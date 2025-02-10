彰化不只有爌肉飯很強！這間銅板美食「8顆紅油抄手」只要40元 跟著在地人吃「現包抄手+靈魂醬料」太絕了

銅板價寶藏美食快存！漲聲頻響，這間招牌以「紅油抄手」為名的在地美食仍能用銅板價買到樸實好味道，不論是主推的現包抄手還是各式湯類，都是50元有找，因而被許多網友讚「好吃又便宜」。

圖／IG@mirumo0201授權

彰化員林這間「柳家紅油抄手」飄香吸引不少人光顧，招牌「紅油抄手」小份8顆只要40元，每顆抄手都是手工現包，皮薄但不失彈性，搭配由麻油、白醋、花椒粉、甜醬油與蒜泥製成的獨門醬料，讓人一顆接著一顆吃；湯品部分像是豆腐湯、魚丸湯也都超便宜，20元一碗，特別是「豆腐湯」能吃到兩大塊豆腐，CP值很高。

圖／IG@mirumo0201授權

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雖然在Google評價不一，但在口味上來說，大多都是「超級好吃」、「抄手大顆」、「會懷念這個味道」等好評，還有人敲碗希望店家加賣生的抄手，能夠方便買回去慢慢吃。

圖／摘自Google地圖（網友Karen Lin分享）

柳家紅油抄手

地址：彰化縣員林市中正路298號

營業時間：9:30-1:00