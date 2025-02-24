台中「海南雞飯天花板」超強回歸！全新店面，多了超多意想不到的創意料理

有著海南雞飯天花板的安迪私廚回來啦！位在台中北區的討海人安迪私廚是安迪私廚老闆身體康復後開的新店，這次以馬來西亞創意料理為主，不只能吃到海南雞飯，還有多道讓你意想不到的創意料理，營業時間從中午到晚上七、八點，中間不休息，下午也吃得到。

討海人安迪私廚位置

討海人安迪私廚新店面位在台中北區中華路上，靠近太平路，距離太平國小、一中商圈不遠，除了路邊停車格，附近也有收費停車場，步行過來只要五分鐘。

去過之前討海人安迪私廚的舊店應該對這幅壁畫不陌生，充滿懷舊氛圍。

討海人安迪私廚環境

比起之前舊店，討海人安迪私廚新店面空間更加寬敞，燈光明亮，座位數多，用餐起來更加舒適，醬料區還有特製生辣椒、參巴辣醬可以搭配享用。

安迪海南雞 單點 200元

討海人安迪私廚的海南雞是糖糖目前吃過心目中的第一名海南雞，之前聽到老闆因為身體狀況要停業覺得難過，現在又可以吃到真是太開心啦。

除了海南雞飯，也可以單點海南雞，單點價格稍高，不過份量很實在，以整隻雞腿入料，老闆還貼心去骨，以豆芽菜及番茄鋪底，再淋上特製蔥鹽醬，肉質超級嫩，外皮也超Q彈，吃完一份會讓你意猶未盡還想再來一份。

冬蔭功炒飯 250元

一般冬蔭功的口味都是有湯的居多，像是火鍋湯底、湯麵或冬蔭功湯等，沒想到在討海人安迪私廚可以吃到冬蔭功炒飯，採用香Q泰國米，待配特製冬蔭功醬下去炒製，裡頭還有香茅、檸檬葉、雞肉、鳳梨、透抽、鮮蝦等豐富配料，米飯粒粒分明，吃起來帶有鍋氣香超好吃。

點炒飯還會附上主廚例湯，今天喝到的是蘿蔔湯，湯頭清甜，蘿蔔很燉煮的很軟嫩好吃。

福建炒米粉麵 260元

接下來這道福建炒米粉麵也是店裡頭的人氣招牌，是偏湯汁比較多的濕炒方式，採用黃麵及米粉，加入馬來西亞甜醬油爆炒入味，一樣帶有鍋氣香，裡頭配料可豐富了，有油菜、鮮蝦、豬肝、雞肉、炸鱸魚，搭配紅蔥頭酥，整體吃起來鹹香迷人，糖糖超喜歡裡頭的炸鱸魚，外皮香酥，肉質細嫩鮮甜。

嫩雞鮮蝦河粉湯 250元

冷冷的冬天，來碗暖呼呼的河粉湯超讚，湯頭採用蝦殼炒香，加上雞骨、大骨下去熬煮，裡頭搭配手工去殼白蝦、炸鱸魚及雞腿肉，湯頭香濃，帶有濃郁的蝦味。

河粉是偏寬的河粉，吃起來超Q彈，吸附著濃濃的蝦味，裡頭的炸鱸魚跟雞腿肉也超好吃。

今日特餐咖喱黑鯧飯 350元 +太陽蛋 25元

接下來這道咖喱黑鯧飯是隱藏版料理，不是天天都能吃得到，採用當天新鮮採買的黑鯧，搭配辛香料下去熬製而成的南洋咖哩，咖哩醬比較偏湯汁的感覺，裡頭除了主角黑鯧，還有茄子、長豆、番茄等。

咖哩飯的米飯是另外盛裝，採用泰國香米，糖糖還額外加購了太陽蛋，將咖哩醬汁加入香米飯，讓人一口接一口。

KAYA咖椰吐司 60元

馬來西亞道地的咖椰吐司，在討海人安迪私廚也吃得到，將吐司兩面烤至微微焦香，接著抹上咖椰醬，再夾入奶油，甜度不會太甜膩，搭配鹹奶油享用，多了一股奶油的淡淡鹹香，熱熱吃超好吃。

ROJAK水果羅吔 150元

這道ROJAK水果羅吔是馬來西亞常見的水果沙拉，裡頭有老油條、芭樂、芒果青、木薯、大黃瓜、蓮霧、小番茄等，淋上特製蝦膏麥芽、花生及蝦米，還沒入口就聞到濃濃的蝦味撲鼻而來，鹹甜交織，口味還蠻特別的。

魚鱗凍 85元

這道魚鱗凍也好特別，糖糖第一次看到，採用海鱸魚的魚鱗製作而成，加上香茅、香蘭葉去腥，裡頭還添加了桂圓及枸杞，吃起來就像果凍很Q嫩，甜甜的無腥味。

南洋咖啡 90元／凍檸茶 60元

南洋咖啡採用馬來西亞檳城新文記咖啡豆，加入奶水及煉乳，上頭還有一層特製奶泡，咖啡喝起來香甜不膩，另一杯凍檸茶是採用一整顆新鮮屏東檸檬下去鮮榨，搭配紅茶，茶香中交織著檸檬的微酸微甜，清爽又解膩。

喜愛安迪私廚海南雞飯的朋友，快來安迪老闆的新店討海人安迪私廚，除了好吃必點的海南雞飯，還有多道馬來西亞創意料理，像是福建炒米粉麵、冬蔭功炒飯、黑鯧咖哩飯糖糖都很推薦，還有少見的道地甜點魚鱗凍、ROJAK水果羅吔等，下午不休息，喜歡吃馬來西亞料理的朋友一定要來試試。

電話：04-22025581

地址：台中市北區中華路二段102號

時間：週二到四12:30~19:00；週五、六12:30~20:00；週日、一店休（不定期公休）

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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