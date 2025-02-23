吃得到瑞士薯餅囉！ 一中商圈「歐姆薯薯」早上九點多就賣完，沒預訂吃不到

台中也吃得到瑞士薯餅囉～喜歡吃瑞士薯餅的朋友們快筆記！糖糖最近在一中商圈這邊挖到一間頗厲害的早餐店，這間位在台中北區的歐姆薯薯，主打招牌瑞士薯餅，常常九點多就賣完，沒預訂吃不到，除了招牌瑞士薯餅，還有蛋餅、歐姆蛋也是人氣必點。

歐姆薯薯位置

歐姆薯薯位在台中北區雙十路上，就在台中孔廟的對面，一中商圈的外圍，距離台中體院、歷史建築臺中放送局不遠。

歐姆薯薯環境

歐姆薯薯的店面不大間，座位數有限，人多客滿時顯得擁擠些，不管平假日生意都很好，也是附近學生們的愛店。

歐姆薯薯菜單

歐姆薯薯除了招牌瑞士薯餅，還有歐姆蛋、蛋餅、吐司、漢堡、麵食、小點心、飲品等。

金沙鹹蛋瑞士薯餅 53元

撲空了三次，終於讓糖糖吃到歐姆薯薯的瑞士薯餅啦！口味非常多可以選，都是主廚精心嚴選的風味粉來調味，糖糖點了店家推薦的兩個口味，分別是金沙鹹蛋及酸奶洋蔥，比較偏黃色是金沙鹹蛋口味。

酸奶洋蔥瑞士薯餅 53元

比較偏白色是酸奶洋蔥口味，瑞士薯餅的口味都是撒粉調味，採用新鮮馬鈴薯，每日手工現刨做成餅狀，現點現炸。

外皮炸至金黃酥脆的模樣，裡頭是由一絲一絲的馬鈴薯絲所組成，吃起來相當酥脆，馬鈴薯香氣也很迷人，整體吃起來不會太過油膩，酸奶洋蔥口味吃起來很像洋芋片的味道，另一金沙鹹蛋也不錯，鹹香迷人很涮嘴。

手炒洋蔥蘑菇歐姆蛋燒 55元

除了招牌瑞士薯餅，糖糖還點了人氣歐姆蛋燒，口味選了手炒洋蔥蘑菇，滑嫩的歐姆蛋中，內餡超飽滿，鹹香十足，濃濃的蕈菇味交織著洋蔥的清甜，好吃。

喜歡吃瑞士薯餅的朋友，這間位在北區的歐姆薯薯你一定要筆記，採用新鮮馬鈴薯，每日手刨現做，每日限量供應，想吃的朋友建議提前預訂，現場直接來不一定得到哦。

電話：04-22290503

地址：台中市北區雙十路二段47-6號

時間：平日06:30~13:30；假日07:00~14:00

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」