網路討論度破表！中台灣元宵燈會 全區「9大主題燈區」閃耀登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025「中台灣元宵燈會」02/08起在台中中央公園盛大登場！台中市政府02/06晚間已進行全區試燈，園區打造9大主題燈區、超過百組燈組共創的璀璨燈海。近日網路討論度超夯、全國唯一會「蛇（踅）」出來的主燈兩側即圍滿群眾，邀您一同感受「女媧」主燈凌空降臨的魅力與震撼！

臺中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）局長陳美秀表示，中台灣元宵燈會是全台最大的單一場域燈會，自2023年移師中央公園舉辦以來，各方好評連連，以占地15公頃的公園地貌、水陸空串聯的科技佈景，讓傳統花燈工藝有更豐富、新穎的呈現。

▲觀旅局「城市綠洲」燈區詩意述說台中山海屯城的故事。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

適逢「中台灣元宵燈會」屆滿25週年，今年的主燈展演更登峰造極，不僅是全台首座擬人化移動式展演主燈，更結合燈光、音效、表演藝術與 AR 擴增實境，營造出奇幻感與震撼感十足的沉浸式環境劇場！當高達12公尺、長達20公尺，栩栩如生的「女媧」在夜空中發出微光緩慢前移，轉身環顧大地、抬手賜福眾生，寓意在2025一起「蛇（實）現幸福」，圍觀群眾無不驚嘆：「來到現場真好看！」

陳局長進一步指出，此次燈會歷經市府跨局處、逾半年精心籌辦，由觀旅局、建設局、農業局、教育局及民政局等5個機關合作打造9大亮點主題燈區，每一區都有獨特的創意及趣味，好逛、好拍又好玩。

▲民政局「樂 in Love」燈區展現幸福台中的浪漫氛圍。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

首先在中央公園敦化路二段兩側迎接大家的，是民政局的「樂 in Love」燈區，結合樂成宮月老及廟宇意象，以及融入地方特色的29行政區燈組，展現幸福台中的浪漫氛圍；走進中央公園，第一站推薦先來主燈區領受「女媧」的祝福，接著順遊由觀旅局號召各國跟蛇有關的神祉聚集開趴的「群蛇共舞」燈區；寓教於樂、大玩諧音梗的「蛇麼玩意」燈區；遍佈串燒走廊和水上火鍋燈組，還會隨風陣陣飄香的「舌尖上的趣味」燈區；以及與台中文學家合作，詩意述說山海屯城故事的「城市綠洲」燈區，全方位五感體驗「中台灣元宵燈會」之美。

▲農業局「海洋奇幻冒險」燈區傳遞海洋生態保護的理念。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

▲教育局「蛇畫故事」燈區一起走進奇幻的藝想世界。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

▲建設局「時空狂想曲」燈區聲光與場景宛若星際大戰。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

陳局長表示，另不可錯過的，還有農業局的「海洋奇幻冒險」燈區，巧妙運用廢棄材料並與公園地景創意搭配，傳遞海洋生態保護的理念；教育局的「蛇畫故事」燈區，則融入金蛇王子尋找公主的琉璃石故事，培訓在地學子青年導覽解說，帶觀眾走進奇幻的藝想世界。此外，讓人備受期待的建設局「時空狂想曲」燈區，結合平行宇宙時空主題，營造宛若星際大戰的聲光效果與場景氛圍，帶您走進沉浸式的奇幻空間！

觀旅局補充，中台灣元宵燈會此次亦將結合特色節慶氛圍，於02/12元宵節舉辦「機智應援猜燈謎」、02/14情人節推出「酷蛇集結趣旅行」活動，當天下午開放現場報名，歡迎大家預排行程至台中賞燈、住宿兼過節。相關活動資訊，請至「台中觀光旅遊網」及「大玩台中」臉書粉絲專頁查詢；【閱覽影片】。

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