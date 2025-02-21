台中西屯深夜必吃！3家超豪華宵夜，從巷口路邊攤到頂級私房料理

你還在宵夜時間吃泡麵嗎？今天帶你探索台中西屯的隱藏版豪華宵夜，從平價滷味到高檔料理，這趟美食之旅絕對讓你垂涎欲滴！還有誰能拒絕滷味、壽司、湯包和燉飯的完美組合？讓我們一起解鎖最值得收藏的台中宵夜清單吧！

台中宵夜#1｜無二壽司

無二壽司｜平價精緻日本料理

深夜也能享受高級日料，生蠔、炙燒鮭魚肚必點！

無二壽司是台中壽司愛好者的心頭好！夜晚來到這裡，不僅能品嚐到令人驚艷的日本料理，還能感受到店家對食材的極致用心。招牌生蠔每顆飽滿多汁，比市面上常見的小蠔更加鮮甜，第一口就讓人驚艷。炙燒鮭魚肚的油脂香氣與入口即化的口感更是無法抗拒，而香蒜干貝櫛瓜燒則是將干貝的鮮美與櫛瓜的清甜完美融合。

圖/ReadyGo

店家資訊

地址：台中市北區漢口路三段25號

營業時間：每日 16:30–00:00

台中宵夜#2｜古猗園灌湯包

古猗園灌湯包｜湯包界的顛峰之作

咬下去爆汁！鮮蝦灌湯包 & 濃郁麻醬麵超過癮

如果你是湯包的忠實粉絲，那麼古猗園灌湯包絕對是你的必訪之地！這裡的鮮蝦灌湯包從外觀到內餡都堪稱完美，剛上桌的湯包冒著熱氣，每顆包子裡都是滿滿的蝦仁與湯汁，咬下去的瞬間，鮮甜的湯汁在口中爆發，豬肉的嫩滑與蝦仁的脆彈讓人直呼過癮。

圖/ReadyGo

除了湯包，店內的麻醬麵也不容錯過。濃郁的麻醬香氣與彈牙的麵條完美搭配，讓人越吃越上癮。不論是深夜與朋友聊個小天，還是簡單享受一場溫暖的宵夜，古猗園都能滿足你的需求。

店家資訊

地址：台中市西屯區漢口路一段71號

營業時間：週二至週六 17:00–01:00

台中宵夜#3｜酉食 YouShi

酉食 YouShi｜私房料理的極致享受

松露奶油麵疙瘩 & 蝦蝦燉飯，宵夜界的極致享受

酉食是宵夜界的隱藏寶藏，從入口開始就能感受到這家店的用心。松露奶油馬鈴薯麵疙瘩是店內的靈魂之作，濃郁的松露香氣與奶油醬汁緊緊包裹著每一顆麵疙瘩，口感綿密，令人欲罷不能。蝦蝦燉飯則以大火熬製的蝦膏醬汁調味，每一口都充滿了蝦子的鮮甜與米飯的香氣，讓人一口接一口停不下來。

圖/ReadyGo

如果想來點不一樣的，可以嘗試老闆特調的熱梅酒或茶梅酒。酒香濃郁又不過於強烈，搭配料理剛剛好。這裡無論是菜色還是氛圍，都會讓你感受到什麼叫做「宵夜中的極致享受」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

店家資訊

地址：台中市西屯區何厝街122號

營業時間：每日 18:00–01:00

延伸閱讀 >> 全台包棟住宿｜情侶、小家庭首選！精選七間 2~4 人也能獨享的私密度假空間！

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」