2025日月潭櫻花季 粉紅花海2月初浪漫登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025「日月潭櫻花季」，二月初將浪漫來襲，各項精彩活動從02/03開始持續到03/09。日月潭兩大賞櫻勝地九族文化村與國立暨南國際大學，也將舉辦多場賞櫻體驗、櫻花茶會、餐桌饗宴、音樂歌舞表演、野餐、市集等活動，一起來日月潭感受粉紅花海的浪漫。

▲相約2025日月潭櫻花季，走進南投感受繽紛春色。 圖：日月潭風景區管理處／提供

隨著櫻花季節的腳步逼近，粉嫩櫻花也將陸續綻放，九族文化村、國立暨南國際大學、伊達邵親水步道、慈恩塔步道、金龍山步道、石佛公園、魚池鄉香茶巷、魚池鄉有水巷、信義鄉光復巷等賞櫻景點，預計從2月初開始陸續綻放，屆時粉嫩色系配上藍天綠地，猶如大自然的繽紛畫布，氛圍讓人心曠神怡。

▲九族文化村擁有「台灣雪櫻、八重櫻、富士櫻」不同品種櫻花，種植數量超過5千株。 圖：九族文化村／提供

九族文化村擁有「台灣雪櫻、八重櫻、富士櫻」三種不同品種的櫻花，種植數量超過5千株，堪稱台灣最大的賞櫻盛會，搭乘日月潭纜車俯瞰櫻花海，更是迎接春天最有儀式感受的選擇！

今年的櫻花祭也推出相當豐富的系列活動，台灣第一夜櫻活動（02/03~03/02），可領取免費燈籠跟著大祭師及舞者一起巡遊賞夜櫻，加上夜舞祭、櫻花鄉情民歌、太鼓迎春、YOSAKI 舞蹈快閃等表演，活動精彩可期！另有櫻花市集（01/29-03/09）、台日詠櫻踩街行（02/09）、櫻花茶會（02/14、03/07）、櫻花餐桌饗宴（02/15）、「文學與咖啡茶的對談」（02/22）及小農市集（02/28-03/02）等活動。

▲暨南大學櫻花季活動包含櫻花茶席、咖啡體驗、民歌演唱。 圖：暨南大學／提供

暨南大學的櫻花季活動也非常精彩，有櫻花茶席（02/6、15、16、22、23）、咖啡體驗（02/15、16、22、23）及民歌演唱（02/22、23）等活動，邀請大家在櫻花樹下品好茶、喝咖啡、賞櫻花，感受視覺與味覺的滿足及療癒心靈的饗宴。另有 oloo 漫慢嚕來賞櫻活動（02/6、15、16、22、23），漫遊於櫻花花海，享受春日野餐的粉色浪漫，細品暨大春日之美。

▲暨南大學櫻花綻放，美景紛呈。 圖：暨南大學／提供

另有許多由在地業者推出各式精彩體驗活動，「櫻花 SUP 酷啦！」日月潭月牙灣絕美秘境賞櫻。「親清日月潭－櫻櫻沒袋子」領騎導覽最美單車步道，再由專業教練帶您立槳撿廢，還有專屬餐點。

「半日調茶賞櫻小旅行」茶園走讀了解茶園生態，手作體驗調配出屬於自己的配方茶。 日月潭風景區管理處也攜手在地店家業者，推出多種櫻花季限定優惠，滿足賞櫻客食宿遊購行等方面需求，讓賞櫻活動不僅好看，且好吃又好玩！更多活動詳情與資訊，請參閱「2025日月潭櫻花季」官網與「日月潭國家風景區管理處」Facebook粉絲專頁。這場屬於春天的浪漫即將展開，趕快規劃你的日月潭賞櫻行程吧！

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