快訊

陸戰隊改革仿效美軍MLR 國軍有這個本錢戰術調整嗎？

經典賽／大聯盟發文盛讚！宋晟睿15秒狂飆場內全壘打 寫台灣歷史

去年除00878外其餘帳面皆負！小師傅：00919、00929、00713獲利陸續轉正

吃得到瑞士薯餅囉！ 一中商圈「歐姆薯薯」早上九點多就賣完，沒預訂吃不到

糖糖's 享食生活／ 文、圖／糖糖

udn走跳美食／糖糖

台中也吃得到瑞士薯餅囉～喜歡吃瑞士薯餅的朋友們快筆記！糖糖最近在一中商圈這邊挖到一間頗厲害的早餐店，這間位在台中北區的歐姆薯薯，主打招牌瑞士薯餅，常常九點多就賣完，沒預訂吃不到，除了招牌瑞士薯餅，還有蛋餅、歐姆蛋也是人氣必點。

歐姆薯薯位置

歐姆薯薯位在台中北區雙十路上，就在台中孔廟的對面，一中商圈的外圍，距離台中體院、歷史建築臺中放送局不遠。

歐姆薯薯環境

歐姆薯薯的店面不大間，座位數有限，人多客滿時顯得擁擠些，不管平假日生意都很好，也是附近學生們的愛店。

歐姆薯薯菜單

歐姆薯薯除了招牌瑞士薯餅，還有歐姆蛋、蛋餅、吐司漢堡、麵食、小點心、飲品等。

金沙鹹蛋瑞士薯餅 53元

撲空了三次，終於讓糖糖吃到歐姆薯薯的瑞士薯餅啦！口味非常多可以選，都是主廚精心嚴選的風味粉來調味，糖糖點了店家推薦的兩個口味，分別是金沙鹹蛋及酸奶洋蔥，比較偏黃色是金沙鹹蛋口味。

酸奶洋蔥瑞士薯餅 53元

比較偏白色是酸奶洋蔥口味，瑞士薯餅的口味都是撒粉調味，採用新鮮馬鈴薯，每日手工現刨做成餅狀，現點現炸。

外皮炸至金黃酥脆的模樣，裡頭是由一絲一絲的馬鈴薯絲所組成，吃起來相當酥脆，馬鈴薯香氣也很迷人，整體吃起來不會太過油膩，酸奶洋蔥口味吃起來很像洋芋片的味道，另一金沙鹹蛋也不錯，鹹香迷人很涮嘴。

手炒洋蔥蘑菇歐姆蛋燒 55元

除了招牌瑞士薯餅，糖糖還點了人氣歐姆蛋燒，口味選了手炒洋蔥蘑菇，滑嫩的歐姆蛋中，內餡超飽滿，鹹香十足，濃濃的蕈菇味交織著洋蔥的清甜，好吃。

喜歡吃瑞士薯餅的朋友，這間位在北區的歐姆薯薯你一定要筆記，採用新鮮馬鈴薯，每日手刨現做，每日限量供應，想吃的朋友建議提前預訂，現場直接來不一定得到哦。

歐姆薯薯·早餐

電話：04-22290503

地址：台中市北區雙十路二段47-6號

時間：平日06:30~13:30；假日07:00~14:00

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

台中美食 吐司 早餐 漢堡 瑞士 蛋餅

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

吃得到瑞士薯餅囉！ 一中商圈「歐姆薯薯」早上九點多就賣完，沒預訂吃不到

udn走跳美食／糖糖 台中也吃得到瑞士薯餅囉～喜歡吃瑞士薯餅的朋友們快筆記！糖糖最近在一中商圈這邊挖到一間頗厲害的早餐店，這間位在台中北區的歐姆薯薯，主打招牌瑞士薯餅，常常九點多就賣完，沒預

女友秒淪陷！ 台中「秘境約會3景點」 巴黎街頭風咖啡廳、隱藏深山的日式庭園餐廳，約會氛圍滿分

台中一直以來都是浪漫約會的首選城市，這次要帶大家探索三大隱藏版台中秘境景點，讓你輕鬆規劃一場充滿驚喜的約會！無論是充滿異國情調的咖啡廳，還是深山中的靜謐庭園餐廳，每一個地方都能讓人感受到特別的氛圍，拍照打卡更是超級吸睛！彷彿置身巴黎街頭的咖啡廳、深入北屯大坑的山林秘境，無論你是情侶約會，還是與好友來一場放鬆心靈的小旅行都很適合，快一起來感受台中秘境景點的浪漫吧！

台中西屯深夜必吃！3家超豪華宵夜，從巷口路邊攤到頂級私房料理

你還在宵夜時間吃泡麵嗎？今天帶你探索台中西屯的隱藏版豪華宵夜，從平價滷味到高檔料理，這趟美食之旅絕對讓你垂涎欲滴！還有誰能拒絕滷味、壽司、湯包和燉飯的完美組合？讓我們一起解鎖最值得收藏的台中宵夜清單吧！

台中神岡新爆點！春日最美橘紅色花海 炮仗花花瀑震撼登場

想像一下，站在花海中，周圍是層層疊疊的炮仗花瀑，橘紅色的花朵猶如瀑布般傾瀉而下，美麗到讓人屏息。台中神岡的這片新景點，就是春天的完美詮釋。快來感受這份大自然的震撼吧！

不用人擠人！新社分駐所旁櫻花盛開 最新唯美打卡點等你來拍

走過路過，千萬別錯過！台中新社分駐所旁的櫻花樹，現在正值最美花期，微風吹拂間花瓣飄落，讓整條街道都染上粉嫩色彩，浪漫氛圍滿分！這麼美的景色，你還不來拍一波？

八仙山櫻花迎春盛放 賞櫻森呼吸之旅正美好

【旅奇傳媒/編輯部報導】年假期間一波好天氣，八仙山國家森林遊樂區迎來初春盛開的山櫻花，點點緋紅的櫻花已攀上枝枒，在層層繽紛花色的堆疊下，交織成夢幻的美景。搭配友善的天籟步道、十文溪景觀及親水設施，快來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。