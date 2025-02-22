女友秒淪陷！ 台中「秘境約會3景點」 巴黎街頭風咖啡廳、隱藏深山的日式庭園餐廳，約會氛圍滿分

ReadyGo 短影音旅遊節目《RG特派員》，本集節目主持人：都粒

台中一直以來都是浪漫約會的首選城市，這次要帶大家探索三大隱藏版台中秘境景點，讓你輕鬆規劃一場充滿驚喜的約會！無論是充滿異國情調的咖啡廳，還是深山中的靜謐庭園餐廳，每一個地方都能讓人感受到特別的氛圍，拍照打卡更是超級吸睛！彷彿置身巴黎街頭的咖啡廳、深入北屯大坑的山林秘境，無論你是情侶約會，還是與好友來一場放鬆心靈的小旅行都很適合，快一起來感受台中秘境景點的浪漫吧！

台中約會景點推薦：Newsstand

Newsstand｜台中巴黎風咖啡廳

歐洲浪漫氛圍，彷彿置身巴黎街頭

如果你喜歡歐洲的浪漫氛圍，那麼台中這間全新開幕的「Newsstand」絕對是你的心頭好！以復古書報攤為設計靈感，整間店宛如將巴黎街頭的書報攤搬到台中西區，滿滿的歐洲風情令人陶醉。外觀是一個復古感十足的書報攤設計，搭配咖啡色與黑色的主調，陽光灑下時格外吸睛。店內空間雖然不大，但設計細膩，處處充滿巧思。牆上佈滿書報元素的裝飾，搭配 Lo-fi 音樂與黑膠唱片的播放，讓人一進門就沉浸在溫暖放鬆的氛圍中。趕快帶著你的另一伴來這裡，感受屬於你們的巴黎浪漫吧！

圖/ReadyGo

推薦餐點

這裡提供的甜點與飲品精緻又親民，價位落在 100 至 200 元間。特別推薦開心果蛋糕，細緻的口感與微甜的味道讓人一口接一口，再搭配一杯濃郁的歐洲茶，絕對讓你的味蕾大滿足。除了甜點，這裡的鹹食也很出色，開放式廚房讓你可以近距離欣賞料理的製作過程，視覺與味覺的雙重享受。

景點資訊

地址：台中市西區民權路 229 巷 21-3 號

營業時間：10:00-18:00

電話：03-799-0019

台中約會景點推薦：枯山円敷 YEN KARESAN

枯山円敷 YEN KARESAN｜隱藏深山的日式庭園餐廳

日式枯山水庭園，沉浸日系禪意時光

想來點不一樣的約會體驗嗎？帶另一伴來這裡就對了！這是台中質感咖啡品牌「YEN円」全新推出的日式庭園咖啡廳，由彰化「台灣銘園庭園美術館」精心設計，將傳統日式建築與枯山水庭園完美結合，打造出隱世秘境般的氛圍。位於台中北屯大坑的半山腰，隱身深山的一間景觀餐廳。進入大門，黑色系的圍牆、屋瓦與日式門簾彷彿將你瞬間帶到日本。餐廳本身是一棟黑色日式平房，內部裝潢簡約卻有質感，店內空間不大，但採完全預約制，每人低消 500 元，保證你的用餐體驗隱密而舒適。

圖/ReadyGo

推薦餐點

這裡的餐點選擇多元，包含沙拉、早午餐、排餐、燉飯、義大利麵，以及咖啡、茶飲和甜點。其中，限量的 「枯山庭園金箔午茶組」 是招牌亮點，精緻的甜點與高雅茶飲搭配金箔點綴，儼然是一場視覺與味覺的饗宴。軟殼蟹微辣奶香義大利麵裡面還有蟹管肉，來到日式庭園餐廳必點現泡茶，搭配最中餅是下午茶首選！

圖/ReadyGo

景點資訊

地址：台中市北屯區東山路二段 136 號

營業時間：週三～日 10:00-14:15 ; 15:00-19:15（週一二休）

電話：04-2239-4458

台中約會景點推薦：享自在

享自在｜台中最美落羽松秘境

湖畔落羽松林，沉浸大自然靜謐之美

說到台中適合約會的景點，這間一定要收藏啊！享自在位於台中北屯大坑，擁有台中最美的水上落羽松秘境，搭配多元的餐飲選擇與生態體驗，無論是情侶約會還是親子出遊都適合。園區佔地遼闊，設有四間特色餐廳，包括鹿寮、澄石蔬食、松韻和歲月鍋物，每間餐廳都有獨特風格，可以滿足不同口味的需求。除此之外，還有生態魚池、餵魚區和動物互動體驗區，讓人可以徹底放鬆。園區設有大型停車場，入園門票每人 100 元，還可折抵餐廳消費 50 元，非常划算！此外，園區內還有提供森林住宿，想要深度旅遊也是沒問題！

圖/ReadyGo

推薦餐點

其中最受歡迎的餐廳之一是歲月鍋物，平日提供火鍋套餐，假日則有自助吧吃到飽。火鍋湯頭濃郁，食材新鮮豐富，無論是海鮮還是肉類都令人驚喜。而素食愛好者可以選擇澄石蔬食，清新的蔬食料理讓人感受到滿滿誠意。另外也有玻璃屋咖啡廳，來到這裡不妨帶另一伴到玻璃屋裡喝杯咖啡，是不是超浪漫～

圖/ReadyGo

景點資訊

地址：台中市北屯區東山路二段民興巷民興路 207-5 號

營業時間：10:00-18:00

電話：04-2239-3129

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