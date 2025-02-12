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九族櫻花季開跑！6000棵櫻花綻放x浪漫夜櫻 讓你從早拍到晚

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@dust._journey （往年照片）
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每年到了2月份，九族文化村都成為無數櫻花愛好者的夢幻聖地。今年【2025年九族櫻花祭】再次盛大登場，園區內栽種約6000棵櫻花已經在慢慢綻放出絢麗的花朵，讓人一進園就彷彿步入粉色的夢境。今年的櫻花祭從2/3開始，為期長達一個月，將至3/9結束，正是賞花的最佳時機。無論是日間的櫻花觀賞，還是夜晚的燈光秀，九族文化村都能帶來一場視覺與感官的雙重盛宴。


▲圖片來源：IG@dust._journey （往年照片）
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百花齊放的櫻花海


九族文化村內的櫻花種類繁多，從山櫻花、枝垂櫻、八重櫻，到台灣雪櫻、吉野櫻、富士櫻等，色彩與形態各異，無論是粉嫩的花瓣，還是垂掛的枝條，都勾畫出春天最美的景致。這些櫻花樹從冬末春初開始綻放，層層遞進，讓遊客可以在這段時間內欣賞到不同品種的櫻花逐漸盛開。目前，山櫻花和枝垂櫻已經進入盛開期，台灣雪櫻也已花開2、3成，八重櫻也開始顯現花苞，後續將有吉野櫻和富士櫻接力登場。這片櫻花海的美麗，將持續到3月9日，讓所有來到這裡的遊客都能沉醉在浪漫的花海中。


▲圖片來源：IG@dust._journey （往年照片）
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▲圖片來源：IG@dust._journey （往年照片）
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夜櫻浪漫之夜


今年的櫻花祭為了讓民眾有更多元的賞櫻體驗，九族文化村延長了營業時間至晚上7:30，並在每天下午5:30舉行的點燈儀式後開放夜櫻活動。隨著燈籠的點亮，整個櫻花園區將被柔和的燈光裝點，夜晚的櫻花如夢如幻，營造出浪漫而神秘的氛圍。在夜櫻活動期間，遊客還可以提著免費燈籠，在櫻花樹間漫步，感受春夜的靜謐美好。燈籠每晚限量200個，送完為止，讓這場獨特的夜櫻體驗更具限時魅力。


▲圖片來源：IG@dust._journey （往年照片）
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▲圖片來源：IG@dust._journey （往年照片）
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搭乘纜車，賞櫻更盡興


為了讓遊客的賞花之旅更加完美，九族文化村還特別延長了日月潭纜車的開放時間，直到下午5:30，遊客可以搭乘纜車俯瞰九族文化村的櫻花美景，讓美麗的風景盡收眼底。這樣的體驗不僅能讓你從不同的角度欣賞到櫻花的美，也讓遊玩過程變得更加輕鬆與愉快。


▲圖片來源：IG@dust._journey （往年照片）
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櫻花祭25周年，見證經典


作為九族文化村的年度盛事，櫻花祭今年邁入第25周年，無論是長期的櫻花栽種傳承，還是園區內的櫻花文化活動，都讓九族文化村成為台灣最具代表性的賞櫻景點之一。每年春季，來自四面八方的遊客都蜂擁而至，與家人朋友一同徜徉在櫻花林中，享受春天的氣息。這樣的美景和氛圍，每年都讓人期待不已。


▲圖片來源：IG@dust._journey （往年照片）
▲圖片來源：IG@dust._journey （往年照片）


目前園區內的花況雖尚未到全面盛開之期，但也漸漸有不少櫻花搶先綻放，建議前往文化村之前可以先到官網查詢最新花況！如果你還在猶豫是否要來，不妨趕快規劃你的賞櫻之旅，親自來到九族文化村，感受這片櫻花海的浪漫與美麗吧！


▲圖片來源：IG@dust._journey （往年照片）
▲圖片來源：IG@dust._journey （往年照片）


【2025年九族櫻花祭】

活動時間：2025/2/3-2025/3/9

活動地點：九族文化村

收費方式：$980/成人票 ；$880學生票

※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀//2025暨大櫻花季開跑！3000棵櫻花齊放 浪漫奇蹟不用飛日本！

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