加鮮明的麻韻與辣感，與「這魚好辣」、「重慶烤串」香辣滋味有所不同，雞肉鮮美讓辣度更為溫和，細嫩口感越嚼越香，只想再來一杯美酒相佐！



│烈焰排骨


除了重慶美食外，泰國超夯的「烈焰排骨」這裡也能吃到，餐點上桌後還會點燃酒精用來炙燒排骨，排骨肉量相當厚實且能輕鬆脫骨，調味以檸檬為基底，清新宜人的酸味帶點些許辣韻，即便是不愛吃辣的人都能品嘗一番！



│調酒系列


※未滿18歲請勿飲酒；喝酒不開車，開車不喝酒。


除了美食與生啤外，可別忘了來杯調酒微醺一下，由專業酒保展露超凡的調酒創意，調配的誘人滋味挑逗著你我的味覺，新奇的搭配與擺盤方式，肯定要拿起手機狂拍！



「甜點系」調酒這裡也能喝到！「奶神」將竹葉青、玫瑰洛神花蜜、枇杷膏、檸檬，最後加上鮮奶油增添綿密感，富有奶香、果香、花香的滋味香甜順口深受女性消費者喜愛；茶酒系列是店內的一大招牌，「玖癮」古燻焦糖威士忌為基底，搭配鐵觀音茶、鐵觀音糖漿，佐以調酒冰淇淋，入喉先感受到鐵觀音特有的茶韻，尾韻帶股甜韻與穀物酒香；「紫觀音」又是另一種茶酒滋味，以鐵觀音琴酒為底，融合薰衣草糖漿、柳橙、莓果茶，鮮明的花香與果香讓酒品更加香甜順口；


「別逼我斷片」將高粱酒、油桃、柳橙、蜂蜜，與莓果茶調和成，高粱的辛辣味被香甜水果風味給中和，使得整體口味更加柔和；「花醉」是由伏特加、國寶茶、桂花糖調和而成的，茶味比起酒味較為明顯，看似簡單卻讓人留下深刻印象；氣勢十足的「玖龍鍋」則是以伏特加為基底，加入伯爵糖漿、蔓越莓汁、洛神蜜、檸檬汁、莓果茶，最後加入胡荽子、乾辣椒點綴其中，味道層次相當豐富，既繽紛又好拍，特別適合聚會時點上一鍋，與大家一同暢飲。


▲由左而右是奶神、玖癮、紫觀音、別逼我斷片、花醉、玖龍鍋。
▲由左而右是奶神、玖癮、紫觀音、別逼我斷片、花醉、玖龍鍋。



【玖樓重慶麻辣烤串】提供另類的餐酒館體驗，在此不僅能享受到香辣過癮的重慶料理，每款餐點的都能呈現出不同層次的麻辣體驗，酒款也毫不含糊，充滿創意與巧思的特色調酒令人驚喜不斷，喜愛創意調酒、香辣美食的饕客們可別忘了來此嚐鮮看看囉！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康



【玖樓重慶麻辣烤串/燒烤/啤酒/飛鏢】

店家地址：台中市西區忠明南路229號

店家電話：0911233779

營業時間：18:00–02:30（週二公休）

停車資訊：路邊停車

粉絲專頁：https://bit.ly/41eGllF


延伸閱讀//連續四年米其林肯定！台中職人日式無菜單 頂級饗宴此生必嚐

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

澳洲 饕客 龍蝦

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

濃郁「牡蠣湯頭」一口接一口！二屋牡蠣拉麵 引爆台北中山站美食熱潮

重慶最美媽媽！她28歲獨自擺攤為先心病兒籌款 意外走紅收近200萬捐助

重慶GDP超車廣州 躍升中國第四大經濟城市

重慶GDP超車廣州 成陸經濟第4大城

相關新聞

台中人喝酒聚會新選擇！重慶麻辣烤串、香麻小龍蝦下酒首選

台中人喝酒新去處！2025年新開幕的【玖樓重慶麻辣烤串】將重慶麻辣烤串、小龍蝦帶到熱鬧的台中市區，搭配創意度滿分的調酒，盡情享受美酒與美食的激烈碰撞！

吃得到瑞士薯餅囉！ 一中商圈「歐姆薯薯」早上九點多就賣完，沒預訂吃不到

udn走跳美食／糖糖 台中也吃得到瑞士薯餅囉～喜歡吃瑞士薯餅的朋友們快筆記！糖糖最近在一中商圈這邊挖到一間頗厲害的早餐店，這間位在台中北區的歐姆薯薯，主打招牌瑞士薯餅，常常九點多就賣完，沒預

女友秒淪陷！ 台中「秘境約會3景點」 巴黎街頭風咖啡廳、隱藏深山的日式庭園餐廳，約會氛圍滿分

台中一直以來都是浪漫約會的首選城市，這次要帶大家探索三大隱藏版台中秘境景點，讓你輕鬆規劃一場充滿驚喜的約會！無論是充滿異國情調的咖啡廳，還是深山中的靜謐庭園餐廳，每一個地方都能讓人感受到特別的氛圍，拍照打卡更是超級吸睛！彷彿置身巴黎街頭的咖啡廳、深入北屯大坑的山林秘境，無論你是情侶約會，還是與好友來一場放鬆心靈的小旅行都很適合，快一起來感受台中秘境景點的浪漫吧！

台中西屯深夜必吃！3家超豪華宵夜，從巷口路邊攤到頂級私房料理

你還在宵夜時間吃泡麵嗎？今天帶你探索台中西屯的隱藏版豪華宵夜，從平價滷味到高檔料理，這趟美食之旅絕對讓你垂涎欲滴！還有誰能拒絕滷味、壽司、湯包和燉飯的完美組合？讓我們一起解鎖最值得收藏的台中宵夜清單吧！

台中神岡新爆點！春日最美橘紅色花海 炮仗花花瀑震撼登場

想像一下，站在花海中，周圍是層層疊疊的炮仗花瀑，橘紅色的花朵猶如瀑布般傾瀉而下，美麗到讓人屏息。台中神岡的這片新景點，就是春天的完美詮釋。快來感受這份大自然的震撼吧！

不用人擠人！新社分駐所旁櫻花盛開 最新唯美打卡點等你來拍

走過路過，千萬別錯過！台中新社分駐所旁的櫻花樹，現在正值最美花期，微風吹拂間花瓣飄落，讓整條街道都染上粉嫩色彩，浪漫氛圍滿分！這麼美的景色，你還不來拍一波？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。